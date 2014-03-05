Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Отсылка к Bellingcat - приём пропаганды. Перевод, конечно же - неверный
zРадио написав:PS: очередное доказательство работы порохоботов по методичкам - в деле МН-17 они сами используют расследование Bellingcat для разбивания российской пропаганды о якобы ответственности Украины за трагедию. Но когда все те же Bellingcat расследуют преступления украинских нео-нацистов, то уже сами становятся российской пропагандой, а не ее разоблачителями...
Вот истинная причина - МН-17. Остальное - ложь
zРадио написав:И подобная ложь везде - во всей профессиональной деятельности порохоботов. То, что выгодно - подтверждать; то, что невыгодно - опровергать. Правда им неинтересна от слова "совсем"...
Ложь, трындеж и провокация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что пятый президент Петр Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел, которые ведет ГБР.
Ура, ура, перемога?
Ан нет.
По словам директора ГБР, во всех этих делах Порошенко является свидетелем.
Труба напомнил, что факт регистрации уголовного производства не свидетельствует о вине человека, а лишь предоставляет возможность установить истину. "Есть состав преступления - есть подозрение, нет состава преступления - мы принимаем решение о закрытии", - сказал он. И напомнил: регистрация уголовного производства - это норма закона, которую ГБР не может нарушать.
Т.е. если какой-то Портнов сгенерит пять заявлений - будет открыто пять дел. Сгенерит двадцать - будет открыто двадцать.
А выхлоп... а выхлопа не будет, тут и к бабке ходить не надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Претензии к твоему кривому переводу, который не соответствует сообщению беллингкатов.
Ложь! Я ничего не переводил - переводила Деловая столица. И их перевод абсолютно корректный!
Sommer написав:Информирую волгарей, застрявших в 2014-м: пропаганду об ответственности разбили и беллингкаты и совместная комиссия. Мало того, первое опровержение пропаганды было по-моему на следующий день после инцидента.
Волгарей можешь информировать сколько угодно, а я о разоблачении российских фейков по МН-17 знаю столько же времени, сколько и ты - тщетная попытка перевода стрелок!
Речь о том, что Bellingcat - независимые журналисты, рубящие правду-матку и о российской вине за МН-17, и о преступлениях украинских ультра-правых. Но первая правда порохоботам по душе, поэтому они сами тычут расследованием Bellingcat, а вторая - не по душе, поэтому они врут то относительно подделанных фото (которое профессиональные расследователи почему не отличили от фейка), то относительно неправильного перевода...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 жов, 2019 20:21, всього редагувалось 1 раз.
4760285:detroytred" Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки?
Азирова+Янука образца 2013-го?
1) Причём тут конец эпохи бедности и хапуга ПАП? К деньгам на восстановление Донбасса.
Да, естественно укоряю. Потому что рассказывали (в том числе и здесь), что как придет Зе так сразу приструнит олигархов и найдет деньги на все!
Пока я вижу что деньги нашлись на пианино на Крещатике.
[quote="4760285:detroytred написав: 2) да нет. В таких формулировках (о затягивании бедными украинцами шарманки с просьбой денег) -- вещаютисключительно из рфии.
Ну вам виднее. И шарманка затягивается не бедными украинцами, а правительством по поводу бедных украинцев. Есть разница.[/quote] 1) Вы можете подтвердить свою гиперболизацию об обещании ЗЕ найти деньги на всё? 2) это в рашковании, использующей ТАКИЕ формулировки виднее разница.
Вы можете привести цитаты с такими формулировками от украинского правительства?