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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4134413541364137
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:56

Re: Політичні дискусії

Есть кто тут из Киева ? как там движ уже начался ? я имею ввиду новый майдан или нет ? Я что-то не очень верю СМИ :)
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:57

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати

Вони вже вибрали. Тільки ще не усвідомили, що саме вони вибрали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:01

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  Тракторист написав:странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... :(
Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?
Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).
Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.

Вы очень большой оптимист.
Кто будет расформировывать?
И, кроме того, 40 (пусть 20) тыс. антиукраинцев с автоматами мне в Украине не нужны.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:12

  lapay написав:
  Puente написав:Так це робиться реально широкою "мертвою" смугою ... Ізраїль же живе так ... На будь-що - "неадекватна" відповідь .
Ізраїль має площу, як Києвська область, населення 10 млн, і армію, як у КНДР. Вони можуть контролювати таку зону, а в нас немає на це ресурсів.

А также у нас зубожилий и уставший нарид.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:32

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Петюня, кстати, предсказуемо против – Cui prodest.

кстати, мид Германии подтвердило, что разрабатывал их бывший президент.
а Петюня волал что Кремль
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:33

Re: Політичні дискусії

https://inforesist.org/formula-shtajnmajera-kakie-riski-dlya-ukrainy-i-chto-udalos-otstoyat-kievu/
те про що я кажу з учорашнього вечора - формула нічого сама по собі не вирішує. все залежить від того що Україна внесе до своїх Законів.
"Также небольшой победой украинских дипломатов можно считать то, что в документе прописано — выборы на оккупированных территориях Донбасса должны проходить в соответствии с законами Украины. В начальной редакции «формулы Штайнмайера» в 2015-2016 годах этого пункта не было. Теперь дело за Верховной Радой, которая должна принять закон о выборах, приспособленный к проведению голосования в ОРДЛО с учетом вывода войск и других условий"

Єдине що не зовсім зрозуміло чи потрібно ці Закони буде погоджувати з представниками ОРДЛО. В Мінск2 була то прописана необхідність погодження перед виборами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:37

  yama написав:Есть кто тут из Киева ? как там движ уже начался ? я имею ввиду новый майдан или нет ? Я что-то не очень верю СМИ :)

Новый Майдан во главе с Петей?
Не смешите мои тапки)))
antey1969
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