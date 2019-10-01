Додано: Сер 02 жов, 2019 06:46

zРадио написав: Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее. Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.

zРадио написав: РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало! РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!

zРадио написав: Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет... Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...

Может. А какая альтернатива? Продолжать текущую?Снова вынужден повториться. А какая альтернатива?Воевать? Вроде уже согласились, что не вариант.Санкции? Не хотят уже мировые лидеры. Признали недейственными и вредными для самих себя. Да и надоела уже Украина со своими проблемами и инфантильностью, прямо скажем.Военная операция НАТО против России в ответку за Украину? Ну..даже комментировать не будуТак что..альтернатива?Будет – либо власть поломает несогласных (во что я слабо верю – здесь нужен не формальный, а фактический диктатор), либо несогласные опять поломают власть. Второй вариант более реален, но тогда Украина ввергнется в новый виток гражданского противостояния (это чтобы не возбуждать поцреотов термином гражданская война, а то сейчас опять начнется..), уже без поддержки Европы и Штатов, и это, думаю, еще эффективнее "откроет дорогу к новым актам агрессии".Так что куда ни кинь – везде клин. И это однозначная «заслуга» Порошенко, с его политикой затягивания войны, раздувания истерии экзальтированного национализма и непримиримости, науськивания поцреотов на несогласных, культивирования армии ботов, подавления свободы слова и прочее, прочее, прочее..Но самым реальным вариантом вижу следующее. Власть сейчас прогнется под партию войны, явно или неявно дезавуирует подписанные соглашения и продолжит политику Порошенко. Т.е. классическое «убить дракона». Правда придется еще более накручивать в обществе «патриотизм» и прочее (см.выше), чтобы скомпенсировать снижение политической и финансовой поддержки Запада. Ну и по этой же причине немножко пораспродавать Родину – в смысле землю, людей, остатки предприятий. За бесценок, но на пять лет хватит, а дальше – уже проблемы нового «дракона»..