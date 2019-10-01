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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4130413141324133 Додано: Сер 02 жов, 2019 01:21 pesikot написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Кучма что-то подписал.

Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?



Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться. Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.

Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ

Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов ). Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3974 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 01:43 Starikan написав: Тракторист написав: странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...

Уверены, что перестанут?

Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов? Уверены, что перестанут?Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?

Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).

Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ. Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3974 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 01:50 https://vesti.ua/strana/352337-protestnyj-fon-kak-proverjat-zelenskoho-na-prochnost-i-budet-li-majdan-3-352337 .

Наш форум очень хорошо подтверждает правильность изложенного там. Сегодня цитировал и давал ссылкуНаш форум очень хорошо подтверждает правильность изложенного там. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14274 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3974 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 02:03 Schmit написав: Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация. Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация.

Ну вот в Грузии, Молдове, Азербайджане в то время выбрали своих "черноволов" - лидеров выраженно антироссийской националистической направленности.

Что это дало этим странам? Только то, что аналог событий 14 года с войной и потерей части территорий там имел место на 20 лет раньше. Ну вот в Грузии, Молдове, Азербайджане в то время выбрали своих "черноволов" - лидеров выраженно антироссийской националистической направленности.Что это дало этим странам? Только то, что аналог событий 14 года с войной и потерей части территорий там имел место на 20 лет раньше. Tegularius Повідомлень: 939 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 02:46 lapay написав: Зеленський має більшість в парламенті, набагато більшу, ніж мав Порошенко. Тому і тиск на нього більший. Тиснуть обстрілами, полоненими. Порошенко цей тиск витримував, а Зеля поплив. Путін з нього не злізе, поки не буде змін до Конституції. Зеленський має більшість в парламенті, набагато більшу, ніж мав Порошенко. Тому і тиск на нього більший. Тиснуть обстрілами, полоненими. Порошенко цей тиск витримував, а Зеля поплив. Путін з нього не злізе, поки не буде змін до Конституції.

Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность. Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность. Tegularius Повідомлень: 939 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 06:46 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее. Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.

Может. А какая альтернатива? Продолжать текущую?

zРадио написав: РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало! РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!

Снова вынужден повториться. А какая альтернатива?

Воевать? Вроде уже согласились, что не вариант.

Санкции? Не хотят уже мировые лидеры. Признали недейственными и вредными для самих себя. Да и надоела уже Украина со своими проблемами и инфантильностью, прямо скажем.

Военная операция НАТО против России в ответку за Украину? Ну..даже комментировать не буду

Так что..альтернатива?

zРадио написав: Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет... Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...

Будет – либо власть поломает несогласных (во что я слабо верю – здесь нужен не формальный, а фактический диктатор), либо несогласные опять поломают власть. Второй вариант более реален, но тогда Украина ввергнется в новый виток гражданского противостояния (это чтобы не возбуждать поцреотов термином гражданская война, а то сейчас опять начнется..), уже без поддержки Европы и Штатов, и это, думаю, еще эффективнее "откроет дорогу к новым актам агрессии".

Так что куда ни кинь – везде клин. И это однозначная «заслуга» Порошенко, с его политикой затягивания войны, раздувания истерии экзальтированного национализма и непримиримости, науськивания поцреотов на несогласных, культивирования армии ботов, подавления свободы слова и прочее, прочее, прочее..

Но самым реальным вариантом вижу следующее. Власть сейчас прогнется под партию войны, явно или неявно дезавуирует подписанные соглашения и продолжит политику Порошенко. Т.е. классическое «убить дракона». Правда придется еще более накручивать в обществе «патриотизм» и прочее (см.выше), чтобы скомпенсировать снижение политической и финансовой поддержки Запада. Ну и по этой же причине немножко пораспродавать Родину – в смысле землю, людей, остатки предприятий. За бесценок, но на пять лет хватит, а дальше – уже проблемы нового «дракона».. Может. А какая альтернатива? Продолжать текущую?Снова вынужден повториться. А какая альтернатива?Воевать? Вроде уже согласились, что не вариант.Санкции? Не хотят уже мировые лидеры. Признали недейственными и вредными для самих себя. Да и надоела уже Украина со своими проблемами и инфантильностью, прямо скажем.Военная операция НАТО против России в ответку за Украину? Ну..даже комментировать не будуТак что..альтернатива?Будет – либо власть поломает несогласных (во что я слабо верю – здесь нужен не формальный, а фактический диктатор), либо несогласные опять поломают власть. Второй вариант более реален, но тогда Украина ввергнется в новый виток гражданского противостояния (это чтобы не возбуждать поцреотов термином гражданская война, а то сейчас опять начнется..), уже без поддержки Европы и Штатов, и это, думаю, еще эффективнее "откроет дорогу к новым актам агрессии".Так что куда ни кинь – везде клин. И это однозначная «заслуга» Порошенко, с его политикой затягивания войны, раздувания истерии экзальтированного национализма и непримиримости, науськивания поцреотов на несогласных, культивирования армии ботов, подавления свободы слова и прочее, прочее, прочее..Но самым реальным вариантом вижу следующее. Власть сейчас прогнется под партию войны, явно или неявно дезавуирует подписанные соглашения и продолжит политику Порошенко. Т.е. классическое «убить дракона». Правда придется еще более накручивать в обществе «патриотизм» и прочее (см.выше), чтобы скомпенсировать снижение политической и финансовой поддержки Запада. Ну и по этой же причине немножко пораспродавать Родину – в смысле землю, людей, остатки предприятий. За бесценок, но на пять лет хватит, а дальше – уже проблемы нового «дракона».. fokus Повідомлень: 435 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 07:16



Как думаете, какие сюжеты лучше всего снимать в Украине, в Киеве в частности?

Зомби-апокалипсис?

3-4 мировая война?

Ваш вариант? По поводу Тома Круза в метро.Как думаете, какие сюжеты лучше всего снимать в Украине, в Киеве в частности?Зомби-апокалипсис?3-4 мировая война?Ваш вариант? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 9415 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6286 раз. Подякували: 2535 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4130413141324133 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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