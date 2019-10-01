Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:З самого початку казав - є тільки 2 варіанти - або йти на поводу у Путіна , або "забити" на ті території , і жити по-своєму ...
Проблема в тому, що Путін не дає спокійно "забити" обстрілами і заручниками. Зеля на цій проблемі переміг По, він же і хоче її вирішити. Правда, за рахунок держави України, але вона для нього, Україна, тільки порожній звук.
Так це робиться реально широкою "мертвою" смугою ... Ізраїль же живе так ... На будь-що - "неадекватна" відповідь .
freeze написав:Даже больше того, если огонь будет прекращен, то и тогда никто не будет вносить изменения в Конституцию, имхо.
Проблема не в бажанні зміни Конституції. Проблема що ці зміни потрібно погодити з представниками ОРДЛО. А ми не признаємо тих обранців що є зараз. Вони обрані без контролю України. Тож виходить що погоджувати зміни немає з ким потрібно провести вибори за контролем України а вони кажуть що не згодні на вибори поки не буде змін до Конституції. Замкнуте коло.
freeze написав:На данный момент ситуация выглядит так, что вносить изменения в Конституцию никто не собирается и об этом открыто говорит Зеленский. Даже больше того, если огонь будет прекращен, то и тогда никто не будет вносить изменения в Конституцию, имхо. Поэтому наши рассуждения о последовательности действий это просто ни о чём.
Так це і є головне. Путін чудово розуміє, що, як тільки не буде обстрілив, ніхто не буде змінювати Конституцію. Порошенко не зміг її змінити, навіть коли хотів. Зеля, в принципі, може, разом із зажоп'єм, це зробити. Тому на нього більший тиск, і припиняти обстріли не будуть. От в Грузії немає обстрілів, але Раша поступово пересуває кордон окупації Осетії. Спецназ штурмує терористів, навіть якщо можуть загинути заручники. Бо так краще для держави. Не можна йти на поступки Х..лу, навіть якщо будуть страждати певна кількість людей, бо інакше буде бескінечна Боснія чи Молдова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Війна не закінчиться, поки Путін не отримає бажане. Хтось в цьому сумнівається?
Если для выполнения Минских соглашений-2, а это и есть желание Путина, надо будет выполнить пункт 1 - прекращение огня, то, думаю, никто не сомневается, что пункт-1 прекращение огня - будет выполнен безукоризненно.
Кроме того для того, чтобы прекратить огонь достаточно просто свистнуть в свисток, а для того чтобы внести изменения в Конституцию нужны многие месяцы. На данный момент ситуация выглядит так, что вносить изменения в Конституцию никто не собирается и об этом открыто говорит Зеленский. Даже больше того, если огонь будет прекращен, то и тогда никто не будет вносить изменения в Конституцию, имхо. Поэтому наши рассуждения о последовательности действий это просто ни о чём.
Единственный возможный вариант выполнения минских соглашений, это когда сильные мира сего - Трамп, Меркель, Макрон фактически выдвинут ультиматум Украине - или Минские соглашения или, например, безвиз. Тут у Европейской солидарности может быть взрыв мозга. И такой вариант с учетом беспрецедентного давления на Зеленского от обозначенных трех персон сильных мира сего сейчас кажется уже и достаточно вероятным.
"Он" уже фактически выдвинут в 14м!!! Не признанием открытой агрессии РФ против Украины. Может немного ближайшей истории? Ратификацией "Будапештского меморандума" Насильственной ликвидацией ВПК(военно-промышленного -комплекса - "ОБОРОНКИ").
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 жов, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Puente написав:Так це робиться реально широкою "мертвою" смугою ... Ізраїль же живе так ... На будь-що - "неадекватна" відповідь .
Ізраїль має площу, як Києвська область, населення 10 млн, і армію, як у КНДР. Вони можуть контролювати таку зону, а в нас немає на це ресурсів.
Це у Вас якісь "пораженческие" погляди . Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати . Перемога будь-якою ціною ? Немає джерела такої ідеологічної парадигми . Поразка - просто соромно перед собою і майбутнім . Що залишається ? Якісь компроміси ? Насправді компроміс завжди - найгірший варіант .
те що я вже казав раніше - все залежить від того що зашито в Закон про ОРДЛО. Та ЗУ про вибори. Сама по собі формула Штанмайєра нічого не варта. Що заважає зеленому зараз змінити закон про вибори та затягти до нього всі вимоги по контролю території? Було б бажання.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 02 жов, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.