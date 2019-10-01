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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4135413641374138 Додано: Сер 02 жов, 2019 11:28 ЛАД написав: Puente написав: ......

Це у Вас якісь "пораженческие" погляди . Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати . Перемога будь-якою ціною ? Немає джерела такої ідеологічної парадигми . Поразка - просто соромно перед собою і майбутнім . Що залишається ? Якісь компроміси ? Насправді компроміс завжди - найгірший варіант . ......Це у Вас якісь "пораженческие" погляди . Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати . Перемога будь-якою ціною ? Немає джерела такої ідеологічної парадигми . Поразка - просто соромно перед собою і майбутнім . Що залишається ? Якісь компроміси ? Насправді компроміс завжди - найгірший варіант .

1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?

Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?

И, главное, итог - сумеем даже "любой ценой" победить Россию, которая вооружалась и укрепляла армию уже больше 15 лет и имела для этого достаточные ресурсы?



2. Любая политика, тем более, дипломатия это искусство компромисса. 1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?И, главное, итог - сумеем даже "любой ценой" победить Россию, которая вооружалась и укрепляла армию уже больше 15 лет и имела для этого достаточные ресурсы?2. Любая политика, тем более, дипломатия это искусство компромисса.

а яка ціна у савецкого "мы за ценой не постоим" ?

так мало того - ідеологія була така що подібним формулювання навіть були пишалися. а яка ціна у савецкого "мы за ценой не постоим" ?так мало того - ідеологія була така що подібним формулювання навіть були пишалися. mephala Повідомлень: 5552 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 11:31 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: 1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?

Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены? 1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?

Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?

Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди. Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8450 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 11:33 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: ----------

Тракторист

странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... [

----------

Уверены, что перестанут?

Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов? ----------странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...----------Уверены, что перестанут?Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов? Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).

Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ. Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.

Вы очень большой оптимист.

Кто будет расформировывать?

И, кроме того, 40 (пусть 20) тыс. антиукраинцев с автоматами мне в Украине не нужны. Вы очень большой оптимист.Кто будет расформировывать?И, кроме того, 40 (пусть 20) тыс. антиукраинцев с автоматами мне в Украине не нужны.

1. Расформирование будет безусловно - никакими соглашениями наличие отдельной армии у Донбасса не предусмотрено.

2. Выше написал - многие сбегут в РФ несмотря ни на какие законы об амнистии. И, думаю, что далеко не все даже в этих корпусах антиукраинцы.

3. А наличие радикалов с автоматами (количество не знаю) Вас устраивает? А они уже есть.



А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите. 1. Расформирование будет безусловно - никакими соглашениями наличие отдельной армии у Донбасса не предусмотрено.2. Выше написал - многие сбегут в РФ несмотря ни на какие законы об амнистии. И, думаю, что далеко не все даже в этих корпусах антиукраинцы.3. А наличие радикалов с автоматами (количество не знаю) Вас устраивает? А ониесть.А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14280 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3974 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 11:36 lapay написав: ЛАД написав: 1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?

Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены? 1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?

Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?

Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди. Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди.

От ответа Вы ушли. От ответа Вы ушли. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14280 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3974 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 11:44 Ребята, не надо сравнивать с Израилем.

1. Уже писал - там вопрос стоит иначе - в случае поражения Израиль будет уничтожен не только как государство. Там будет просто геноцид, количество убитых непредсказуемо.

У нас такой ситуации нет.

2. Израиль всю свою историю вооружался и обеспечивал военно-техническое превосходство над враждебными соседями. И тратил на это огромные средства, получая помощь от Штатов. Помощь нам на этом фоне не смотрится. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14280 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3974 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 11:50 И последнее.

Когда-то задавал вопрос - "Почему не на фронте?".



Сейчас спрошу о другом.

Хорошо, вы считаете действия Зе зрадой.

Ваши предложения?

Что и как надо делать?

Или продолжать политику "ни мира, ни войны"? Такая политика уже почти 5 лет. Сколько ещё? ЛАД 2 Повідомлень: 14280 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3974 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4135413641374138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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