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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 15:41
ЛАД написав:
Возможно, Вы правы.
Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.
Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.
P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает.
Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців. Коли раніше я писав, що треба воювати мене закидали капцями, що це не можливо. Якщо не можливо, то який сенс у в'ялотекучій війні? Треба запитати конкретно в тих, хто воює, чи готові вони йти до кінця і загинути, знаючи, що перемоги військовим шляхом не буде? Якщо їх влаштовує доля 300 спартанців, то честь їм і хвала! Але як ця загибель допоможе практично? Просто треба визначитися. Або воювати, або домовлятися...Не бачу сенсу в заморозці в'ялотекучою війни.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 02 жов, 2019 15:50, всього редагувалось 3 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:42
fokus, ЛАД
относительно окна возможностей для возврата оккупированных территорий: я не жду его, как ура-патриоты, завтра и с пеной у рта, параллельно разглагольствуя о вселенской справедливости и мощи украинской армии.
Я говорю об историческом процессе - когда-нибудь ослабление РФ случится. И важно, чтобы мы были готовы вернуть свое. В 60-70-х воссоединение Германии не представлялось возможным. В 80-х - случилось. Причем бескровно.
Но если мы "умиротворимся" сегодня возвратом Донбасса, и новое поколение украинцев, а уж тем более, мировых лидеров, вырастет с пониманием, что Крым российский, то тогда мы никогда его не вернем.
PS: при этом я не исключаю и возможности, что по принципу "пока толстый сохнет...", Украина ослабнет еще сильнее и/или раньше РФ. В таком случае сценарии будут уже совсем другие...
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:46
sal написав: ЛАД написав:
За Донбасс в 2014 была. И почти увенчалась успехом. Но только почти.
Борьба и завоевывание то разное) В 2014 Донбасс быстро стал неукраинским/неконтролируемым и отвоевать его назад не удалось.
За Крым не боролись никогда. Был и был. уплыл
ЛАД написав:
Уже появляются поколения (собственно, все, кто моложе 30 или даже 35 лет), кот. никогда не жили в Союзе и не воспринимают его как Родину.
С которой планируют уехать чуть ли не с детского сада. со школы так точно. только и разговоры
Вы правы.
Но завоевание тоже вид борьбы.
Ну и то, что многие хотят уехать тоже правда. Но это происходит не только у нас. То же самое у прибалтов и даже в Польше, кот. у нас сегодня часто рассматривают как образец.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 02 жов, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:49
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
Возможно, Вы правы.
Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.
Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.
P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает.
Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців.
Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.
Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?
Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:56
Ethereum написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав:
Возможно, Вы правы.
Всё время пишу - у меня нет достаточной информации о ситуации для принятия окончательного решения.
Не знаю, насколько высказывания Пушилина соответствуют взглядам и настроениям жителе Донбасса. Если соответствуют, то, возможно, лучше не тратить деньги на восстановление Донбасса, а потратить их на переселение тех людей, о кот. Вы пишете.
P.s. А удаление опухоли достаточно часто помогает.
Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців.
Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.
Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?
Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.
Когда-то по советскому ТВ частенько показывали великолепный спектакль московского Театра Сатиры Женитьба Фигаро
с Мироновым/Ширвиндтом/Пельтцер/Высоковским.
Все смеялись, и никто не обращал внимания на одну фразу Бомарше, которая врезалась мне в память (а ей почти 250 лет) - УМНЫЙ, НЕ БОРИСЬ С СИЛЬНЫМ. По-моему, результат налицо. Еще лет пять такой борьбы..
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:56
Ethereum написав:
Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.
Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?
Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.
З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 02 жов, 2019 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 15:59
Ethereum написав:
Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.
Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?
Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.
Так зараз же не питання про те , хто винен ( це типово російське питання ) - а що ж конкретно можна робити .
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:03
zРадио написав:fokus, ЛАД
.....
Я говорю об историческом процессе - когда-нибудь ослабление РФ случится. И важно, чтобы мы были готовы вернуть свое. В 60-70-х воссоединение Германии не представлялось возможным. В 80-х - случилось. Причем бескровно.
...
Германия не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении.
Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе.
В нашем случае такого нет.
А если мы сумеем такого добиться, если из Донбасса (Крыма) будут стремиться к нам на работу/учёбу, то воссоединение, возможно, когда-то состоится даже при сегодняшнем нашем отказе.
Я бы даже не оформлял это как наш
отказ.
Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё).
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:05
Kudrjavuy
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 16:07
ЛАД написав:
Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё).
Кому пропонувати? Тому на кого направили дуло автомату? Яке ж це вільне волевиявлення? Ви знову таки, малюєте Донбас, як щось цілісне, з єдиною узгодженою позицією. Територія і люди під окупацією. І справжні думки і настрої ніхто не досліджував. Люди залякані і приховують власну думку.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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