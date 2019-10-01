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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4141414241434144 Додано: Сер 02 жов, 2019 16:19 freeze написав: yama написав: весь сыр бор из за этого

https://www.kommersant.ru/gallery/41111 ... #id1804598



но блин почему так плохо сканировано ...глаза болят читать , я сэкономил глаза кто прочитал ? весь сыр бор из за этогоно блин почему так плохо сканировано ...глаза болят читать , я сэкономил глаза кто прочитал ?



О чём я и подумал вчера, Кучма согласился на выборы.



Про то что вчера Зеленский говорил на брифинге, якобы сначала контроль за границей, потом выборы ни слова в этом письме. О чём я и подумал вчера, Кучма согласился на выборы.Про то что вчера Зеленский говорил на брифинге, якобы сначала контроль за границей, потом выборы ни слова в этом письме.



Ну с ума сойти, этот порохобот обвиняет бубочку во лжи!

Что он себе позволяет??1 Ну с ума сойти, этот порохобот обвиняет бубочку во лжи!Что он себе позволяет??1 Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4917 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:23 Козак-характерник написав: Ethereum написав: Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.

Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?

Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло. Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.

З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр. З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр.

Это Вы только начали понимать?

Тогда перевидите тем, кто не понимает, а Модер удаляет:

ЛАД написав: Puente написав: ......

Це у Вас якісь "пораженческие" погляди . Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати . Перемога будь-якою ціною ? Немає джерела такої ідеологічної парадигми . Поразка - просто соромно перед собою і майбутнім . Що залишається ? Якісь компроміси ? Насправді компроміс завжди - найгірший варіант . ......Це у Вас якісь "пораженческие" погляди . Насправді це типовий варіант - коли люди не можуть вибрати . Перемога будь-якою ціною ? Немає джерела такої ідеологічної парадигми . Поразка - просто соромно перед собою і майбутнім . Що залишається ? Якісь компроміси ? Насправді компроміс завжди - найгірший варіант .

1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно? 1. "Перемога будь-якою ціною" - не можете уточнить какой именно?

Правильно сказать кому ОНА принесёт "гешефт"?

И за чем это нужно на Лазурном Берегу или Мальдивах?

ЛАД написав: Сколько людей потерять? Сколько людей потерять?

Именно по этой причине Люди с Крыма, Донбасса(как ни прискорбно и одноимённого батальона) - были вычеркнуты из списка "людей" - граждан Украины?(Немного растолкую - не было введено ВП и не было доступа к оружию, для восстановления Конституционного строя)

Просто - это выгодно!

ЛАД написав: Сколько инвалидов получить? Сколько инвалидов получить?

Увы, но Вы ещё не способны оценить объём того, что получим.

это только "отзвук" https://censor.net.ua/news/3151733/vose ... va_vo_lvov

ЛАД написав: Какие города будут разрушены? Какие города будут разрушены?

Они в большинстве разрушены и без того, а по факту в перспективах - тупо уничтожены и это не в оккупированной части. Страшное то, что именно их населению был предложен один вариант - под оккупацию - без выбора и Права на "выбор".

Даже за попытку восстановления ....

ЛАД написав: И, главное, итог - сумеем даже "любой ценой" победить Россию, которая вооружалась и укрепляла армию уже больше 15 лет и имела для этого достаточные ресурсы? И, главное, итог - сумеем даже "любой ценой" победить Россию, которая вооружалась и укрепляла армию уже больше 15 лет и имела для этого достаточные ресурсы?

Вы правы!

За чем? Ведь оборонка, и сама перспектива восстановления Украины и её промышленности - не предвидится она не соответствует НАТО и Советским образцам.(а своё не разрешают ни те ни другие).

В то же время внутренний Враг форсирует уничтожение последних возможностей работы в оборонке.



ЛАД написав: 2. Любая политика, тем более, дипломатия это искусство компромисса. 2. Любая политика, тем более, дипломатия это искусство компромисса.

Вы правы.

Главное успеть Продать всё и всех и вовремя вывести.

- А там, пускай, как хотят.

