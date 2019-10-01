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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:38
Starikan написав:
Бороться за сознательность - это либо вопрос десятков лет, либо декоммунизация по образцу денацификации, т.е. не только снос памятников, но и наказание за любые восхваления СССР. Если начнете в Германии хвалить Адольфа за автобаны - получите по самое немогу, несмотря на свободу слова.
Проблема в тому, що той хто повинен боротися за свідомість, сам повинен бути свідомим. А всі одного поля ягоди. Замкнене коло. Боротися з гріхом треба в собі, в першу чергу, а не в іншому. Але один в полі не воїн, щоб змінити цілу систему. Я реально оцінюю свої можливості. І можу зменшити кількість носіїв зла рівно на 1.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 02 жов, 2019 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:40
Козак-характерник написав: Starikan написав: ЛАД написав:
А вообще, уже писал - у меня не хватает информации для принятия решения, но возможно, лучший вариант был бы граница по линии разграничения, а там живите себе как хотите.
Я, как вы знаете, двумя руками за.
Но за такие слова нас с вами будут бить с обеих сторон - и франты, и долярчики.
А навіщо той кордон умовний? Кордон полягає в головах, а не територіально. Мало тут, на не окупованій території людей з пострадянськими поглядами? Чомусь всі вирішили, що Донбас - територія Зла, а тут територія Добра. А насправді різниці ніякої немає. Треба боротися за свідомість.
Отчасти Вы правы.
Донбасс не территория Зла и здесь не территория Добра. Но разница всё же есть, но не в категориях добра и зла.
А о границе я писал в связке с "живите как хотите". Если они не в Украине, то их жизнь, их проблемы, их взгляды нас мало волнуют. Также, как, например, нас слабо волнуют порядки в Молдове, Венгрии или ещё где.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:47
Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу». Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.
«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — утверждают Пушилин и Пасечник.
Они добавили, что «Л-ДНР» будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».
«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — подчеркнули Пушилин и Пасечник.
Пушилин и Пасечник прокомментировали также высказывания Зеленского о планах принятия нового закона об "особом статусе". «Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который [пятый президент Украины Петр] Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя», — заявили они.
Главы «Л-ДНР» полагают, что любые изменения закона об «особом статусе» должны быть согласованы с ними.
По словам Пуишилина и Пасечника, если Зеленский «хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР», то пусть вступает «в прямой диалог с нами».
Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков назвал это заявление глав «Л-ДНР» «абсолютно логичными». «Важно, что фиксируются параметры и смыслы особого статуса», — написал он в своем Telegram-канале.
Всё сказано открытым текстом.
Так зачем бороться за возвращение Донбасса? Кому он нужен в таком виде?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:53
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:53
lapay
Крым и Донбасс несколько разные вещи.
Крым всё время воспринимался россиянами как русский и это всё время поддерживалось пропагандой.
Донбасс так не воспринимался никогда. Поддержка Донбасса воспринималась простыми людьми как чисто гуманитарная акция и так это и пропагандировались.
Поэтому уход из Крыма будет воспринят россиянами как поражение, уход с Донбасса в случае обеспечения безопасности (амнистия и пр.) будет воспринят спокойно и даже как очередная победа Путина.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:54
Starikan написав:
зачем бороться за возвращение Донбасса? Кому он нужен в таком виде?
Борьбы за возвращение ни Донбасса ни Крыма не было еще никогда.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:54
ЛАД написав:
Отчасти Вы правы.
Донбасс не территория Зла и здесь не территория Добра. Но разница всё же есть, но не в категориях добра и зла.
А о границе я писал в связке с "живите как хотите". Если они не в Украине, то их жизнь, их проблемы, их взгляды нас мало волнуют. Также, как, например, нас слабо волнуют порядки в Молдове, Венгрии или ещё где.
Так і пропонують же відновити територіальну цілісність. Нехай і формально. Щоб вони були в Україні територіально і юридично. Тоді й вплив держави на їх свідомість буде сильнішим, ніж так як сьогодні. Та й з точки зору гуманізму, людяності, це було б добре:
1. Припинення вбивств.
2. Відновлення соціальних виплат.
3. Відновлення економічних зв'язків.
Нехай там певна, можливо й більша частина людей, не з тими поглядами, що нам подобаються. Але вони наші чи не наші? Це ключове питання. І навіть якщо та більшість нам не подобається, то не треба забувати й про патріотичну меншість. Можливо заради них хоча б, треба піти на вимушений компроміс? Полегшити життя тим людям? Щоб вони мали право не боячись розправи носити там державну символіку, співати гимн, користуватися українським законодавством...Чому вони повинні жити в резервації? Адже більшість тих людей працювала важко на промислових виробництвах, шахтах, втратила здоров'я...Ви готові відрізати тих людей і забути за них? Це моральний вибір.Та й не вирішить це відрізання території жодної проблеми. Донбас і проблеми там, це віддзеркалення проблем в самій Україні. Метастази по всьому організму, а деякі думають, що якщо відріжуть ногу, чи руку, врятуються.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 02 жов, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:58
Волгарь написав:
.....
- если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ,
К сожалению, Волгарь прав.
Чем дольше Донбасс не в составе Украины, тем дальше он от нас.
Так же, как мы постепенно отдаляемся от России.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:00
zРадио написав:
fokus понимаю и ваши аргументы, но остаюсь при своем - консервация лучше развязки на условиях агрессора.
Ну я уже сказал - на мой взгляд вся эта буря в стакане воды этим и закончится. В смысле продолжением того, что было прошедшие годы - вялотекущая война, 1 убитый и пара раненных в день с каждой из сторон, стагнация по обе линии разграничения. Плюс усиление пропаганды на каждой из сторон и все большее отдаление друг от друга.
Лучше это или нет, точно также как поражение это "на условиях агрессора" или это примирение в гражданском конфликте "на условиях Штайнмайера" (т.е. Европы, по большому счету) - это другой вопрос. Тут уж кто какими категориями мыслит, кто территориями, кто народом..
zРадио написав:
В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.
Вы вот это серьезно сейчас написали?
А будет ли это окно? Или чем дальше, тем оно будет больше закрываться? Пока, на мой взгляд, все идет именно в этом направлении.
Может быть у вас есть аргументы, подтверждающие Ваши надежды (точнее мечты, я бы сказал)? С интересом их бы послушал..
Востаннє редагувалось fokus
в Сер 02 жов, 2019 15:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:00
ЛАД написав:
как мы постепенно отдаляемся от России.
По какому пути Украина отдаляется от России?..
"Доход на душу населения и производительность труда в Украине находятся на едва ли не самом низком уровне в регионе.
Об этом сообщается в обзоре Всемирного банка."
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