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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41414142414341444145> Додано: Сер 02 жов, 2019 15:41 ЛАД написав: Возможно, Вы правы.

Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.

Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.



P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает. Возможно, Вы правы.Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает.

Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців. Коли раніше я писав, що треба воювати мене закидали капцями, що це не можливо. Якщо не можливо, то який сенс у в'ялотекучій війні? Треба запитати конкретно в тих, хто воює, чи готові вони йти до кінця і загинути, знаючи, що перемоги військовим шляхом не буде? Якщо їх влаштовує доля 300 спартанців, то честь їм і хвала! Але як ця загибель допоможе практично? Просто треба визначитися. Або воювати, або домовлятися...Не бачу сенсу в заморозці в'ялотекучою війни. Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців. Коли раніше я писав, що треба воювати мене закидали капцями, що це не можливо. Якщо не можливо, то який сенс у в'ялотекучій війні? Треба запитати конкретно в тих, хто воює, чи готові вони йти до кінця і загинути, знаючи, що перемоги військовим шляхом не буде? Якщо їх влаштовує доля 300 спартанців, то честь їм і хвала! Але як ця загибель допоможе практично? Просто треба визначитися. Або воювати, або домовлятися...Не бачу сенсу в заморозці в'ялотекучою війни. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 жов, 2019 15:50, всього редагувалось 3 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42 fokus, ЛАД



относительно окна возможностей для возврата оккупированных территорий: я не жду его, как ура-патриоты, завтра и с пеной у рта, параллельно разглагольствуя о вселенской справедливости и мощи украинской армии.



Я говорю об историческом процессе - когда-нибудь ослабление РФ случится. И важно, чтобы мы были готовы вернуть свое. В 60-70-х воссоединение Германии не представлялось возможным. В 80-х - случилось. Причем бескровно.



Но если мы "умиротворимся" сегодня возвратом Донбасса, и новое поколение украинцев, а уж тем более, мировых лидеров, вырастет с пониманием, что Крым российский, то тогда мы никогда его не вернем.



PS: при этом я не исключаю и возможности, что по принципу "пока толстый сохнет...", Украина ослабнет еще сильнее и/или раньше РФ. В таком случае сценарии будут уже совсем другие... zРадио

Повідомлень: 3673 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:46 sal написав: ЛАД написав: За Донбасс в 2014 была. И почти увенчалась успехом. Но только почти. За Донбасс в 2014 была. И почти увенчалась успехом. Но только почти.

Борьба и завоевывание то разное) В 2014 Донбасс быстро стал неукраинским/неконтролируемым и отвоевать его назад не удалось.

За Крым не боролись никогда. Был и был. уплыл

ЛАД написав: Уже появляются поколения (собственно, все, кто моложе 30 или даже 35 лет), кот. никогда не жили в Союзе и не воспринимают его как Родину. Уже появляются поколения (собственно, все, кто моложе 30 или даже 35 лет), кот. никогда не жили в Союзе и не воспринимают его как Родину.

С которой планируют уехать чуть ли не с детского сада. со школы так точно. только и разговоры Борьба и завоевывание то разное) В 2014 Донбасс быстро стал неукраинским/неконтролируемым и отвоевать его назад не удалось.За Крым не боролись никогда. Был и был. уплылС которой планируют уехать чуть ли не с детского сада. со школы так точно. только и разговоры

Вы правы.

Но завоевание тоже вид борьбы.

Ну и то, что многие хотят уехать тоже правда. Но это происходит не только у нас. То же самое у прибалтов и даже в Польше, кот. у нас сегодня часто рассматривают как образец. Вы правы.Но завоевание тоже вид борьбы.Ну и то, что многие хотят уехать тоже правда. Но это происходит не только у нас. То же самое у прибалтов и даже в Польше, кот. у нас сегодня часто рассматривают как образец. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 02 жов, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:49 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Возможно, Вы правы.

Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.

Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.



P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает. Возможно, Вы правы.Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает.

Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців. Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців.



Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.

Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?

Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло. Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло. Ethereum Повідомлень: 771 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:56 Ethereum написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: Возможно, Вы правы.

Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.

Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.



P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает. Возможно, Вы правы.Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает.

Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців. Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий.



Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.

Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?

Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло. Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.

Когда-то по советскому ТВ частенько показывали великолепный спектакль московского Театра Сатиры Женитьба Фигаро с Мироновым/Ширвиндтом/Пельтцер/Высоковским.

Все смеялись, и никто не обращал внимания на одну фразу Бомарше, которая врезалась мне в память (а ей почти 250 лет) - УМНЫЙ, НЕ БОРИСЬ С СИЛЬНЫМ. По-моему, результат налицо. Еще лет пять такой борьбы.. Когда-то по советскому ТВ частенько показывали великолепный спектакль московского Театра Сатирыс Мироновым/Ширвиндтом/Пельтцер/Высоковским.Все смеялись, и никто не обращал внимания на одну фразу Бомарше, которая врезалась мне в память (а ей почти 250 лет) - УМНЫЙ, НЕ БОРИСЬ С СИЛЬНЫМ. По-моему, результат налицо. Еще лет пять такой борьбы.. Волгарь Повідомлень: 7179 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:56 Ethereum написав: Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.

Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?

Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло. Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.

З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр. З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 жов, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 15:59 Ethereum написав:

Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.

Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?

Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло. Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.

Так зараз же не питання про те , хто винен ( це типово російське питання ) - а що ж конкретно можна робити . Так зараз же не питання про те , хто винен ( це типово російське питання ) - а що ж конкретно можна робити . Puente Повідомлень: 1858 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:03 zРадио написав: fokus, ЛАД

.....

Я говорю об историческом процессе - когда-нибудь ослабление РФ случится. И важно, чтобы мы были готовы вернуть свое. В 60-70-х воссоединение Германии не представлялось возможным. В 80-х - случилось. Причем бескровно.

... .....Я говорю об историческом процессе - когда-нибудь ослабление РФ случится. И важно, чтобы мы были готовы вернуть свое. В 60-70-х воссоединение Германии не представлялось возможным. В 80-х - случилось. Причем бескровно....

Германия не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении.

Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе.

В нашем случае такого нет.

А если мы сумеем такого добиться, если из Донбасса (Крыма) будут стремиться к нам на работу/учёбу, то воссоединение, возможно, когда-то состоится даже при сегодняшнем нашем отказе.

Я бы даже не оформлял это как наш отказ.

Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё). Германия не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении.Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе.В нашем случае такого нет.А если мы сумеем такого добиться, если из Донбасса (Крыма) будут стремиться к нам на работу/учёбу, то воссоединение, возможно, когда-то состоится даже при сегодняшнем нашем отказе.Я бы даже не оформлял это какотказ.Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё). ЛАД 2 Повідомлень: 14295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:05 Kudrjavuy

В огороде бузина, а в Киеве дядька. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14295 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:07 ЛАД написав: Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё). Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё).

Кому пропонувати? Тому на кого направили дуло автомату? Яке ж це вільне волевиявлення? Ви знову таки, малюєте Донбас, як щось цілісне, з єдиною узгодженою позицією. Територія і люди під окупацією. І справжні думки і настрої ніхто не досліджував. Люди залякані і приховують власну думку. Кому пропонувати? Тому на кого направили дуло автомату? Яке ж це вільне волевиявлення? Ви знову таки, малюєте Донбас, як щось цілісне, з єдиною узгодженою позицією. Територія і люди під окупацією. І справжні думки і настрої ніхто не досліджував. Люди залякані і приховують власну думку. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26783 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41414142414341444145> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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