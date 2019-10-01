freeze написав:

lapay написав: Війна не закінчиться, поки Путін не отримає бажане. Хтось в цьому сумнівається? Війна не закінчиться, поки Путін не отримає бажане. Хтось в цьому сумнівається?

Если для выполнения Минских соглашений-2, а это и есть желание Путина, надо будет выполнить пункт 1 - прекращение огня, то, думаю, никто не сомневается, что пункт-1 прекращение огня - будет выполнен безукоризненно.Кроме того для того, чтобы прекратить огонь достаточно просто свистнуть в свисток, а для того чтобы внести изменения в Конституцию нужны многие месяцы.На данный момент ситуация выглядит так, что вносить изменения в Конституцию никто не собирается и об этом открыто говорит Зеленский.Даже больше того, если огонь будет прекращен, то и тогда никто не будет вносить изменения в Конституцию, имхо.Поэтому наши рассуждения о последовательности действий это просто ни о чём.Единственный возможный вариант выполнения минских соглашений, это когда сильные мира сего - Трамп, Меркель, Макрон- или Минские соглашения или, например, безвиз. Тут у Европейской солидарности может быть взрыв мозга. И такой вариант с учетом беспрецедентного давления на Зеленского от обозначенных трех персон сильных мира сего сейчас кажется уже и достаточно вероятным.