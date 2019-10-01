О да, ни у какой украинской власти не получалось то, что получилось у Зе.
Когда президента страны напрямую сравнивают с практиканткой, известной только благодаря умелым минетам.
Это конечно же достизение.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:46
О да, ни у какой украинской власти не получалось то, что получилось у Зе.
Когда президента страны напрямую сравнивают с практиканткой, известной только благодаря умелым минетам.
Это конечно же достизение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:48
Re: Політичні дискусії
Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:00
Проект Небесный Иерусалим 2029 продвигается. Смотрите Гарри Беркута на ютьюбе.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:09
Это какой-то позор.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:15
Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.
РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!
Безнаказанность порождает еще бОльшую безнаказанность.
А еще сдвиг текущего статуса кво в сторону уступок со стороны Украины спровоцирует внутреннее напряжение.
Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...
С чем я в вашем комментарии полностью согласен, так это цинизм Пороха. Снова этот деятель пытается постоять за спиной пассионариев в своих корыстных интересах. Когда сам соглашался на капитуляцию в феврале 2015-го, то риторика была другая... а теперь пытается обвинить других в том, чего сам избежать не смог...
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:43
Я уже запутался, кого сейчас потроллили - может и меня Если так, значит моя позиция осталась непонята, но не суть...
Относительно нарида - то, что это в целом аморфная масса, не имеющая своего мнения, пока его не объявят по телевизору, справедливо.
Большинство зачастую ошибается - это тоже справедливо. Владелец истины - меньшинство, но их много, этих меньшинств.
Порохоботы воодушевленно думают, что это они - как-никак, 8% - хорошая цифра, чтобы называть себя меньшинством. Нет, разочарую. Поскольку общество расколото на 2 лагеря с переходящим численным перевесом то от первых ко вторым, то от вторых к первым, позиции, на которых они стоят - полярны, а значит равноошибочны. Истина за тем меньшинством, которое стоит в стороне, не имеет когнитивных шаблонов, оценивает события, а не фамилии. Увы, в партию оно не оформлено (в силу неформатности мышления и смелости называть вещи своими именами), поэтому озвучить, как оно называется, не представляется возможным.
Что до того, кто определяет повестки - нарид, или илиты, то, увы, никто из них. Повестки для Украины определяются извне коллективным Западом и РФ. А водораздел между наридом и илитами определяется исключительно деньгами, но не уровнем образования, IQ и специальными знаниями. Илита - это нарид, выигравший в лотерею судьбы возможность украсть что-то большое и ценное у государства
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:50
Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Вів 01 жов, 2019 23:56
Додано: Сер 02 жов, 2019 00:53
Имею ввиду принятие мовного закона чуть ли не в первый день после победы Майдана и его отмену через пару-тройку дней (точно не помню).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:15
Не перекручивайте.
Никто не говорит (во всяком случае, я не говорю), что радикалы спровоцировали, и агрессию РФ за скобки тоже не выношу.
Речь о том, что радикалы запугивали противников, нагнетали ситуацию и это вызывало сопротивление (хотя бы и пассивное, а у многих активное), чем воспользовался Путин для реализации своих планов.
И этот тренд запустило не Ольгино. Что конкретно думали националисты, не знаю, вполне допускаю, что рядовые были вполне искренни. Но объективно их деятельность сыграла на руку Путину.
И Вы всё это прекрасно понимаете.
Не помню, стояла ли там подпись По, а искать лень. Но все 4 года после Минска, он повторял, что мы строго придерживаемся Минских соглашений, а РФ не хочет их выполнять. Так что вся его политика опиралась на Минск.
Надеюсь, Вы не будете это отрицать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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