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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4128412941304131
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:09

Re: Політичні дискусії

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:19

  Schmit написав:

Так этот риторический вопрос здесь на ветке уже много раз задавался.
Как можно было докеруватися власть имущим до того, что президентом народ выбирает артиста юмористического жанра.

А народ тот же.
Что и Кучму, Ющенко, ПАПа выбирал, майданил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:22

  detroytred написав:Так этот риторический вопрос здесь на ветке уже много раз задавался.
Как можно было докеруватися власть имущим до того, что президентом народ выбирает артиста юмористического жанра.

А народ тот же.
Что и Кучму, Ющенко, ПАПа выбирал, майданил.


Да-да, мудрий нарiд никогда ни в чем не виноват. Во всем всегда виноват кто-то другой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:42

  Sommer написав:
  detroytred написав:Так этот риторический вопрос здесь на ветке уже много раз задавался.
Как можно было докеруватися власть имущим до того, что президентом народ выбирает артиста юмористического жанра.

А народ тот же.
Что и Кучму, Ющенко, ПАПа выбирал, майданил.


Да-да, мудрий нарiд никогда ни в чем не виноват. Во всем всегда виноват кто-то другой.

Да-да. Жертва сама виновата (с) :lol: :lol: :lol:

Надеюсь, что сомнений в паре можновладцi-народ кто жертва действий *насильника* нет?)))))))
Особенно сравнивая материального благополучие))

Или у нас в обществе управленческие действия (законодат, судеб и исполнит.) генерируют и реализуют инопланетяне?!

Стоп. А может власть у народа?)))))))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:56

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Так этот риторический вопрос здесь на ветке уже много раз задавался.
Как можно было докеруватися власть имущим до того, что президентом народ выбирает артиста юмористического жанра.

А народ тот же.
Что и Кучму, Ющенко, ПАПа выбирал, майданил.


Да-да, мудрий нарiд никогда ни в чем не виноват. Во всем всегда виноват кто-то другой.

Да-да. Жертва сама виновата (с) :lol: :lol: :lol:


Так почему же жертва? Народный президент, диджитал вот это все?

Или уже отрезвление пошло? :mrgreen:

  detroytred написав:Надеюсь, что сомнений в паре можновладцi-народ кто жертва действий *насильника* нет?)))))))
Особенно сравнивая материального благополучие))

Или у нас в обществе управленческие действия (законодат, судеб и исполнит.) генерируют и реализуют инопланетяне?!

Стоп. А может власть у народа?)))))))


Конечно же. Как здесь писали - мы будем управлять страной через фейсбук.
Доуправлялись походу. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:00

Неудобные вопросы

Голос - Зеленскому: Объясните, что именно подписали в Минске
https://news.liga.net/politics/news/gol ... i-v-minske
В партии пишут, что из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг
Необходимо провести закрытое заседание парламента, на котором президент Владимир Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент.


https://news.liga.net/politics/news/bat ... ya-ukrainy
Тимошенко требует срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске


Что это за вопросы? Что это за недоверие к одному из лучших лидеров современного мира™?
И вообще не приставайте к нему, он сам ничего не знает.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:06

Re: Політичні дискусії

Раз нам НЕ показывают что подписал значит там нечем гордиться, скрывают ... а значит ...%опа не за горами ...
https://www.unn.com.ua/uk/news/1827571- ... aynmayyera
Востаннє редагувалось yama в Вів 01 жов, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:06

Sommer
Каким боком отрезвление и что кто-то писал здесь об управлении в фейсбуке ко мне? :mrgreen:

И даже относительно опьяненных -- они жертва чьих действий-то? Инопланетян, которые через свои СМИ действовали на них?))
Или власть имущих.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:07

Re: Політичні дискусії

  Sommer написав:Или уже отрезвление пошло?

С чего вдруг? Зеленский последовательно выполняет обещания. Сначала пленных украинцев вернул. Потом провел переговоры с президентами ведущих мировых держав – Германией, Францией. И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти. Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.
Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.
Украинские эмигранты в Штатах тоже? :mrgreen:
fokus
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:16

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Зеленский последовательно выполняет обещания. Сначала пленных украинцев вернул. Потом провел переговоры с президентами ведущих мировых держав – Германией, Францией. И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти. Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.

Наступний стрибок - зміна Конституції, як хотів Путін в 2015. А потім федералізація, по боснійському аналогу.
Повна капіталяція, як хотів Вовочка і місцеві ватани. Тільки Зеля десь загубиться, якщо піде по цьому шляху, і це медичний факт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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