Правильно сказать кому ОНА принесёт "гешефт"?И за чем это нужно на Лазурном Берегу или Мальдивах?Именно по этой причине Люди с Крыма, Донбасса(как ни прискорбно и одноимённого батальона) - были вычеркнуты из списка "людей" - граждан Украины?(Немного растолкую - не было введено ВП и не было доступа к оружию, для восстановления Конституционного строя)Просто - это выгодно!Увы, но Вы ещё не способны оценить объём того, что получим.это только "отзвук"Они в большинстве разрушены и без того, а по факту в перспективах - тупо уничтожены и это не в оккупированной части. Страшное то, что именно их населению был предложен один вариант - под оккупацию - без выбора и Права на "выбор".Даже за попытку восстановления ....Вы правы!За чем? Ведь оборонка, и сама перспектива восстановления Украины и её промышленности - не предвидится она не соответствует НАТО и Советским образцам.(а своё не разрешают ни те ни другие).В то же время внутренний Враг форсирует уничтожение последних возможностей работы в оборонке.Вы правы.Главное успеть Продать всё и всех и вовремя вывести.- А там, пускай, как хотят. Это Вы только начали понимать?Тогда перевидите тем, кто не понимает, а Модер удаляет: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 жов, 2019 16:31, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7077 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:24 Поздновато сегодня - опять автобус опоздал? Волгарь Повідомлень: 7179 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:26 ЛАД написав: Kudrjavuy

В огороде бузина, а в Киеве дядька. В огороде бузина, а в Киеве дядька.







02.10.2019 11:20. https://www.ostro.org/general/society/news/577041/



Оккупационные власти Донбасса потребовали от президента Украины Владимира Зеленского "прямого диалога" с "ДНР/ЛНР" и заявили, что сами решат как проводить местные выборы. Об этом говорится в совместном заявлении главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, прокомментировавшими факт подписания Украиной "формулы Штайнмайера".



В заявлении, выдержанном в ультимативном стиле, говорится что Украина, подписав эту формулу, подтвердила, что "признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы".



"Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" (самоназвание НВФ "республик – "ОстроВ") и как мы будем интегрироваться с Россией", - заявляют лидеры сепаратистов.



Пушилин и Пасечник требуют от украинского президента не диктовать им условия дальнейшего урегулирования конфликта на востоке Украины. В частности, они раскритиковал его заявление о том, что местные выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей. "Он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - категорично заявили "главы".



Что касается принятия Верховной Радой новой редакции закона об особом статусе оккупированного Донбасса, главари "республик", требуют, чтобы любые изменения были согласованы с ними. "В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны", - заявили они.



В этом контексте Пушилин и Пасечник в очередной раз заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, "если он хочет добиться мирного сосуществования с "ДНР" и "ЛНР", должен вступить с оккупационными властями в прямой диалог.



1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера". Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должно быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.



Как сообщалось ранее, Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно оккупированным территориям Донбасса статуса "районов с особым порядком местного самоуправления". Что касается местных выборов, то по Минским соглашениям они должны проводиться по украинскому законодательству. Такие понятия "ДНР" или "ЛНР", как и наименование каких либо должностей "глав республик", в Минских документах не фигурируют вовсе. Прямой диалог, никакого контроля над границей, выборы проведем сами – главари "ДНР/ЛНР"02.10.2019 11:20.Оккупационные власти Донбасса потребовали от президента Украины Владимира Зеленского "прямого диалога" с "ДНР/ЛНР" и заявили, что сами решат как проводить местные выборы. Об этом говорится в совместном заявлении главарей "республик" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, прокомментировавшими факт подписания Украиной "формулы Штайнмайера".В заявлении, выдержанном в ультимативном стиле, говорится что Украина, подписав эту формулу, подтвердила, что "признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы"."Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша "народная милиция" (самоназвание НВФ "республик – "ОстроВ") и как мы будем интегрироваться с Россией", - заявляют лидеры сепаратистов.Пушилин и Пасечник требуют от украинского президента не диктовать им условия дальнейшего урегулирования конфликта на востоке Украины. В частности, они раскритиковал его заявление о том, что местные выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей. "Он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - категорично заявили "главы".Что касается принятия Верховной Радой новой редакции закона об особом статусе оккупированного Донбасса, главари "республик", требуют, чтобы любые изменения были согласованы с ними. "В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны", - заявили они.В этом контексте Пушилин и Пасечник в очередной раз заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, "если он хочет добиться мирного сосуществования с "ДНР" и "ЛНР", должен вступить с оккупационными властями в прямой диалог.1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в Минске согласовала текст "формулы Штайнмайера". Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должно быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.Как сообщалось ранее, Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно оккупированным территориям Донбасса статуса "районов с особым порядком местного самоуправления". Что касается местных выборов, то по Минским соглашениям они должны проводиться по украинскому законодательству. Такие понятия "ДНР" или "ЛНР", как и наименование каких либо должностей "глав республик", в Минских документах не фигурируют вовсе.

