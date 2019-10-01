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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41384139414041414142> Додано: Сер 02 жов, 2019 13:56 ЛАД написав: А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите. А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.

Я, как вы знаете, двумя руками за.

Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики. Я, как вы знаете, двумя руками за.Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16262 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1534 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 13:57 lapay написав: andrijk777 написав: Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії.

1) Росіянам вже надоїла "Україна";

2) Рейтинг Путіна сильно впав;

3) Останні події(мітинги) в Росії;

Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси.

В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу.

Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас. Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії.1) Росіянам вже надоїла "Україна";2) Рейтинг Путіна сильно впав;3) Останні події(мітинги) в Росії;Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси.В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу.Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас.

Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.

Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.

Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру(припинення вогню) на Донбасі(хоча для більшості це також фіолетово).

lapay написав: По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України.

Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія. По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України.Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія.

Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії.

Україна важлива, але рейтинг важливіший. Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру(припинення вогню) на Донбасі(хоча для більшості це також фіолетово).Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії.Україна важлива, але рейтинг важливіший. Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 02 жов, 2019 14:34, всього редагувалось 2 разів. andrijk777

Повідомлень: 1572 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:04 Starikan написав: ЛАД написав: А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите. А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.

Я, как вы знаете, двумя руками за.

Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики. Я, как вы знаете, двумя руками за.Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики.

А навіщо той кордон умовний? Кордон полягає в головах, а не територіально. Мало тут, на не окупованій території людей з пострадянськими поглядами? Чомусь всі вирішили, що Донбас - територія Зла, а тут територія Добра. А насправді різниці ніякої немає. Треба боротися за свідомість. А навіщо той кордон умовний? Кордон полягає в головах, а не територіально. Мало тут, на не окупованій території людей з пострадянськими поглядами? Чомусь всі вирішили, що Донбас - територія Зла, а тут територія Добра. А насправді різниці ніякої немає. Треба боротися за свідомість. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26777 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:08 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру(хоча для більшості це також фіолетово). Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру(хоча для більшості це також фіолетово).



«Левада-центр» узнал отношение российских граждан к выдаче паспортов жителям Донбасса

Опубликовано 11 июня ‘19 13:19



70% российских граждан одобрили решение Путина об упрощенном порядке оформления гражданства населению ЛНР и ДНР.



Против этого высказались 22% опрошенных, сообщает «Левада-центр». 36% российских граждан при этом называют основным последствием выдачи паспортов новое бремя на бюджет РФ, 26% ожидают ухудшения отношений с Киевом, а 22% наоборот полагают, что отношения станут лучше.



77% респондентов полагают, что предложение сделано, чтобы помочь гражданам, проживающим в состоянии войны, 59% думают, что РФ намерена нарастить влияние на восток Украины.



С момента предыдущего опроса, который проходил два года назад, с 37 до 29% снизилось количество российских граждан, которые полагают, что юго-восток Украины должен быть независимой страной, с 21 до 27% возросло число тех, кто считает, что регион должен войти в состав РФ. С 21 до 17% сократилась доля тех, кто говорит, что юго-восток должен быть в составе Украины, но получить большую автономию от Киева.

Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії.

Україна важлива, але рейтинг важливіший.

Крим їм теж, по великому рахунку, не потрібен - чергова чорна діра, як і Чечня. Але підтримують ідеї руського міру виборці, в тому числі і на Донбасі.

Одним із стовпів руського міра є необхідність поповнення правильним населення метрополію, яке старішає і вимирає. Донбас в приклад, в Придністров'ї населення вже зменшилось вдвічі. Крим їм теж, по великому рахунку, не потрібен - чергова чорна діра, як і Чечня. Але підтримують ідеї руського міру виборці, в тому числі і на Донбасі.Одним із стовпів руського міра є необхідність поповнення правильним населення метрополію, яке старішає і вимирає. Донбас в приклад, в Придністров'ї населення вже зменшилось вдвічі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8458 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:10 andrijk777 написав: lapay написав: andrijk777 написав: Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії.

1) Росіянам вже надоїла "Україна";

2) Рейтинг Путіна сильно впав;

3) Останні події(мітинги) в Росії;

Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси.

