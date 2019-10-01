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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4139414041414142
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:02

  sal написав:
  ЛАД написав:как мы постепенно отдаляемся от России.

По какому пути Украина отдаляется от России?..
"Доход на душу населения и производительность труда в Украине находятся на едва ли не самом низком уровне в регионе.
Об этом сообщается в обзоре Всемирного банка."

Підтримую. Віддаляємося лише на гаслах і пропаганді. А ГУЛАГ працює досі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:03

  Волгарь написав:Полностью с Вами согласен - фиолетово. Но достаточно посмотреть на Абхазию/Южную Осетию/Приднестровье, чтобы понять, что замороженный конфликт может тянуться аж 3 десятилетия (и конца краю ему не видно), и вне зависимости от текущей ситуации, РФ вовсе не собирается их заканчивать. Я ведь не зря написал в потертом посте - если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ,

Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.
І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.
Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:04

Re: Політичні дискусії

Прямий канал, вчора, вперше став лідером переглядів серед інформаційних каналів. Є ще порох :) в порохівницях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:04

  ЛАД написав:
  Волгарь написав:.....
- если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ,

К сожалению, Волгарь прав.
Чем дольше Донбасс не в составе Украины, тем дальше он от нас.
Так же, как мы постепенно отдаляемся от России.

Порохоботам & львоньвянам мир на Донбассе не нужен.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 15:07

  andrijk777 написав:Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.
І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.
Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні.

Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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  #<1 ... 4139414041414142
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