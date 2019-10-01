|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:56
Re: Політичні дискусії
Есть кто тут из Киева ? как там движ уже начался ? я имею ввиду новый майдан или нет ? Я что-то не очень верю СМИ
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:57
Re: Політичні дискусії
Вони вже вибрали. Тільки ще не усвідомили, що саме вони вибрали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:01
Вы очень большой оптимист.
Кто будет расформировывать?
И, кроме того, 40 (пусть 20) тыс. антиукраинцев с автоматами мне в Украине не нужны.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:12
А также у нас зубожилий и уставший нарид.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:32
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:33
Re: Політичні дискусії
те про що я кажу з учорашнього вечора - формула нічого сама по собі не вирішує. все залежить від того що Україна внесе до своїх Законів.
"Также небольшой победой украинских дипломатов можно считать то, что в документе прописано — выборы на оккупированных территориях Донбасса должны проходить в соответствии с законами Украины. В начальной редакции «формулы Штайнмайера» в 2015-2016 годах этого пункта не было. Теперь дело за Верховной Радой, которая должна принять закон о выборах, приспособленный к проведению голосования в ОРДЛО с учетом вывода войск и других условий"
Єдине що не зовсім зрозуміло чи потрібно ці Закони буде погоджувати з представниками ОРДЛО. В Мінск2 була то прописана необхідність погодження перед виборами.
Додано: Сер 02 жов, 2019 10:37
|