В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу.

Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас. Але зараз ситуація змінилась. В першу чергу в самій Росії.1) Росіянам вже надоїла "Україна";2) Рейтинг Путіна сильно впав;3) Останні події(мітинги) в Росії;Тому Україна-Україною, але рейтинг треба піднімати. І закриття цього конфлікту дасть Путіну плюси.В першу чергу це деяке примирення з Заходом. Я майже впевнений, що у випадку врегулювання на Донбасі санкції будуть зняті. А це також плюс до рейтингу.Моє бачення - що для Путіна ситуація змінилась і він в душі вже не проти втихомирити Донбас.

Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.

Більшість росіян проти, щоб просто так віддати Лугандон Україні. Рейтинг Путіна ще більше знизиться.

Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому що росіяни також не проти миру (хоча для більшості це також фіолетово).

lapay написав: По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України.

Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія. По великому рахунку, Путін ще не всі трудові і природні ресурси звідти висмоктав, а утримання Донбасу, для РФ, не так обтяжливо, як для України.Тай політика, для Путіна, важливіша. Ностальгія по Совку змушує його чіплятися пазурями за Україну, без якої неможлива російська імперія.

Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії.

Україна важлива, але рейтинг важливіший. Не згідний. Більшості росіянам все-рівно. І рейтинг Путіна зросте, тому(хоча для більшості це також фіолетово).Та не потрібні Путіну ті ресурси, не сміши мене... Це мізер для Росії.Україна важлива, але рейтинг важливіший.

А РОССИЯ НИ С КЕМ (ПОКА) К СЧАСТЬЮ НЕ ВОЮЕТ. Общее количество военнослужащих РА на Украине в Сирии не превышает совокупно 10 тыс. (1% численности), и лишь несколько сотен из них принимают участие в боевых операциях. А РОССИЯ НИ С КЕМ (ПОКА) К СЧАСТЬЮ НЕ ВОЮЕТ. Общее количество военнослужащих РА на Украине в Сирии не превышает совокупно 10 тыс. (1% численности), и лишь несколько сотен из них принимают участие в боевых операциях. Волгарь Повідомлень: 7174 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:12 Козак-характерник написав: Starikan написав: ЛАД написав: А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите. А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите. Я, как вы знаете, двумя руками за.

Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики. Я, как вы знаете, двумя руками за.Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики.

А навіщо той кордон умовний? Кордон полягає в головах, а не територіально. Мало тут, на не окупованій території людей з пострадянськими поглядами? Чомусь всі вирішили, що Донбас - територія Зла, а тут територія Добра. А насправді різниці ніякої немає. Треба боротися за свідомість. А навіщо той кордон умовний? Кордон полягає в головах, а не територіально. Мало тут, на не окупованій території людей з пострадянськими поглядами? Чомусь всі вирішили, що Донбас - територія Зла, а тут територія Добра. А насправді різниці ніякої немає. Треба боротися за свідомість.

Бороться за сознательность - это либо вопрос десятков лет, либо декоммунизация по образцу денацификации, т.е. не только снос памятников, но и наказание за любые восхваления СССР. Если начнете в Германии хвалить Адольфа за автобаны - получите по самое немогу, несмотря на свободу слова. Бороться за сознательность - это либо вопрос десятков лет, либо декоммунизация по образцу денацификации, т.е. не только снос памятников, но и наказание за любые восхваления СССР. Если начнете в Германии хвалить Адольфа за автобаны - получите по самое немогу, несмотря на свободу слова. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16262 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1534 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:25 https://www.levada.ru/2019/06/11/rossiy ... respublik/

Сейчас 29% россиян считает, что юго-восток Украины должен стать отдельным государством (два года назад – 37%), 27% – частью России (два года назад – 21%, в мае 2014 г. были те же 27%); с 21 до 17% сократилась доля тех, кто говорит, что юго-восток должен быть в составе Украины, но получить большую автономию от Киева.



