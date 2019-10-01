pesikot написав:
Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ
Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов ).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:21
Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:43
Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).
Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:50
Сегодня цитировал и давал ссылку
Наш форум очень хорошо подтверждает правильность изложенного там.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 02:03
Ну вот в Грузии, Молдове, Азербайджане в то время выбрали своих "черноволов" - лидеров выраженно антироссийской националистической направленности.
Что это дало этим странам? Только то, что аналог событий 14 года с войной и потерей части территорий там имел место на 20 лет раньше.
Додано: Сер 02 жов, 2019 02:46
Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.
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