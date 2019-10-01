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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4136413741384139 Додано: Сер 02 жов, 2019 13:09 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії.

1) Росіянам вже надоїла "Україна";

2) Рейтинг Путіна сильно впав;

3) Останні події(мітинги) в Росії;

Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси.

В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу.

Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас. Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії.1) Росіянам вже надоїла "Україна";2) Рейтинг Путіна сильно впав;3) Останні події(мітинги) в Росії;Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси.В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу.Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас.

Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.

По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України.

Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія. Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України.Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8452 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 13:13 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Если цель подписания формулы Штайнмайера именно в тактическом снижении напряжения без изменения стратегии, то это можно только приветствовать.



Если же речь о легитимизации нашего поражения на практике, то это реальная зрада и предпосылка роста напраженности в Киеве. А Киев дестабилизировать нельзя ни при каких обстоятельствах!!! Иначе в "правильный" момент путин нанесет удар еще и по Одессе и Харькову... Если цель подписания формулы Штайнмайера именно в тактическом снижении напряжения без изменения стратегии, то это можно только приветствовать.Если же речь о легитимизации нашего поражения на практике, то это реальная зрада и предпосылка роста напраженности в Киеве. А Киев дестабилизировать нельзя ни при каких обстоятельствах!!! Иначе в "правильный" момент путин нанесет удар еще и по Одессе и Харькову...

Зелені вже включили задню - ми не підписували формулу, ми лише погодились з таким формулюванням, щоб була зустріч у нормандському форматі, а приймати закони буде Рада.

Петляють так, як і Петро, в свій час. Але нагадувати про "крок вправо, крок вліво" їм треба постійно, щоб не розслабляли булки. Зелені вже включили задню - ми не підписували формулу, ми лише погодились з таким формулюванням, щоб була зустріч у нормандському форматі, а приймати закони буде Рада.Петляють так, як і Петро, в свій час. Але нагадувати про "крок вправо, крок вліво" їм треба постійно, щоб не розслабляли булки. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8452 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 13:18 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Кравчуки-Кучмы-Януковичи уже все просрали.

А так могли бы уже быть Кравчуки-Кучмы-Януковичи уже все просрали.А так могли бы уже быть

Зеленский 6-той президент. куда вы дели/что делали недостающие двое?.. Зеленский 6-той президент. куда вы дели/что делали недостающие двое?.. sal Повідомлень: 3480 З нами з: 25.03.16 Подякував: 675 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 13:24 Волгарь написав: Проблема, конечно, сложная. Для начала нужно ответить на простой вопрос: ЧЕГО ХОЧЕТ НАРОД УКРАИНЫ, вернуть Донбасс или покарать его?

Можно, конечно, перебиваясь псевдопатриотической риторикой сидеть в окопах еще десять лет, втайне надеясь, что Россия развалится, и ВСУ проведет молниеносную операцию, типа хорватской.

Разочарую ждунов - РОССИЯ НЕ РАЗВАЛИТСЯ и не позволит на Донбассе НИЧЕГО ПОДОБНОГО. В противостоянии с РФ у Украины нет ни единого шанса - экономика России больше в 10 раз, как государство она богаче в 100 раз (минимум), а ее армия (если учитывать только конвенциональное оружие)сильнее тоже минимум в 100 раз. Конечно, можно повторять набившую оскомину фразу ВЕСЬ МИР С НАМИ. Последние события наглядно показали, что никто, как и 80 лет назад, не собирается УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а санкции (см. тему про ООО и санкции)сделали Россию только сильнее.

С другой стороны, ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Через 10 лет население ЛНДР уменьшится на четверть/треть (на 1/5 - за счет депопуляции, остальное - за счет эмиграции). Доля населения, помнящая Украину с гривней ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩАМИ ПО ГРИВНЕ, сократится на те же 20%. 7-8% населения будут составлять еще не родившиеся пока дети, в 1/8 - те, кому сейчас 7-17 лет. Т.е. минимум 1/4 населения будет состоять из людей, учащихся/закончивших российскую школу и растущих в российском же информпространстве, для которых Украина будет такой же чужой страной, как для нынешних курян или кубанцев.

Изменения, которые произойдут на самой Украине в случае продолжения такой же бесперспективной политики, как и в прошедшие 5 лет, тоже не сложно представить - ее население сократится еще на 4-5 млн. человек, последние остатки высокотехнологичных отраслей канут в лето, доля пенсионеров превысит 40%, а большая часть активных трудоспособных будет постоянно работать за границей. Инвесторы в страну не придут, сохранятся дефицит бюджета, вырастит дефицит ПФ, а главное население будет на протяжении 15-ти лет жить в условиях постоянного стресса (это маловероятно - если не будет прекращена война, нынешнюю администрацию сметут, как смели предыдущую).

