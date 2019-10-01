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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4132413341344135 Додано: Сер 02 жов, 2019 08:51 Re: Політичні дискусії Schmit написав: freeze написав: 9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) 9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа)

А 12 пункт, это что? А 12 пункт, это что?



Вы же про последовательность пишите.

А с точки зрения математики сначала идет пункт 1 - прекращение огня, затем пункт 2 - развод войск, затем пункт 3 и тд.

Что выглядит логичным.

К слову именно так понимают минские соглашения и Меркель, и Макрон, и пресловутый Штайнмайер.



Действительно, если взять другую последовательность, то получится надо идти с пункта 13 к пункту 1, то есть сначала внести изменения в Конституцию, провести выборы, потом развести войска, затем как вишенка на торте прекратить огонь. Что выглядит идиотизмом. Вы же про последовательность пишите.А с точки зрения математики сначала идет пункт 1 - прекращение огня, затем пункт 2 - развод войск, затем пункт 3 и тд.Что выглядит логичным.К слову именно так понимают минские соглашения и Меркель, и Макрон, и пресловутый Штайнмайер.Действительно, если взять другую последовательность, то получится надо идти с пункта 13 к пункту 1, то есть сначала внести изменения в Конституцию, провести выборы, потом развести войска, затем как вишенка на торте прекратить огонь. Что выглядит идиотизмом. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12995 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3688 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 08:57 lapay написав: Я про це і кажу. Путін його не виконав і не буде виконувати, поки ми не змінемо Конституцію. Я про це і кажу. Путін його не виконав і не буде виконувати, поки ми не змінемо Конституцію.



Ну, прямо вы в курсе всех намерений Путина.



В районе станицы Луганской осуществлен полноценный развод войск и никто там не стреляет. Сейчас согласовали развод войск на приличное расстояние в Золотом и Петровском. Через полгода полностью разведут везде. Каким образом там будут стрелять, крылатыми ракетами что-ли ? И сейчас обстрелы или со стрелкового оружия или из миномётов, а на расстоянии 4 километра уже особо не постреляешь. Ну, прямо вы в курсе всех намерений Путина.В районе станицы Луганской осуществлен полноценный развод войск и никто там не стреляет. Сейчас согласовали развод войск на приличное расстояние в Золотом и Петровском. Через полгода полностью разведут везде. Каким образом там будут стрелять, крылатыми ракетами что-ли ? И сейчас обстрелы или со стрелкового оружия или из миномётов, а на расстоянии 4 километра уже особо не постреляешь. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12995 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3688 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 09:03 Schmit написав: Tegularius написав: Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность. Минские соглашения согласовывал Порошенко в 2015 году. В том числе согласившись на изменения Конституции. Зеленский к ним никаким боком. После того, как их утвердил Совбез ООН, поздно пить боржоми. Денонсировать их Украина в одностороннем порядке не может. Если кто считает, что их условия невыгодны Украине, то все претензии - к Порошенко и его команде, которая несет за них ответственность.



Так пусть подписанты исполняют Минск по пунктам, как там и записано, а не выдумывают всяческие формулы с перетасовкой последовательности действий. Так пусть подписанты исполняют Минск по пунктам, как там и записано, а не выдумывают всяческие формулы с перетасовкой последовательности действий.

а там не можливо йти по пунктах. в самому ж документі закладений казус:



9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11



11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей а там не можливо йти по пунктах. в самому ж документі закладений казус:9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 1111. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей mephala Повідомлень: 5547 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 09:07 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Шо там, "путч" не удался? Шо там, "путч" не удался?



Путч порохоботов против минских соглашений, подписанных в 2015 году Порошенко, это сильно. Пять лет их это устраивало, и теперь зрада зрадная.

Кто не понял, формула Штайнмайера - это всего лишь один из этапов разработанных при непосредственном участии Порошенко, минских соглашений-2.



Тем не менее положительный эффект во вчерашних событиях есть, надеюсь это станет спусковым моментом к развалу монокоалиции зеленых. А то у меня все эти Гончаруки, Арахамии и прочие недопрофессионалы вызывают спазмы желудка. Путч порохоботов против минских соглашений, подписанных в 2015 году Порошенко, это сильно. Пять лет их это устраивало, и теперь зрада зрадная.Кто не понял, формула Штайнмайера - это всего лишь один из этапов разработанных при непосредственном участии Порошенко, минских соглашений-2.Тем не менее положительный эффект во вчерашних событиях есть, надеюсь это станет спусковым моментом к развалу монокоалиции зеленых. А то у меня все эти Гончаруки, Арахамии и прочие недопрофессионалы вызывают спазмы желудка.

з чого ви взяли що пороха влаштовували мінські домовленності? після того як пройшла паніка та градус бойових дій на донбасі впав він почав казати що виконувати мінські домовленності потрібно в порядку вигідному Україні а не педерації. з чого ви взяли що пороха влаштовували мінські домовленності? після того як пройшла паніка та градус бойових дій на донбасі впав він почав казати що виконувати мінські домовленності потрібно в порядку вигідному Україні а не педерації. mephala Повідомлень: 5547 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 09:09 Schmit написав:

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11.



10. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.



11. Проведение конституционной реформы на Украине и вступление в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие до конца 2015 года постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей[note 1].



12. Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трёхсторонней Контактной группы. Проведение выборов при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ.



13. Активизация деятельности трёхсторонней Контактной группы, в том числе путём создания рабочих групп по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений.

Сначала вывод войск, потом граница, потом выборы. А по формуле Штайнмайера все наоборот. Сначала вывод войск, потом граница, потом выборы. А по формуле Штайнмайера все наоборот.

де ви побачили спочатку вивід військ а потім вибори? читайте вслух, повільно та шевелячи губами - " Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно было начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования" де ви побачили спочатку вивід військ а потім вибори? читайте вслух, повільно та шевелячи губами - "во всей зоне конфликта, которое должно было начатьсяи завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования" mephala Повідомлень: 5547 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4132413341344135 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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