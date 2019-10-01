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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41314132413341344135>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:21

  pesikot написав:
  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?


Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.

Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ

Не пишите глупости и не "разгоняйте зраду" (в чём вы обычно упрекали оппонентов :) ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:43

  Starikan написав:
  Тракторист написав:странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... :(

Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?

Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).
Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 01:50

Сегодня цитировал и давал ссылку https://vesti.ua/strana/352337-protestnyj-fon-kak-proverjat-zelenskoho-na-prochnost-i-budet-li-majdan-3-352337.
Наш форум очень хорошо подтверждает правильность изложенного там. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:03

  Schmit написав:Именно народ не выбрал Черновола, а выбрал Кравчука первым президентом и дальше понеслась деградация.

Ну вот в Грузии, Молдове, Азербайджане в то время выбрали своих "черноволов" - лидеров выраженно антироссийской националистической направленности.
Что это дало этим странам? Только то, что аналог событий 14 года с войной и потерей части территорий там имел место на 20 лет раньше.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 02:46

  lapay написав:Зеленський має більшість в парламенті, набагато більшу, ніж мав Порошенко. Тому і тиск на нього більший. Тиснуть обстрілами, полоненими. Порошенко цей тиск витримував, а Зеля поплив. Путін з нього не злізе, поки не буде змін до Конституції.

Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:46

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Увы, этот прыжок к прекращению войны может обернуться еще большей войной позднее.

Может. А какая альтернатива? Продолжать текущую?
  zРадио написав:РФ НЕ должна отделаться легким испугом за свою агрессию - а ведь к этому все идет. Почему не должна - потому что это откроет ей дорогу к новым актам агрессии - и против Украины, и против других своих соседей. Аппетит приходит во время еды (с) Крыма путину покажется мало!

Снова вынужден повториться. А какая альтернатива?
Воевать? Вроде уже согласились, что не вариант.
Санкции? Не хотят уже мировые лидеры. Признали недейственными и вредными для самих себя. Да и надоела уже Украина со своими проблемами и инфантильностью, прямо скажем.
Военная операция НАТО против России в ответку за Украину? Ну..даже комментировать не буду :)
Так что..альтернатива?
  zРадио написав:Вон, народ уже собирается на майдане. Хорошо, если никто никого не спровоцируют - ни силовики митингующих, ни митингующие силовиков. Иначе... сами знаете, что будет...

Будет – либо власть поломает несогласных (во что я слабо верю – здесь нужен не формальный, а фактический диктатор), либо несогласные опять поломают власть. Второй вариант более реален, но тогда Украина ввергнется в новый виток гражданского противостояния (это чтобы не возбуждать поцреотов термином гражданская война, а то сейчас опять начнется..), уже без поддержки Европы и Штатов, и это, думаю, еще эффективнее "откроет дорогу к новым актам агрессии".
Так что куда ни кинь – везде клин. И это однозначная «заслуга» Порошенко, с его политикой затягивания войны, раздувания истерии экзальтированного национализма и непримиримости, науськивания поцреотов на несогласных, культивирования армии ботов, подавления свободы слова и прочее, прочее, прочее..
Но самым реальным вариантом вижу следующее. Власть сейчас прогнется под партию войны, явно или неявно дезавуирует подписанные соглашения и продолжит политику Порошенко. Т.е. классическое «убить дракона». Правда придется еще более накручивать в обществе «патриотизм» и прочее (см.выше), чтобы скомпенсировать снижение политической и финансовой поддержки Запада. Ну и по этой же причине немножко пораспродавать Родину – в смысле землю, людей, остатки предприятий. За бесценок, но на пять лет хватит, а дальше – уже проблемы нового «дракона»..
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:16

По поводу Тома Круза в метро.

Как думаете, какие сюжеты лучше всего снимать в Украине, в Киеве в частности?
Зомби-апокалипсис?
3-4 мировая война?
Ваш вариант? :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:37

Шо там, "путч" не удался? :)

Я так понимаю, это Рюкзакян "как бы намекает" Зеленскому. Или даже шантажирует.

Ведь не секрет, что "дружины" подконтрольны авакову. И "защитники" в лице полиции, нацгвардии и т.п. - тоже.
Поэтому Авакян может легко как "заварить кашу" - так и прекратить.
Наверно это и есть его "меседж" Зеленскому
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 07:40

  Вкладчик1234 написав:По поводу Тома Круза в метро.

Как думаете, какие сюжеты лучше всего снимать в Украине, в Киеве в частности?
Зомби-апокалипсис?
3-4 мировая война?
Ваш вариант? :)

Миссия невыполнима 7
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:11

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Ну вот в Грузии, Молдове, Азербайджане в то время выбрали своих "черноволов" - лидеров выраженно антироссийской националистической направленности.
Что это дало этим странам? Только то, что аналог событий 14 года с войной и потерей части территорий там имел место на 20 лет раньше.


Это маленькие страны, размером с Чечню. Украина огромная страна с большой армией и ЯО. РФ не осмелилась бы в то время действовать против, в отличии от 2014, когда Кравчуки-Кучмы-Януковичи уже все просрали.
А так могли бы уже быть в ЕС и НАТО.
Schmit
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