Если сказать еще проще - СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА. Другого шанса на реинтеграцию может просто не быть. Проблема, конечно, сложная. Для начала нужно ответить на простой вопрос: ЧЕГО ХОЧЕТ НАРОД УКРАИНЫ, вернуть Донбасс или покарать его?Можно, конечно, перебиваясь псевдопатриотической риторикой сидеть в окопах еще десять лет, втайне надеясь, что Россия развалится, и ВСУ проведет молниеносную операцию, типа хорватской.Разочарую ждунов - РОССИЯ НЕ РАЗВАЛИТСЯ и не позволит на Донбассе НИЧЕГО ПОДОБНОГО. В противостоянии с РФ у Украины нет ни единого шанса - экономика России больше в 10 раз, как государство она богаче в 100 раз (минимум), а ее армия (если учитывать только конвенциональное оружие)сильнее тоже минимум в 100 раз. Конечно, можно повторять набившую оскомину фразу ВЕСЬ МИР С НАМИ. Последние события наглядно показали, что никто, как и 80 лет назад, не собирается УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, а санкции (см. тему про ООО и санкции)сделали Россию только сильнее.С другой стороны, ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Через 10 лет население ЛНДР уменьшится на четверть/треть (на 1/5 - за счет депопуляции, остальное - за счет эмиграции). Доля населения, помнящая Украину с гривней ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩАМИ ПО ГРИВНЕ, сократится на те же 20%. 7-8% населения будут составлять еще не родившиеся пока дети, в 1/8 - те, кому сейчас 7-17 лет. Т.е. минимум 1/4 населения будет состоять из людей, учащихся/закончивших российскую школу и растущих в российском же информпространстве, для которых Украина будет такой же чужой страной, как для нынешних курян или кубанцев.Изменения, которые произойдут на самой Украине в случае продолжения такой же бесперспективной политики, как и в прошедшие 5 лет, тоже не сложно представить - ее население сократится еще на 4-5 млн. человек, последние остатки высокотехнологичных отраслей канут в лето, доля пенсионеров превысит 40%, а большая часть активных трудоспособных будет постоянно работать за границей. Инвесторы в страну не придут, сохранятся дефицит бюджета, вырастит дефицит ПФ, а главное население будет на протяжении 15-ти лет жить в условиях постоянного стресса (это маловероятно - если не будет прекращена война, нынешнюю администрацию сметут, как смели предыдущую).Если сказать еще проще - СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА. Другого шанса на реинтеграцию может просто не быть.

Довго тут не писав. Для себе вирішив, що політика - брудна справа. А політики - слуги диявола. Але вирішив висловитися з приводу написаного. Нехай все так, як написано...Але реінтеграція Донбасу зможе припинити ці деструктивні процеси в Україні? Та й на самому Донбасі. Та й глобально розмірковуючи в тій самій РФ? Всі ми з концтабору СРСР. Антилюдська політика - ось що в основі цієї системи. Тому при такій політиці триватиме й надалі депопуляція. Старе покоління відходить, а нове не хоче жити і плодитися тут. Це територія Зла. Допоки критична маса людей тут не почне жити по заповідям Божим, діла не буде. Суспільство пострадянське так і не покаялося за всі ті злочини, що відбувалися в імперії Зла. Зло тут торжествує і надалі. І кінця і краю немає цьому...Єдина різниця між Україною і РФ в тому, що політичне керівництво РФ не приховує своїх планів на відновлення імперії, а політичне керівництво України, принаймні його частина, декларують шлях до Європейської цивілізації. Але насправді, керівники України, ті ж самі виходці із совка, що з плоттю і кров'ю впитали в себе ментальність совка. Діють тими самими методами, що й в совку. Історична і генетична пам'ять зруйнована у людей. Кати постаралися добре. Деяким так подобається бути рабами, а деяким рабовласниками, що вони нічого міняти не хочуть. Всіх все влаштовує. А якщо всіх все влаштовує, то не треба заважати людям жити в тій реальності, яку вони собі створили. Кожному своє. А кого ця реальність не влаштовує, то боротися проти більшості безперспективно. Тут або змиритися і спробувати змінити ставлення до цієї реальності, або змінити реальність на іншу.