С 7 до 14% за два года выросла доля россиян, кто говорит, что юго-восток Украины должен быть частью Украины на тех же условиях, что и до кризиса. Постепенно растет и доля тех, кто не готов к тому, чтобы затраты на присоединение Крыма ложились на простых россиян – сейчас так считает 36%, это максимум за все время наблюдений (три года назад – 30%, а в марте 2014 г. – 19%). Но 42% в разной мере готовы платить такую цену за присоединение Крыма.

Але це все фігня. В цьому питанні можна "промити" мізки росіян дуже швидко.

Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди.

І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна.

Ще раз повторю - більшості росіян фіолетово на той Лугандон. Їх хвилюють інші проблеми. Зокрема зняття санкцій і примирення з Заходом значно важливіші речі + це добре для економіки. Але це все фігня. В цьому питанні можна "промити" мізки росіян дуже швидко.Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди.І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна.Ще раз повторю - більшості росіян фіолетово на той Лугандон. Їх хвилюють інші проблеми. Зокрема зняття санкцій і примирення з Заходом значно важливіші речі + це добре для економіки. andrijk777

Повідомлень: 1572 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:33 Starikan написав: ЛАД написав: А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите. А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.

Я, как вы знаете, двумя руками за.

Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики. Я, как вы знаете, двумя руками за.Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики.

Я уже привык. Я уже привык. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14290 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3975 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:33 andrijk777 написав: https://www.levada.ru/2019/06/11/rossiyane-soglasny-dat-pasporta-zhitelyam-samoprovozglashennyh-respublik/

Сейчас 29% россиян считает, что юго-восток Украины должен стать отдельным государством (два года назад – 37%), 27% – частью России (два года назад – 21%, в мае 2014 г. были те же 27%); с 21 до 17% сократилась доля тех, кто говорит, что юго-восток должен быть в составе Украины, но получить большую автономию от Киева.



С 7 до 14% за два года выросла доля россиян, кто говорит, что юго-восток Украины должен быть частью Украины на тех же условиях, что и до кризиса. Постепенно растет и доля тех, кто не готов к тому, чтобы затраты на присоединение Крыма ложились на простых россиян – сейчас так считает 36%, это максимум за все время наблюдений (три года назад – 30%, а в марте 2014 г. – 19%). Но 42% в разной мере готовы платить такую цену за присоединение Крыма.

Але це все фігня. В цьому питанні можна "промити" мізки росіян дуже швидко.

Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди.

І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна.

Ще раз повторю - більшості росіян фіолетово на той Лугандон . Їх хвилюють інші проблеми. https://www.levada.ru/2019/06/11/rossiyane-soglasny-dat-pasporta-zhitelyam-samoprovozglashennyh-respublik/Але це все фігня. В цьому питанні можна "промити" мізки росіян дуже швидко.Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди.І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна.. Їх хвилюють інші проблеми.

Полностью с Вами согласен - фиолетово. Но достаточно посмотреть на Абхазию/Южную Осетию/Приднестровье, чтобы понять, что замороженный конфликт может тянуться аж 3 десятилетия (и конца краю ему не видно), и вне зависимости от текущей ситуации, РФ вовсе не собирается их заканчивать. Я ведь не зря написал в потертом посте - если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ, Полностью с Вами согласен - фиолетово. Но достаточно посмотреть на Абхазию/Южную Осетию/Приднестровье, чтобы понять, что замороженный конфликт может тянуться аж 3 десятилетия (и конца краю ему не видно), и вне зависимости от текущей ситуации, РФ вовсе не собирается их заканчивать. Я ведь не зря написал в потертом посте - если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ, Волгарь Повідомлень: 7174 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди.

І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна. Можна сказати "по-телевізору" що Донбас це чорна діра, він нам не потрібен, це одні збитки, населення там - один кримінал, і т.д. і т.п. Це ж дійсно близько до правди.І все. Думка росіян різко зміниться на ту що потрібна.

Так і нам можна сказати, що Раша це гуд і треба об'єднуватись, як Білорусь. Якби все було так просто, то не було б ні виборів, ні Майданів. Так і нам можна сказати, що Раша це гуд і треба об'єднуватись, як Білорусь. Якби все було так просто, то не було б ні виборів, ні Майданів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8458 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41384139414041414142> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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