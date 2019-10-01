Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.
Так пусть подписанты исполняют Минск по пунктам, как там и записано, а не выдумывают всяческие формулы с перетасовкой последовательности действий.
Путч порохоботов против минских соглашений, подписанных в 2015 году Порошенко, это сильно. Пять лет их это устраивало, и теперь зрада зрадная. Кто не понял, формула Штайнмайера - это всего лишь один из этапов разработанных при непосредственном участии Порошенко, минских соглашений-2.
Тем не менее положительный эффект во вчерашних событиях есть, надеюсь это станет спусковым моментом к развалу монокоалиции зеленых. А то у меня все эти Гончаруки, Арахамии и прочие недопрофессионалы вызывают спазмы желудка.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Путч порохоботов против минских соглашений, подписанных в 2015 году Порошенко, это сильно. Пять лет их это устраивало, и теперь зрада зрадная. Кто не понял, формула Штайнмайера - это всего лишь один из этапов разработанных при непосредственном участии Порошенко, минских соглашений-2.
Тем не менее положительный эффект во вчерашних событиях есть, надеюсь это станет спусковым моментом к развалу монокоалиции зеленых. А то у меня все эти Гончаруки, Арахамии и прочие недопрофессионалы вызывают спазмы желудка.
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1].
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
Сначала вывод войск, потом граница, потом выборы. А по формуле Штайнмайера все наоборот.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 02 жов, 2019 08:27, всього редагувалось 1 раз.
Tegularius написав:Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.
Путін так само їх підписав. По ним Дебальцево повинно бути під українським контролем. Там є пункти, але немає чіткої послідовності їх виконання. В кого є яйця, того і буде "формула Штаймаєра". Очевидно, що Вова Сцикун цих первинних статевих ознак не має.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Schmit написав:Сначала вывод войск, потом граница, потом выборы. А по формуле Штайнмайера все наоборот.
Что наоборот ?
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа)
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа)
Де припинення вогню? Цей пункт Путін не буде виконувати, поки не отримає змін до Конституції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа)
freeze написав:1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України
С этого первого пункта собственно и начинаются минские договоренности.
Я про це і кажу. Путін його не виконав і не буде виконувати, поки ми не змінемо Конституцію. Порошенко про це весь час казав і партнери погоджувались. Якщо Зеля, зі своїм "просто перестати стріляти" хоче виконувати план капітуляції, без виконання цьго пункту Москвою, то хто ж буде проти, крім патріотів, звісно? Порошенко, в свій час, зупинив агресію РФ, цими угодами, там же зашиті законні підстави її не виконувати. В кого є яйця, той їх викорустовував...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Когда сам соглашался на капитуляцию в феврале 2015-го, то риторика была другая... а теперь пытается обвинить других в том, чего сам избежать не смог...
ну в лютому 2015 році паніка була не тільки в пороха. згадайте курс куди пішов в той час. тоді і армія була інша і активні бойові дії за участю російської армії. тоді стояло питання більш глобально - чи взагалі вціліє Україна. а зараз коли все більш менш спокійно капітулянська політика це злочин.
ЗІ якби зе потрапила країна в тому стані що вона переживала в 2014-2015 роках то невідомо ще щоб начудив цей зелений. міг би взагалі всратися.