RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4129413041314132
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:46

  fokus написав: И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти.


О да, ни у какой украинской власти не получалось то, что получилось у Зе.

Когда президента страны напрямую сравнивают с практиканткой, известной только благодаря умелым минетам.

Это конечно же достизение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4914
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Да-да. Жертва сама виновата (с)

Надеюсь, что сомнений в паре можновладцi-народ кто жертва действий *насильника* нет?)))))))
Особенно сравнивая материального благополучие))

Или у нас в обществе управленческие действия (законодат, судеб и исполнит.) генерируют и реализуют инопланетяне?!

Стоп. А может власть у народа?)))))))


Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 572
З нами з: 08.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:00

  lapay написав:
  fokus написав:Зеленский последовательно выполняет обещания. Сначала пленных украинцев вернул. Потом провел переговоры с президентами ведущих мировых держав – Германией, Францией. И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти. Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.

Наступний стрибок - зміна Конституції, як хотів Путін в 2015. А потім федералізація, по боснійському аналогу.
Повна капіталяція, як хотів Вовочка і місцеві ватани. Тільки Зеля десь загубиться, якщо піде по цьому шляху, і це медичний факт.

Проект Небесный Иерусалим 2029 продвигается. Смотрите Гарри Беркута на ютьюбе.
andrein
 
Повідомлень: 330
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:09


Это какой-то позор.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 572
З нами з: 08.09.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:15

  fokus написав: Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.
Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.


Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.

РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!

Безнаказанность порождает еще бОльшую безнаказанность.

А еще сдвиг текущего статуса кво в сторону уступок со стороны Украины спровоцирует внутреннее напряжение.

Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...

С чем я в вашем комментарии полностью согласен, так это цинизм Пороха. Снова этот деятель пытается постоять за спиной пассионариев в своих корыстных интересах. Когда сам соглашался на капитуляцию в феврале 2015-го, то риторика была другая... а теперь пытается обвинить других в том, чего сам избежать не смог...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3671
З нами з: 02.05.18
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:43

  detroytred написав:Да-да. Жертва сама виновата (с) :lol: :lol: :lol:


Я уже запутался, кого сейчас потроллили - может и меня :D Если так, значит моя позиция осталась непонята, но не суть...

Относительно нарида - то, что это в целом аморфная масса, не имеющая своего мнения, пока его не объявят по телевизору, справедливо.

Большинство зачастую ошибается - это тоже справедливо. Владелец истины - меньшинство, но их много, этих меньшинств.

Порохоботы воодушевленно думают, что это они - как-никак, 8% - хорошая цифра, чтобы называть себя меньшинством. Нет, разочарую. Поскольку общество расколото на 2 лагеря с переходящим численным перевесом то от первых ко вторым, то от вторых к первым, позиции, на которых они стоят - полярны, а значит равноошибочны. Истина за тем меньшинством, которое стоит в стороне, не имеет когнитивных шаблонов, оценивает события, а не фамилии. Увы, в партию оно не оформлено (в силу неформатности мышления и смелости называть вещи своими именами), поэтому озвучить, как оно называется, не представляется возможным.

Что до того, кто определяет повестки - нарид, или илиты, то, увы, никто из них. Повестки для Украины определяются извне коллективным Западом и РФ. А водораздел между наридом и илитами определяется исключительно деньгами, но не уровнем образования, IQ и специальными знаниями. Илита - это нарид, выигравший в лотерею судьбы возможность украсть что-то большое и ценное у государства
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3671
З нами з: 02.05.18
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:50

  Тракторист написав:странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... :(

Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16250
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1533 раз.
Подякували: 2508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:56

  Starikan написав:
  Тракторист написав:странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... :(

Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?

Могут эволюционировать в Шариковых..
Sanna
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 17.02.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4129413041314132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sanna, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (234)
02.10.2019 00:47
IBAN в Украине (91)
02.10.2019 00:45
Monobank (15141)
02.10.2019 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.