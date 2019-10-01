RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4130413141324133
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:21

  pesikot написав:
  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?


Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.

Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ

Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов :) ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14274
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4277 раз.
Подякували: 3974 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:43

  Starikan написав:
  Тракторист написав:странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... :(

Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?

Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).
Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14274
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4277 раз.
Подякували: 3974 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:50

Сегодня цитировал и давал ссылку https://vesti.ua/strana/352337-protestnyj-fon-kak-proverjat-zelenskoho-na-prochnost-i-budet-li-majdan-3-352337.
Наш форум очень хорошо подтверждает правильность изложенного там. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14274
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4277 раз.
Подякували: 3974 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:03

  Schmit написав:Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация.

Ну вот в Грузии, Молдове, Азербайджане в то время выбрали своих "черноволов" - лидеров выраженно антироссийской националистической направленности.
Что это дало этим странам? Только то, что аналог событий 14 года с войной и потерей части территорий там имел место на 20 лет раньше.
Tegularius
 
Повідомлень: 939
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:46

  lapay написав:Зеленський має більшість в парламенті, набагато більшу, ніж мав Порошенко. Тому і тиск на нього більший. Тиснуть обстрілами, полоненими. Порошенко цей тиск витримував, а Зеля поплив. Путін з нього не злізе, поки не буде змін до Конституції.

Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.
Tegularius
 
Повідомлень: 939
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4130413141324133
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (689)
02.10.2019 02:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.