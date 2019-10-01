pesikot написав:
Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ
Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов ).
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:21
Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:43
Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).
Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 01:50
Сегодня цитировал и давал ссылку
Наш форум очень хорошо подтверждает правильность изложенного там.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 02:03
Ну вот в Грузии, Молдове, Азербайджане в то время выбрали своих "черноволов" - лидеров выраженно антироссийской националистической направленности.
Что это дало этим странам? Только то, что аналог событий 14 года с войной и потерей части территорий там имел место на 20 лет раньше.
Додано: Сер 02 жов, 2019 02:46
Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.
Додано: Сер 02 жов, 2019 06:46
Re: Політичні дискусії
Может. А какая альтернатива? Продолжать текущую?
Снова вынужден повториться. А какая альтернатива?
Воевать? Вроде уже согласились, что не вариант.
Санкции? Не хотят уже мировые лидеры. Признали недейственными и вредными для самих себя. Да и надоела уже Украина со своими проблемами и инфантильностью, прямо скажем.
Военная операция НАТО против России в ответку за Украину? Ну..даже комментировать не буду
Так что..альтернатива?
Будет – либо власть поломает несогласных (во что я слабо верю – здесь нужен не формальный, а фактический диктатор), либо несогласные опять поломают власть. Второй вариант более реален, но тогда Украина ввергнется в новый виток гражданского противостояния (это чтобы не возбуждать поцреотов термином гражданская война, а то сейчас опять начнется..), уже без поддержки Европы и Штатов, и это, думаю, еще эффективнее "откроет дорогу к новым актам агрессии".
Так что куда ни кинь – везде клин. И это однозначная «заслуга» Порошенко, с его политикой затягивания войны, раздувания истерии экзальтированного национализма и непримиримости, науськивания поцреотов на несогласных, культивирования армии ботов, подавления свободы слова и прочее, прочее, прочее..
Но самым реальным вариантом вижу следующее. Власть сейчас прогнется под партию войны, явно или неявно дезавуирует подписанные соглашения и продолжит политику Порошенко. Т.е. классическое «убить дракона». Правда придется еще более накручивать в обществе «патриотизм» и прочее (см.выше), чтобы скомпенсировать снижение политической и финансовой поддержки Запада. Ну и по этой же причине немножко пораспродавать Родину – в смысле землю, людей, остатки предприятий. За бесценок, но на пять лет хватит, а дальше – уже проблемы нового «дракона»..
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:16
По поводу Тома Круза в метро.
Как думаете, какие сюжеты лучше всего снимать в Украине, в Киеве в частности?
Зомби-апокалипсис?
3-4 мировая война?
Ваш вариант?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:37
Шо там, "путч" не удался?
Я так понимаю, это Рюкзакян "как бы намекает" Зеленскому. Или даже шантажирует.
Ведь не секрет, что "дружины" подконтрольны авакову. И "защитники" в лице полиции, нацгвардии и т.п. - тоже.
Поэтому Авакян может легко как "заварить кашу" - так и прекратить.
Наверно это и есть его "меседж" Зеленскому
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 02 жов, 2019 07:40
Миссия невыполнима 7
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:11
Re: Політичні дискусії
Это маленькие страны, размером с Чечню. Украина огромная страна с большой армией и ЯО. РФ не осмелилась бы в то время действовать против, в отличии от 2014, когда Кравчуки-Кучмы-Януковичи уже все просрали.
А так могли бы уже быть в ЕС и НАТО.
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