Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
4760285:detroytred" Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки?
Азирова+Янука образца 2013-го?
1) Причём тут конец эпохи бедности и хапуга ПАП? К деньгам на восстановление Донбасса.
Да, естественно укоряю. Потому что рассказывали (в том числе и здесь), что как придет Зе так сразу приструнит олигархов и найдет деньги на все!
Пока я вижу что деньги нашлись на пианино на Крещатике.
[quote="4760285:detroytred написав: 2) да нет. В таких формулировках (о затягивании бедными украинцами шарманки с просьбой денег) -- вещаютисключительно из рфии.
Ну вам виднее. И шарманка затягивается не бедными украинцами, а правительством по поводу бедных украинцев. Есть разница.[/quote] 1) Вы можете подтвердить свою гиперболизацию об обещании ЗЕ найти деньги на всё? 2) это в рашковании, использующей ТАКИЕ формулировки виднее разница.
Вы можете привести цитаты с такими формулировками от украинского правительства?
Sommer написав: А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам? Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?
Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.
И снова троллинг и попытка уйти от ответа! Прекрасно же знает, что я говорил о периоде ДО 2014-го, но тулит сюда свои элэнэры...
Так-так, то есть до 2014-го года говорили про "донецкое быдлo", потом настал 2014-й и оказалось что там... правильно, ОНО!
Так в чем претензии?
А вот тут есть логика в твоих словах.
"Если тебя назвали лошадью один раз - ответь тем же. Если тебя назвали лошадью второй раз - ударь, так как слова не помогают. Ну а если тебя назвали лошадью в третий раз, то иди в лавку и покупай седло" (с)
Только это все равно не снимает своей ответственности с оскорбляющего - думай, кому это было выгодно... если есть чем
візьміть словника в руки та перекладіть самостійно. белінгкат не вказує ХТО їм погрожує. вони вказали після яких розслідувань їм погрожують. якщо ж ви наполягаєте - покажіть де саме в тексті показано що їм погрожують саме українські націоналісти. на відміну від вас члени команди белінгкат розумніші та розуміють що не володіють достовірною інформацією хто їм погрожує. і щоб не опростоволоситися не вказують конкретно на когось. а що там переклало тсн чи ще хтось - мене мало хвилює. цінніший самостійний переклад оригіналу.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 01 жов, 2019 20:53, всього редагувалось 1 раз.