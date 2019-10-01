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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4129413041314132 Додано: Вів 01 жов, 2019 22:46 fokus написав: И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти. И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти.



О да, ни у какой украинской власти не получалось то, что получилось у Зе.



Когда президента страны напрямую сравнивают с практиканткой, известной только благодаря умелым минетам.



Это конечно же достизение. О да, ни у какой украинской власти не получалось то, что получилось у Зе.Когда президента страны напрямую сравнивают с практиканткой, известной только благодаря умелым минетам.Это конечно же достизение. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4914 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 22:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Да-да. Жертва сама виновата (с)



Надеюсь, что сомнений в паре можновладцi-народ кто жертва действий *насильника* нет?)))))))

Особенно сравнивая материального благополучие))



Или у нас в обществе управленческие действия (законодат, судеб и исполнит.) генерируют и реализуют инопланетяне?!



Стоп. А может власть у народа?))))))) Да-да. Жертва сама виновата (с)Надеюсь, что сомнений в паре можновладцi-народ кто жертва действий *насильника* нет?)))))))Особенно сравнивая материального благополучие))Или у нас в обществе управленческие действия (законодат, судеб и исполнит.) генерируют и реализуют инопланетяне?!Стоп. А может власть у народа?)))))))



Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация. Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация. Schmit

Повідомлень: 572 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 23:00 lapay написав: fokus написав: Зеленский последовательно выполняет обещания. Сначала пленных украинцев вернул. Потом провел переговоры с президентами ведущих мировых держав – Германией, Францией. И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти. Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны. Зеленский последовательно выполняет обещания. Сначала пленных украинцев вернул. Потом провел переговоры с президентами ведущих мировых держав – Германией, Францией. И даже США, что не особо то получалось у прошлой власти. Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.

Наступний стрибок - зміна Конституції, як хотів Путін в 2015. А потім федералізація, по боснійському аналогу.

Повна капіталяція, як хотів Вовочка і місцеві ватани. Тільки Зеля десь загубиться, якщо піде по цьому шляху, і це медичний факт. Наступний стрибок - зміна Конституції, як хотів Путін в 2015. А потім федералізація, по боснійському аналогу.Повна капіталяція, як хотів Вовочка і місцеві ватани. Тільки Зеля десь загубиться, якщо піде по цьому шляху, і це медичний факт.

Проект Небесный Иерусалим 2029 продвигается. Смотрите Гарри Беркута на ютьюбе. Проект Небесный Иерусалим 2029 продвигается. Смотрите Гарри Беркута на ютьюбе. andrein Повідомлень: 330 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 23:09

Это какой-то позор. Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 572 З нами з: 08.09.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 115 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 23:15 fokus написав: Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.

Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.

Сейчас вот формулу Штайнмайера подписал – даже не шаг, а прыжок к прекращению войны.Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.



Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.



РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!



Безнаказанность порождает еще бОльшую безнаказанность.



А еще сдвиг текущего статуса кво в сторону уступок со стороны Украины спровоцирует внутреннее напряжение.



Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...



С чем я в вашем комментарии полностью согласен, так это цинизм Пороха. Снова этот деятель пытается постоять за спиной пассионариев в своих корыстных интересах. Когда сам соглашался на капитуляцию в феврале 2015-го, то риторика была другая... а теперь пытается обвинить других в том, чего сам избежать не смог... Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!Безнаказанность порождает еще бОльшую безнаказанность.А еще сдвиг текущего статуса кво в сторону уступок со стороны Украины спровоцирует внутреннее напряжение.Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...С чем я в вашем комментарии полностью согласен, так это цинизм Пороха. Снова этот деятель пытается постоять за спиной пассионариев в своих корыстных интересах. Когда сам соглашался на капитуляцию в феврале 2015-го, то риторика была другая... а теперь пытается обвинить других в том, чего сам избежать не смог... zРадио

Повідомлень: 3671 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 23:43 detroytred написав: Да-да. Жертва сама виновата (с)

Да-да. Жертва сама виновата (с)



Я уже запутался, кого сейчас потроллили - может и меня Если так, значит моя позиция осталась непонята, но не суть...



Относительно нарида - то, что это в целом аморфная масса, не имеющая своего мнения, пока его не объявят по телевизору, справедливо.



Большинство зачастую ошибается - это тоже справедливо. Владелец истины - меньшинство, но их много, этих меньшинств.



Порохоботы воодушевленно думают, что это они - как-никак, 8% - хорошая цифра, чтобы называть себя меньшинством. Нет, разочарую. Поскольку общество расколото на 2 лагеря с переходящим численным перевесом то от первых ко вторым, то от вторых к первым, позиции, на которых они стоят - полярны, а значит равноошибочны. Истина за тем меньшинством, которое стоит в стороне, не имеет когнитивных шаблонов, оценивает события, а не фамилии. Увы, в партию оно не оформлено (в силу неформатности мышления и смелости называть вещи своими именами), поэтому озвучить, как оно называется, не представляется возможным.



Что до того, кто определяет повестки - нарид, или илиты, то, увы, никто из них. Повестки для Украины определяются извне коллективным Западом и РФ. А водораздел между наридом и илитами определяется исключительно деньгами, но не уровнем образования, IQ и специальными знаниями. Илита - это нарид, выигравший в лотерею судьбы возможность украсть что-то большое и ценное у государства Я уже запутался, кого сейчас потроллили - может и меняЕсли так, значит моя позиция осталась непонята, но не суть...Относительно нарида - то, что это в целом аморфная масса, не имеющая своего мнения, пока его не объявят по телевизору, справедливо.Большинство зачастую ошибается - это тоже справедливо. Владелец истины - меньшинство, но их много, этих меньшинств.Порохоботы воодушевленно думают, что это они - как-никак, 8% - хорошая цифра, чтобы называть себя меньшинством. Нет, разочарую. Поскольку общество расколото на 2 лагеря с переходящим численным перевесом то от первых ко вторым, то от вторых к первым, позиции, на которых они стоят - полярны, а значит равноошибочны. Истина за тем меньшинством, которое стоит в стороне, не имеет когнитивных шаблонов, оценивает события, а не фамилии. Увы, в партию оно не оформлено (в силу неформатности мышления и смелости называть вещи своими именами), поэтому озвучить, как оно называется, не представляется возможным.Что до того, кто определяет повестки - нарид, или илиты, то, увы, никто из них. Повестки для Украины определяются извне коллективным Западом и РФ. А водораздел между наридом и илитами определяется исключительно деньгами, но не уровнем образования, IQ и специальными знаниями. Илита - это нарид, выигравший в лотерею судьбы возможность украсть что-то большое и ценное у государства zРадио

Повідомлень: 3671 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 23:50 Тракторист написав: странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...

Уверены, что перестанут?

Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов? Уверены, что перестанут?Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16250 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1533 раз. Подякували: 2508 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4129413041314132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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