Отрывок из старого анекдота:

"- И здесь масть повалила." Отрывок из старого анекдота:"- И здесь масть повалила." Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 02 жов, 2019 16:33, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7077 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:27 sal написав: Starikan написав: зачем бороться за возвращение Донбасса? Кому он нужен в таком виде? зачем бороться за возвращение Донбасса? Кому он нужен в таком виде? Борьбы за возвращение ни Донбасса ни Крыма не было еще никогда. Борьбы за возвращение ни Донбасса ни Крыма не было еще никогда.

Зачем тогда все эти формулы, разговоры о выборах и изменениях в Конституции? Зачем тогда все эти формулы, разговоры о выборах и изменениях в Конституции? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16266 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1534 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:28 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: ермания не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении.Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе ермания не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении.Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе

Если не в первую Боюсь Украина этим не скоро сможет соблазнить. Если не никогда уже..

ЛАД написав: Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё). Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё). Абсолютно логично. Так минские соглашения и, в частности, формула Штайнмайера разве не об этом? Если не в первуюБоюсь Украина этим не скоро сможет соблазнить. Если не никогда уже..Абсолютно логично. Так минские соглашения и, в частности, формула Штайнмайера разве не об этом? fokus Повідомлень: 437 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:35 andrijk777 написав: Волгарь написав: Полностью с Вами согласен - фиолетово. Но достаточно посмотреть на Абхазию/Южную Осетию/Приднестровье, чтобы понять, что замороженный конфликт может тянуться аж 3 десятилетия (и конца краю ему не видно), и вне зависимости от текущей ситуации, РФ вовсе не собирается их заканчивать. Я ведь не зря написал в потертом посте - если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ, Полностью с Вами согласен - фиолетово. Но достаточно посмотреть на Абхазию/Южную Осетию/Приднестровье, чтобы понять, что замороженный конфликт может тянуться аж 3 десятилетия (и конца краю ему не видно), и вне зависимости от текущей ситуации, РФ вовсе не собирается их заканчивать. Я ведь не зря написал в потертом посте - если Украина собирается сидеть в окопах еще десять лет, будет сидеть. ВРЕМЯ НА ДОНБАССЕ РАБОТАЕТ ПРОТИВ НЕЕ, Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.

І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.

Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні. Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.Але, судячи з настоїв в Україні і з

Строго говоря, это не их настроения, а конституционная обязанность.

Это мы (и я в том числе) могут ратовать за полное отделение, что действительно было бы лучшим вариантом.

А войти в историю, как президент, официально оформивший отделение 3 регионов (хотя очевидно, что Крым никогда не вернется, как и Косово), никто не хочет. Да и в принципе это повод для импичмента. Строго говоря, это не их настроения, а конституционная обязанность.Это мы (и я в том числе) могут ратовать за полное отделение, что действительно было бы лучшим вариантом.А войти в историю, как президент, официально оформивший отделение 3 регионов (хотя очевидно, что Крым никогда не вернется, как и Косово), никто не хочет. Да и в принципе это повод для импичмента. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16266 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1534 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:37 Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.

І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.

Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні. Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні. Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ. Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ.

Что ты мелешь, какой Гулаг? Что ты мелешь, какой Гулаг? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16266 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1534 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 16:44 Козак-характерник написав: Якщо людей перестануть вбивати, в будь якому з варіантів, хоч абхазський, хоч Донбас із особливим статусом в Україні, це буде добре. Це гуманно. Якщо люди будуть й надалі гинути, це жахливо. А політики нехай домовляються вже про свої шкурні інтереси за столом переговорів. Дайте людям жити і не боятися! Якщо людей перестануть вбивати, в будь якому з варіантів, хоч абхазський, хоч Донбас із особливим статусом в Україні, це буде добре. Це гуманно. Якщо люди будуть й надалі гинути, це жахливо. А політики нехай домовляються вже про свої шкурні інтереси за столом переговорів. Дайте людям жити і не боятися!

Для этого достаточно развести войска по всей линии разделения и ввести на нее миротворцев. Пусть даже российских, я и на это согласен.

А дальше - по образцу Приднестровья, там уже давно не стреляют. Для этого достаточно развести войска по всей линии разделения и ввести на нее миротворцев. Пусть даже российских, я и на это согласен.А дальше - по образцу Приднестровья, там уже давно не стреляют. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16266 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1534 раз. Подякували: 2512 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4141414241434144 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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