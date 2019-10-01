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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4128412941304131>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:22

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Все претензии к Bellingcat - они в своем твиттере дают эту инфу:
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 0087161858?


Претензии к твоему кривому переводу, который не соответствует сообщению беллингкатов.


Ложь! Я ничего не переводил - переводила Деловая столица. И их перевод абсолютно корректный!


Извини, второй раз тыкать тебя в лужицу... пардон, в незнание тобой английского - нет никакого желания.

Сам старайся, сам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:23

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:
4760285:detroytred"
Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки? :lol:


Азирова+Янука образца 2013-го? :mrgreen:

1) Причём тут конец эпохи бедности и хапуга ПАП?
К деньгам на восстановление Донбасса.


Да, естественно укоряю. Потому что рассказывали (в том числе и здесь), что как придет Зе так сразу приструнит олигархов и найдет деньги на все!

Пока я вижу что деньги нашлись на пианино на Крещатике.

[quote="4760285:detroytred написав: 2) да нет.
В таких формулировках (о затягивании бедными украинцами шарманки с просьбой денег) -- вещаютисключительно из рфии.


Ну вам виднее. :mrgreen:
И шарманка затягивается не бедными украинцами, а правительством по поводу бедных украинцев. Есть разница.[/quote]
1) Вы можете подтвердить свою гиперболизацию об обещании ЗЕ найти деньги на всё?
2) это в рашковании, использующей ТАКИЕ формулировки виднее разница.

Вы можете привести цитаты с такими формулировками от украинского правительства?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:23

  Sommer написав:
А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам?
Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?

Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.


И снова троллинг и попытка уйти от ответа! Прекрасно же знает, что я говорил о периоде ДО 2014-го, но тулит сюда свои элэнэры...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:31

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:О финансировании "Братства" и "Свободы" я читал еще давно, но не в таких помоечных источниках.

Нельзя так толсто троллить -- такой грубой подменой предмета.

Буду я ещё вникать в рашкованский бред :lol: :lol: :lol:


Фи, поручик, Вы же умный человек.
Приводить в потверждение подобные ссылки... это не комильфо.

Я извиняюсь, но ссылку на кого, как не рашкованов и в 2014, я должен привести для того, чтобы ткнуть оппонента в его брехню о появлении тренда СЕЙЧАС:
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.


Вы не троллили, оказывается)))))
Тогда я пас.
И слова об умнейшем оппонента забираю назад.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36

  zРадио написав:
  Sommer написав:
А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам?
Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?

Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.


И снова троллинг и попытка уйти от ответа! Прекрасно же знает, что я говорил о периоде ДО 2014-го, но тулит сюда свои элэнэры...


Так-так, то есть до 2014-го года говорили про "донецкое быдлo", потом настал 2014-й и оказалось что там... правильно, ОНО!

Так в чем претензии?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:39

  detroytred написав:Я извиняюсь, но ссылку на кого, как не рашкованов и в 2014, я должен привести для того, чтобы ткнуть оппонента в его брехню о появлении тренда СЕЙЧАС:
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.



То есть в подтверждение тезиса о том, как украинские националисты содействовали Путину, приводится ссылка на то, как олигархи из РФ (частично приближенные к Пыне) финансировали украинских олигархов?

Да, это тонкий троллинг.
Извините, не понял сразу.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:42

  Sommer написав:Извини, второй раз тыкать тебя в лужицу... пардон, в незнание тобой английского - нет никакого желания.

Сам старайся, сам.


Все вокруг дураки - и редакция Деловой Столицы, и редакция ТСН, и редакция Нового Времени... Переводят одинаково неправильно.

И только 2 гения с форума финанс.уа - Соммер и котопес - знают, как надо :mrgreen: :mrgreen:

https://tsn.ua/ru/ukrayina/rassledovate ... 05953.html
https://nv.ua/world/countries/ukrainski ... 40982.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:45

  Sommer написав:
  detroytred написав:Я извиняюсь, но ссылку на кого, как не рашкованов и в 2014, я должен привести для того, чтобы ткнуть оппонента в его брехню о появлении тренда СЕЙЧАС:
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.



То есть в подтверждение тезиса о том, как украинские националисты содействовали Путину, приводится ссылка на то, как олигархи из РФ (частично приближенные к Пыне) финансировали украинских олигархов?

Да, это тонкий троллинг.
Извините, не понял сразу.

Да Вы издеваетесь что ли?!

Ссылка приведена в опровержении лжи песикота приписании оппонентам о возникновении тренда.
Я Вам об этом выше прямо указал.
Сначала на подмену предмета, а потом прямо.

А Вы продолжаете лепить предмет - о содействии радикалов рашке.

Я пас...
Потому что Вы похоже действительно постоянно ошибаетесь с предметом, о котором идёт речь в конкретном мнении.

Это жах...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:46

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам?
Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?

Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.


И снова троллинг и попытка уйти от ответа! Прекрасно же знает, что я говорил о периоде ДО 2014-го, но тулит сюда свои элэнэры...


Так-так, то есть до 2014-го года говорили про "донецкое быдлo", потом настал 2014-й и оказалось что там... правильно, ОНО!

Так в чем претензии?


А вот тут есть логика в твоих словах.

"Если тебя назвали лошадью один раз - ответь тем же. Если тебя назвали лошадью второй раз - ударь, так как слова не помогают. Ну а если тебя назвали лошадью в третий раз, то иди в лавку и покупай седло" (с)

Только это все равно не снимает своей ответственности с оскорбляющего - думай, кому это было выгодно... если есть чем :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:52

  zРадио написав:
  Sommer написав:Извини, второй раз тыкать тебя в лужицу... пардон, в незнание тобой английского - нет никакого желания.

Сам старайся, сам.


Все вокруг дураки - и редакция Деловой Столицы, и редакция ТСН, и редакция Нового Времени... Переводят одинаково неправильно.

И только 2 гения с форума финанс.уа - Соммер и котопес - знают, как надо :mrgreen: :mrgreen:

https://tsn.ua/ru/ukrayina/rassledovate ... 05953.html
https://nv.ua/world/countries/ukrainski ... 40982.html

візьміть словника в руки та перекладіть самостійно.
белінгкат не вказує ХТО їм погрожує. вони вказали після яких розслідувань їм погрожують.
якщо ж ви наполягаєте - покажіть де саме в тексті показано що їм погрожують саме українські праворадикали. на відміну від вас члени команди белінгкат розумніші та розуміють що не володіють достовірною інформацією хто їм погрожує. і щоб не опростоволоситися не вказують конкретно на когось.
а що там переклало тсн чи ще хтось - мене мало хвилює. цінніший самостійний переклад оригіналу.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 01 жов, 2019 20:54, всього редагувалось 2 разів.
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