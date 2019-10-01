Додано: Вів 01 жов, 2019 23:43

detroytred написав: Да-да. Жертва сама виновата (с)

Да-да. Жертва сама виновата (с)

Я уже запутался, кого сейчас потроллили - может и меняЕсли так, значит моя позиция осталась непонята, но не суть...Относительно нарида - то, что это в целом аморфная масса, не имеющая своего мнения, пока его не объявят по телевизору, справедливо.Большинство зачастую ошибается - это тоже справедливо. Владелец истины - меньшинство, но их много, этих меньшинств.Порохоботы воодушевленно думают, что это они - как-никак, 8% - хорошая цифра, чтобы называть себя меньшинством. Нет, разочарую. Поскольку общество расколото на 2 лагеря с переходящим численным перевесом то от первых ко вторым, то от вторых к первым, позиции, на которых они стоят - полярны, а значит равноошибочны. Истина за тем меньшинством, которое стоит в стороне, не имеет когнитивных шаблонов, оценивает события, а не фамилии. Увы, в партию оно не оформлено (в силу неформатности мышления и смелости называть вещи своими именами), поэтому озвучить, как оно называется, не представляется возможным.Что до того, кто определяет повестки - нарид, или илиты, то, увы, никто из них. Повестки для Украины определяются извне коллективным Западом и РФ. А водораздел между наридом и илитами определяется исключительно деньгами, но не уровнем образования, IQ и специальными знаниями. Илита - это нарид, выигравший в лотерею судьбы возможность украсть что-то большое и ценное у государства