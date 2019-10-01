|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:28
ЛАД написав: Puente написав:
......
Це у Вас якісь "пораженческие" погляди . Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати . Перемога будь-якою ціною ? Немає джерела такої ідеологічної парадигми . Поразка - просто соромно перед собою і майбутнім . Що залишається ? Якісь компроміси ? Насправді компроміс завжди - найгірший варіант .
1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?
Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?
И, главное, итог - сумеем даже "любой ценой" победить Россию, которая вооружалась и укрепляла армию уже больше 15 лет и имела для этого достаточные ресурсы?
2. Любая политика, тем более, дипломатия это искусство компромисса.
а яка ціна у савецкого "мы за ценой не постоим" ?
так мало того - ідеологія була така що подібним формулювання навіть були пишалися.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5552
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:31
ЛАД написав:
1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?
Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?
Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?
Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8452
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 1164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:33
Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав:
----------Тракторист
странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...
[
----------
Уверены, что перестанут?
Куда исчезнут 2 армейских корпуса донецких бандитов?
Во-первых, корпуса будут расформированы и оружие у них заберут (ну что-то, конечно, припрячут - пистолеты-автоматы, но тяжёлое заберут точно - танк или пушку не спрячешь).
Во-вторых, многие из их состава, думаю, свалят в РФ.
Вы очень большой оптимист.
Кто будет расформировывать?
И, кроме того, 40 (пусть 20) тыс. антиукраинцев с автоматами мне в Украине не нужны.
1. Расформирование будет безусловно - никакими соглашениями наличие отдельной армии у Донбасса не предусмотрено.
2. Выше написал - многие сбегут в РФ несмотря ни на какие законы об амнистии. И, думаю, что далеко не все даже в этих корпусах антиукраинцы.
3. А наличие радикалов с автоматами (количество не знаю) Вас устраивает? А они уже
есть.
А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14283
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4277 раз.
- Подякували: 3975 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:36
lapay написав: ЛАД написав:
1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?
Сколько людей потерять? Сколько инвалидов получить? Какие города будут разрушены?
Скільки людей загинуло, скільки міст зрівняли з землею, після підписання мінська-2? Скільки, за цей час, загинуло людей через відсутність відеофіксації порушень ПДР?
Не в жертвах справа, а в тому, про що кожен день трубить телеящик, і на що ведуться люди.
От ответа Вы ушли.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14283
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4277 раз.
- Подякували: 3975 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:44
Ребята, не надо сравнивать с Израилем.
1. Уже писал - там вопрос стоит иначе - в случае поражения Израиль будет уничтожен не только как государство. Там будет просто геноцид, количество убитых непредсказуемо.
У нас такой ситуации нет.
2. Израиль всю свою историю вооружался и обеспечивал военно-техническое превосходство над враждебными соседями. И тратил на это огромные средства, получая помощь от Штатов. Помощь нам на этом фоне не смотрится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14283
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4277 раз.
- Подякували: 3975 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:50
И последнее.
Когда-то задавал вопрос - "Почему не на фронте?".
Сейчас спрошу о другом.
Хорошо, вы считаете действия Зе зрадой.
Ваши предложения?
Что и как надо делать?
Или продолжать политику "ни мира, ни войны"? Такая политика уже почти 5 лет. Сколько ещё?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14283
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4277 раз.
- Подякували: 3975 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:53
lapay написав:
Воювали і на більшій відстані, для цього є ДРГ і важке озрброєння, тай снайперу окоп не потрібен.Війна не закінчиться, поки Путін не отримає бажане.
Хтось в цьому сумнівається?
Насправді це і є ключове питання - чого хоче Путін?
З Україною все більш-менш зрозуміло - вона хоче в першу чергу миру
, але без "підводних каменів"(типу особливого статусу Донбасу).
А що хоче Путін?
Останніх 5 років - тліючий конфлікт для нього був ідеальним варіантом. З одного боку можна "піднажати" якщо треба з іншого це постійна проблема для України (а проблеми України - це плюс для Путіна).
Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії.
1) Росіянам вже надоїла "Україна";
2) Рейтинг Путіна сильно впав;
3) Останні події(мітинги) в Росії;
Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси.
В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу.
Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1567
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:54
fokus
понимаю и ваши аргументы, но остаюсь при своем - консервация лучше развязки на условиях агрессора. В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.
Все, что могу сказать в защиту подписания формулы Штайнмайера с оговоркой, что мы не будем ее выполнять - долго петлять от подписанных в Минске обязательств может быть опасным с точки зрения предела терпению путина. Тот легко может дать задачу боевикам провоцировать ВСУ, и снова может стать жарко. Это вполне реальный сценарий.
Если цель подписания формулы Штайнмайера именно в тактическом снижении напряжения без изменения стратегии, то это можно только приветствовать.
Если же речь о легитимизации нашего поражения на практике, то это реальная зрада и предпосылка роста напраженности в Киеве. А Киев дестабилизировать нельзя ни при каких обстоятельствах!!! Иначе в "правильный" момент путин нанесет удар еще и по Одессе и Харькову...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3672
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 1889 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:05
zРадио написав:fokus
понимаю и ваши аргументы, но остаюсь при своем - консервация лучше развязки на условиях агрессора
. В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ. ....
Вы верите в такую возможность?
Когда ждёте?
P.s. Тлеющий огонёк при лёгком ветре легко превращается в пожар. Поэтому консервация не лучший вариант. Тогда уж хотя бы вариант Приднестровья.
И почему Вы говорите: "на условиях агрессора"? Других условий не допускаете? Требования Донбасса, конечно, учесть придётся. Но если бы их учитывали в 2014, было бы легче, сейчас их больше и жёстче.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14283
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4277 раз.
- Подякували: 3975 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 02 жов, 2019 13:09
zРадио Подписание формулы Штайнмаера предполагает конкретные шаги, отпетлять не получится. Как можно подписывать без изменении стратегии не очень понятно.
Консервация в вашей трактовке это отсроченные военные действия?
-
YKK
-
-
- Повідомлень: 1230
- З нами з: 30.10.13
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|