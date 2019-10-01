Підтримую. Віддаляємося лише на гаслах і пропаганді. А ГУЛАГ працює досі.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:02
Підтримую. Віддаляємося лише на гаслах і пропаганді. А ГУЛАГ працює досі.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:03
Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.
І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.
Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:04
Re: Політичні дискусії
Прямий канал, вчора, вперше став лідером переглядів серед інформаційних каналів. Є ще порох в порохівницях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:04
Порохоботам & львоньвянам мир на Донбассе не нужен.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:07
Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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