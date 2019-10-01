Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії. 1) Росіянам вже надоїла "Україна"; 2) Рейтинг Путіна сильно впав; 3) Останні події(мітинги) в Росії; Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси. В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу. Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас.
Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.
Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру(припинення вогню) на Донбасі(хоча для більшості це також фіолетово).
lapay написав:По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України. Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія.
Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії. Україна важлива, але рейтинг важливіший.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 02 жов, 2019 14:34, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав: А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.
Я, как вы знаете, двумя руками за. Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики.
А навіщо той кордон умовний? Кордон полягає в головах, а не територіально. Мало тут, на не окупованій території людей з пострадянськими поглядами? Чомусь всі вирішили, що Донбас - територія Зла, а тут територія Добра. А насправді різниці ніякої немає. Треба боротися за свідомість.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
andrijk777 написав:Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру(хоча для більшості це також фіолетово).
«Левада-центр» узнал отношение российских граждан к выдаче паспортов жителям Донбасса Опубликовано 11 июня ‘19 13:19
70% российских граждан одобрили решение Путина об упрощенном порядке оформления гражданства населению ЛНР и ДНР.
Против этого высказались 22% опрошенных, сообщает «Левада-центр». 36% российских граждан при этом называют основным последствием выдачи паспортов новое бремя на бюджет РФ, 26% ожидают ухудшения отношений с Киевом, а 22% наоборот полагают, что отношения станут лучше.
77% респондентов полагают, что предложение сделано, чтобы помочь гражданам, проживающим в состоянии войны, 59% думают, что РФ намерена нарастить влияние на восток Украины.
С момента предыдущего опроса, который проходил два года назад, с 37 до 29% снизилось количество российских граждан, которые полагают, что юго-восток Украины должен быть независимой страной, с 21 до 27% возросло число тех, кто считает, что регион должен войти в состав РФ. С 21 до 17% сократилась доля тех, кто говорит, что юго-восток должен быть в составе Украины, но получить большую автономию от Киева.
Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії. Україна важлива, але рейтинг важливіший.
Крим їм теж, по великому рахунку, не потрібен - чергова чорна діра, як і Чечня. Але підтримують ідеї руського міру виборці, в тому числі і на Донбасі. Одним із стовпів руського міра є необхідність поповнення правильним населення метрополію, яке старішає і вимирає. Донбас в приклад, в Придністров'ї населення вже зменшилось вдвічі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
andrijk777 написав:Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії. 1) Росіянам вже надоїла "Україна"; 2) Рейтинг Путіна сильно впав; 3) Останні події(мітинги) в Росії; Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси. В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу. Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас.
Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.
Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру(хоча для більшості це також фіолетово).
lapay написав:По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України. Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія.
Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії. Україна важлива, але рейтинг важливіший.
А РОССИЯ НИ С КЕМ (ПОКА) К СЧАСТЬЮ НЕ ВОЮЕТ. Общее количество военнослужащих РА на Украине в Сирии не превышает совокупно 10 тыс. (1% численности), и лишь несколько сотен из них принимают участие в боевых операциях.
ЛАД написав: А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.
Я, как вы знаете, двумя руками за. Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики.
А навіщо той кордон умовний? Кордон полягає в головах, а не територіально. Мало тут, на не окупованій території людей з пострадянськими поглядами? Чомусь всі вирішили, що Донбас - територія Зла, а тут територія Добра. А насправді різниці ніякої немає. Треба боротися за свідомість.
Бороться за сознательность - это либо вопрос десятков лет, либо декоммунизация по образцу денацификации, т.е. не только снос памятников, но и наказание за любые восхваления СССР. Если начнете в Германии хвалить Адольфа за автобаны - получите по самое немогу, несмотря на свободу слова.
Сейчас 29% россиян считает, что юго-восток Украины должен стать отдельным государством (два года назад – 37%), 27% – частью России (два года назад – 21%, в мае 2014 г. были те же 27%); с 21 до 17% сократилась доля тех, кто говорит, что юго-восток должен быть в составе Украины, но получить большую автономию от Киева.
С 7 до 14% за два года выросла доля россиян, кто говорит, что юго-восток Украины должен быть частью Украины на тех же условиях, что и до кризиса. Постепенно растет и доля тех, кто не готов к тому, чтобы затраты на присоединение Крыма ложились на простых россиян – сейчас так считает 36%, это максимум за все время наблюдений (три года назад – 30%, а в марте 2014 г. – 19%). Но 42% в разной мере готовы платить такую цену за присоединение Крыма.
Але це все фігня. В цьому питанні можна "промити" мізки росіян дуже швидко. Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди. І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна. Ще раз повторю - більшості росіян фіолетово на той Лугандон. Їх хвилюють інші проблеми. Зокрема зняття санкцій і примирення з Заходом значно важливіші речі + це добре для економіки.
Сейчас 29% россиян считает, что юго-восток Украины должен стать отдельным государством (два года назад – 37%), 27% – частью России (два года назад – 21%, в мае 2014 г. были те же 27%); с 21 до 17% сократилась доля тех, кто говорит, что юго-восток должен быть в составе Украины, но получить большую автономию от Киева.
С 7 до 14% за два года выросла доля россиян, кто говорит, что юго-восток Украины должен быть частью Украины на тех же условиях, что и до кризиса. Постепенно растет и доля тех, кто не готов к тому, чтобы затраты на присоединение Крыма ложились на простых россиян – сейчас так считает 36%, это максимум за все время наблюдений (три года назад – 30%, а в марте 2014 г. – 19%). Но 42% в разной мере готовы платить такую цену за присоединение Крыма.
Але це все фігня. В цьому питанні можна "промити" мізки росіян дуже швидко. Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди. І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна. Ще раз повторю - більшості росіян фіолетово на той Лугандон. Їх хвилюють інші проблеми.
Полностью с Вами согласен - фиолетово. Но достаточно посмотреть на Абхазию/Южную Осетию/Приднестровье, чтобы понять, что замороженный конфликт может тянуться аж 3 десятилетия (и конца краю ему не видно), и вне зависимости от текущей ситуации, РФ вовсе не собирается их заканчивать. Я ведь не зря написал в потертом посте - если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ,
andrijk777 написав:Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди. І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна.
Так і нам можна сказати, що Раша це гуд і треба об'єднуватись, як Білорусь. Якби все було так просто, то не було б ні виборів, ні Майданів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.