П.С. Запитати в народа? Виглядає начебто як добрий намір...Але як можне дитина в порівнянні з дорослими знати, що їй корисніше? Повинна бути справжня свідома еліта суспільства, що опікуватиметься про цей народ, як нерозумну дитину, підтягуватиме свідомість до належного рівня, а не розбещуватиме. Ця еліта повинна бути плоть від плоті, кров від крові цього народу, жити інтересами саме цього народу, думати про його майбутнє. Про збереження нації, як в біологічному сенсі, так і як духовної спільноти. Довго тут не писав. Для себе вирішив, що політика - брудна справа. А політики - слуги диявола. Але вирішив висловитися з приводу написаного. Нехай все так, як написано...Але реінтеграція Донбасу зможе припинити ці деструктивні процеси в Україні? Та й на самому Донбасі. Та й глобально розмірковуючи в тій самій РФ? Всі ми з концтабору СРСР. Антилюдська політика - ось що в основі цієї системи. Тому при такій політиці триватиме й надалі депопуляція. Старе покоління відходить, а нове не хоче жити і плодитися тут. Це територія Зла. Допоки критична маса людей тут не почне жити по заповідям Божим, діла не буде. Суспільство пострадянське так і не покаялося за всі ті злочини, що відбувалися в імперії Зла. Зло тут торжествує і надалі. І кінця і краю немає цьому...Єдина різниця між Україною і РФ в тому, що політичне керівництво РФ не приховує своїх планів на відновлення імперії, а політичне керівництво України, принаймні його частина, декларують шлях до Європейської цивілізації. Але насправді, керівники України, ті ж самі виходці із совка, що з плоттю і кров'ю впитали в себе ментальність совка. Діють тими самими методами, що й в совку. Історична і генетична пам'ять зруйнована у людей. Кати постаралися добре. Деяким так подобається бути рабами, а деяким рабовласниками, що вони нічого міняти не хочуть. Всіх все влаштовує. А якщо всіх все влаштовує, то не треба заважати людям жити в тій реальності, яку вони собі створили. Кожному своє. А кого ця реальність не влаштовує, то боротися проти більшості безперспективно. Тут або змиритися і спробувати змінити ставлення до цієї реальності, або змінити реальність на іншу.П.С. Запитати в народа? Виглядає начебто як добрий намір...Але як можне дитина в порівнянні з дорослими знати, що їй корисніше? Повинна бути справжня свідома еліта суспільства, що опікуватиметься про цей народ, як нерозумну дитину, підтягуватиме свідомість до належного рівня, а не розбещуватиме. Ця еліта повинна бути плоть від плоті, кров від крові цього народу, жити інтересами саме цього народу, думати про його майбутнє. Про збереження нації, як в біологічному сенсі, так і як духовної спільноти. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 жов, 2019 13:40, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26772 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 13:33 Козак-характерник написав: ................

нове не хоче жити і плодитися тут.

............

вони нічого міняти не хочуть. Всіх все влаштовує. А якщо всіх все влаштовує, то не треба заважати людям жити в тій реальності, яку вони собі створили. .... ................нове не хоче жити і плодитися тут.............вони нічого міняти не хочуть. Всіх все влаштовує. А якщо всіх все влаштовує, то не треба заважати людям жити в тій реальності, яку вони собі створили. ....

Противоречия не видите? Противоречия не видите? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14283 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3975 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 13:39 ЛАД написав: Козак-характерник написав: ................

нове не хоче жити і плодитися тут.

............

вони нічого міняти не хочуть. Всіх все влаштовує. А якщо всіх все влаштовує, то не треба заважати людям жити в тій реальності, яку вони собі створили. .... ................нове не хоче жити і плодитися тут.............вони нічого міняти не хочуть. Всіх все влаштовує. А якщо всіх все влаштовує, то не треба заважати людям жити в тій реальності, яку вони собі створили. ....

Противоречия не видите? Противоречия не видите?

Ні, це програма на самогубство. Хто не хоче бути камікадзе, змінює реальність на іншу. Щоб держава відбулася як держава, а нація як нація, треба мати щось спільне, що поєднує кожного громадянина в єдине ціле. А в нас досі тривають суперечки навіть по базовому питанню:хто ми є і якого роду племені? Про мову знов таки... Роздрай зсередини. І зовні підігріти ситуацію вкрай легко, коли суспільство розпорошене. Ні, це програма на самогубство. Хто не хоче бути камікадзе, змінює реальність на іншу. Щоб держава відбулася як держава, а нація як нація, треба мати щось спільне, що поєднує кожного громадянина в єдине ціле. А в нас досі тривають суперечки навіть по базовому питанню:хто ми є і якого роду племені? Про мову знов таки... Роздрай зсередини. І зовні підігріти ситуацію вкрай легко, коли суспільство розпорошене. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 жов, 2019 13:45, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26772 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 13:44 Re: Bloomberg yama написав: Вашингтон схвалив продаж Україні нової партії Javelin. Вашингтон схвалив продаж Україні нової партії Javelin.

А с предыдущей партией что?

и какой она была - платной или бесплатной?.. А с предыдущей партией что?и какой она была - платной или бесплатной?.. sal Повідомлень: 3480 З нами з: 25.03.16 Подякував: 675 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4136413741384139 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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