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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4128412941304131>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:39

  detroytred написав:Я извиняюсь, но ссылку на кого, как не рашкованов и в 2014, я должен привести для того, чтобы ткнуть оппонента в его брехню о появлении тренда СЕЙЧАС:
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.



То есть в подтверждение тезиса о том, как украинские националисты содействовали Путину, приводится ссылка на то, как олигархи из РФ (частично приближенные к Пыне) финансировали украинских олигархов?

Да, это тонкий троллинг.
Извините, не понял сразу.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:42

  Sommer написав:Извини, второй раз тыкать тебя в лужицу... пардон, в незнание тобой английского - нет никакого желания.

Сам старайся, сам.


Все вокруг дураки - и редакция Деловой Столицы, и редакция ТСН, и редакция Нового Времени... Переводят одинаково неправильно.

И только 2 гения с форума финанс.уа - Соммер и котопес - знают, как надо :mrgreen: :mrgreen:

https://tsn.ua/ru/ukrayina/rassledovate ... 05953.html
https://nv.ua/world/countries/ukrainski ... 40982.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:45

  Sommer написав:
  detroytred написав:Я извиняюсь, но ссылку на кого, как не рашкованов и в 2014, я должен привести для того, чтобы ткнуть оппонента в его брехню о появлении тренда СЕЙЧАС:
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.



То есть в подтверждение тезиса о том, как украинские националисты содействовали Путину, приводится ссылка на то, как олигархи из РФ (частично приближенные к Пыне) финансировали украинских олигархов?

Да, это тонкий троллинг.
Извините, не понял сразу.

Да Вы издеваетесь что ли?!

Ссылка приведена в опровержении лжи песикота приписании оппонентам о возникновении тренда.
Я Вам об этом выше прямо указал.
Сначала на подмену предмета, а потом прямо.

А Вы продолжаете лепить предмет - о содействии радикалов рашке.

Я пас...
Потому что Вы похоже действительно постоянно ошибаетесь с предметом, о котором идёт речь в конкретном мнении.

Это жах...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:46

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:
А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам?
Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?

Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.


И снова троллинг и попытка уйти от ответа! Прекрасно же знает, что я говорил о периоде ДО 2014-го, но тулит сюда свои элэнэры...


Так-так, то есть до 2014-го года говорили про "донецкое быдлo", потом настал 2014-й и оказалось что там... правильно, ОНО!

Так в чем претензии?


А вот тут есть логика в твоих словах.

"Если тебя назвали лошадью один раз - ответь тем же. Если тебя назвали лошадью второй раз - ударь, так как слова не помогают. Ну а если тебя назвали лошадью в третий раз, то иди в лавку и покупай седло" (с)

Только это все равно не снимает своей ответственности с оскорбляющего - думай, кому это было выгодно... если есть чем :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:52

  zРадио написав:
  Sommer написав:Извини, второй раз тыкать тебя в лужицу... пардон, в незнание тобой английского - нет никакого желания.

Сам старайся, сам.


Все вокруг дураки - и редакция Деловой Столицы, и редакция ТСН, и редакция Нового Времени... Переводят одинаково неправильно.

И только 2 гения с форума финанс.уа - Соммер и котопес - знают, как надо :mrgreen: :mrgreen:

https://tsn.ua/ru/ukrayina/rassledovate ... 05953.html
https://nv.ua/world/countries/ukrainski ... 40982.html

візьміть словника в руки та перекладіть самостійно.
белінгкат не вказує ХТО їм погрожує. вони вказали після яких розслідувань їм погрожують.
якщо ж ви наполягаєте - покажіть де саме в тексті показано що їм погрожують саме українські праворадикали. на відміну від вас члени команди белінгкат розумніші та розуміють що не володіють достовірною інформацією хто їм погрожує. і щоб не опростоволоситися не вказують конкретно на когось.
а що там переклало тсн чи ще хтось - мене мало хвилює. цінніший самостійний переклад оригіналу.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 01 жов, 2019 20:54, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:52

  zРадио написав:
  Sommer написав:Извини, второй раз тыкать тебя в лужицу... пардон, в незнание тобой английского - нет никакого желания.

Сам старайся, сам.


Все вокруг дураки - и редакция Деловой Столицы, и редакция ТСН, и редакция Нового Времени... Переводят одинаково неправильно.

И только 2 гения с форума финанс.уа - Соммер и котопес - знают, как надо :mrgreen: :mrgreen:

https://tsn.ua/ru/ukrayina/rassledovate ... 05953.html
https://nv.ua/world/countries/ukrainski ... 40982.html


О, спасибо, я такое подозревал, конечно, но подтверждение высот украинской жруналистики всегда ценно получить.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:53

  detroytred написав:Да Вы издеваетесь что ли?!

Ссылка приведена в опровержении лжи песикота приписании оппонентам о возникновении тренда.
Я Вам об этом выше прямо указал.
Сначала на подмену предмета, а потом прямо.

А Вы продолжаете лепить предмет - о содействии радикалов рашке.


Я продолжаю лепить этот предмет??

Ну ладно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:55

  zРадио написав:
  Sommer написав:Так-так, то есть до 2014-го года говорили про "донецкое быдлo", потом настал 2014-й и оказалось что там... правильно, ОНО!

Так в чем претензии?


А вот тут есть логика в твоих словах.

"Если тебя назвали лошадью один раз - ответь тем же. Если тебя назвали лошадью второй раз - ударь, так как слова не помогают. Ну а если тебя назвали лошадью в третий раз, то иди в лавку и покупай седло" (с)

Только это все равно не снимает своей ответственности с оскорбляющего - думай, кому это было выгодно... если есть чем :D


На какой год Украина вымерзла и развалилась? А ведь такое обещают уже с десяток лет, причем не на форумах, а по каналам центрального ТВ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:57

Re: Політичні дискусії

https://www.unn.com.ua/uk/news/1827564- ... aktivistiv

ну шо начало новой веселухи ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:09

  Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?

а разве нет?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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