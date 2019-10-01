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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 08:51
Schmit написав: freeze написав:
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа)
А 12 пункт, это что?
Вы же про последовательность пишите.
А с точки зрения математики сначала идет пункт 1 - прекращение огня, затем пункт 2 - развод войск, затем пункт 3 и тд.
Что выглядит логичным.
К слову именно так понимают минские соглашения и Меркель, и Макрон, и пресловутый Штайнмайер.
Действительно, если взять другую последовательность, то получится надо идти с пункта 13 к пункту 1, то есть сначала внести изменения в Конституцию, провести выборы, потом развести войска, затем как вишенка на торте прекратить огонь. Что выглядит идиотизмом.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:57
lapay написав:
Я про це і кажу. Путін його не виконав і не буде виконувати, поки ми не змінемо Конституцію.
Ну, прямо вы в курсе всех намерений Путина.
В районе станицы Луганской осуществлен полноценный развод войск и никто там не стреляет. Сейчас согласовали развод войск на приличное расстояние в Золотом и Петровском. Через полгода полностью разведут везде. Каким образом там будут стрелять, крылатыми ракетами что-ли ? И сейчас обстрелы или со стрелкового оружия или из миномётов, а на расстоянии 4 километра уже особо не постреляешь.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:03
Schmit написав: Tegularius написав:
Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.
Так пусть подписанты исполняют Минск по пунктам, как там и записано, а не выдумывают всяческие формулы с перетасовкой последовательности действий.
а там не можливо йти по пунктах. в самому ж документі закладений казус:
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:07
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Шо там, "путч" не удался?
Путч порохоботов против минских соглашений, подписанных в 2015 году Порошенко, это сильно. Пять лет их это устраивало, и теперь зрада зрадная.
Кто не понял, формула Штайнмайера - это всего лишь один из этапов разработанных при непосредственном участии Порошенко, минских соглашений-2.
Тем не менее положительный эффект во вчерашних событиях есть, надеюсь это станет спусковым моментом к развалу монокоалиции зеленых. А то у меня все эти Гончаруки, Арахамии и прочие недопрофессионалы вызывают спазмы желудка.
з чого ви взяли що пороха влаштовували мінські домовленності? після того як пройшла паніка та градус бойових дій на донбасі впав він почав казати що виконувати мінські домовленності потрібно в порядку вигідному Україні а не педерації.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:09
Schmit написав:
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.
10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1].
12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.
13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.
Сначала вывод войск, потом граница, потом выборы. А по формуле Штайнмайера все наоборот.
де ви побачили спочатку вивід військ а потім вибори? читайте вслух, повільно та шевелячи губами - "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины
во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов
и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования"
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