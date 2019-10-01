Так этот риторический вопрос здесь на ветке уже много раз задавался.
Как можно было докеруватися власть имущим до того, что президентом народ выбирает артиста юмористического жанра.
А народ тот же.
Что и Кучму, Ющенко, ПАПа выбирал, майданил.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:09
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:19
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:22
Да-да, мудрий нарiд никогда ни в чем не виноват. Во всем всегда виноват кто-то другой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:42
Да-да. Жертва сама виновата (с)
Надеюсь, что сомнений в паре можновладцi-народ кто жертва действий *насильника* нет?)))))))
Особенно сравнивая материального благополучие))
Или у нас в обществе управленческие действия (законодат, судеб и исполнит.) генерируют и реализуют инопланетяне?!
Стоп. А может власть у народа?)))))))
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:56
Так почему же жертва? Народный президент, диджитал вот это все?
Или уже отрезвление пошло?
Конечно же. Как здесь писали - мы будем управлять страной через фейсбук.
Доуправлялись походу.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:00
Неудобные вопросы
Голос - Зеленскому: Объясните, что именно подписали в Минске
Что это за вопросы? Что это за недоверие к одному из лучших лидеров современного мира™?
И вообще не приставайте к нему, он сам ничего не знает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:06
Re: Політичні дискусії
Раз нам НЕ показывают что подписал значит там нечем гордиться, скрывают ... а значит ...%опа не за горами ...
Востаннє редагувалось yama в Вів 01 жов, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:06
Sommer
Каким боком отрезвление и что кто-то писал здесь об управлении в фейсбуке ко мне?
И даже относительно опьяненных -- они жертва чьих действий-то? Инопланетян, которые через свои СМИ действовали на них?))
Или власть имущих.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:07
Re: Політичні дискусії
С чего вдруг? Зеленский последовательно выполняет обещания. Сначала пленных украинцев вернул. Потом провел переговоры с президентами ведущих мировых держав – Германией, Францией. И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти. Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.
Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.
Украинские эмигранты в Штатах тоже?
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:16
Re: Політичні дискусії
Наступний стрибок - зміна Конституції, як хотів Путін в 2015. А потім федералізація, по боснійському аналогу.
Повна капіталяція, як хотів Вовочка і місцеві ватани. Тільки Зеля десь загубиться, якщо піде по цьому шляху, і це медичний факт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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