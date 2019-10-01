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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:28
ЛАД написав: Puente написав:
......
Це у Вас якісь "пораженческие" погляди . Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати . Перемога будь-якою ціною ? Немає джерела такої ідеологічної парадигми . Поразка - просто соромно перед собою і майбутнім . Що залишається ? Якісь компроміси ? Насправді компроміс завжди - найгірший варіант .
1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?
Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?
И, главное, итог - сумеем даже "любой ценой" победить Россию, которая вооружалась и укрепляла армию уже больше 15 лет и имела для этого достаточные ресурсы?
2. Любая политика, тем более, дипломатия это искусство компромисса.
а яка ціна у савецкого "мы за ценой не постоим" ?
так мало того - ідеологія була така що подібним формулювання навіть були пишалися.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:31
ЛАД написав:
1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?
Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?
Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?
Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:33
Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав:
----------Тракторист
странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...
[
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Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?
Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).
Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.
Вы очень большой оптимист.
Кто будет расформировывать?
И, кроме того, 40 (пусть 20) тыс. антиукраинцев с автоматами мне в Украине не нужны.
1. Расформирование будет безусловно - никакими соглашениями наличие отдельной армии у Донбасса не предусмотрено.
2. Выше написал - многие сбегут в РФ несмотря ни на какие законы об амнистии. И, думаю, что далеко не все даже в этих корпусах антиукраинцы.
3. А наличие радикалов с автоматами (количество не знаю) Вас устраивает? А они уже
есть.
А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:36
lapay написав: ЛАД написав:
1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?
Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?
Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?
Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди.
От ответа Вы ушли.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:44
Ребята, не надо сравнивать с Израилем.
1. Уже писал - там вопрос стоит иначе - в случае поражения Израиль будет уничтожен не только как государство. Там будет просто геноцид, количество убитых непредсказуемо.
У нас такой ситуации нет.
2. Израиль всю свою историю вооружался и обеспечивал военно-техническое превосходство над враждебными соседями. И тратил на это огромные средства, получая помощь от Штатов. Помощь нам на этом фоне не смотрится.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:50
И последнее.
Когда-то задавал вопрос - "Почему не на фронте?".
Сейчас спрошу о другом.
Хорошо, вы считаете действия Зе зрадой.
Ваши предложения?
Что и как надо делать?
Или продолжать политику "ни мира, ни войны"? Такая политика уже почти 5 лет. Сколько ещё?
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