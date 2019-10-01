|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:53
Starikan написав:
Козак-характерник написав: andrijk777 написав:
Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.
І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.
Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні.
Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ.
Что ты мелешь, какой Гулаг?
Это он о минималке и нескончаемой "задолженности по З/П".
Для тех баранов, что пошли работать на Государство Украина, с надеждой на восстановление дома - Конституционного строя.
"Ковать своїми руками перемогу"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7082
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:58
fokus написав:
..........
ЛАД написав:
Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё).
Абсолютно логично. Так минские соглашения и, в частности, формула Штайнмайера разве не об этом?
Не совсем.
По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 14297
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4277 раз.
- Подякували: 3976 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:00
Starikan написав: freeze написав:
Вообще забавный сюрреализм происходит в речах наших провластных спикеров.
Следите за логическими построениями.
Украина не подписала никакую формулу Штайнмайера.
Просто Кучма подписал письмо, где согласился, что такая формулировка Штайнмайера существует.
Это было сделано для того, чтобы состоялась встреча Нормандской четверки.
Украина категорически не согласна с формулой Штайнмайера, о чем решительно будет заявлено на встрече Нормандской четверки.
Имхо, логика напоминает психбольницу.
Зачем тогда все эти речи, обсуждения, встречи, может надо было просто сказать, что формула Штайнмайера нам не подходит.
Или важно сказать это лично в лицо Макрону, Меркель и Путину.
Так можно было и позвонить просто и сказать, не тратя деньги на помпезные визиты.
Тут я поддержу точку зрения ЛАДа ("у нас нет информации") и Детройтреда ("штукатурка").
Будем посмотреть.
Скан в доступе:
От окупованих районів Донецької та відповідно окупованих районів Луганської області. Аббревиатура выдержана - не представители оккупационных властей , а "ОРДО"
и "ОРЛО".
- А поскольку это "бумага подписана официально с РФ"(оккупированными ею территориями)
То стоимость и содержания и самой стоимости Решения - "0", или каждый будет решать её стоимость сам для себя.
"Договор подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан" Отто фон Бисмарк.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 02 жов, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7082
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:00
freeze написав:
Имхо, логика напоминает психбольницу.
Зачем тогда все эти речи, обсуждения, встречи, может надо было просто сказать, что формула Штайнмайера нам не подходит.
Или важно сказать это лично в лицо Макрону, Меркель и Путину.
Так можно было и позвонить просто и сказать, не тратя деньги на помпезные визиты.
Тоді не буде обміну. Оце і є реал політік - коли крутишся, як вуж на сковородці, брешеш, робиш кроки назад, аби хоч якось досягти мети.
Зеля хоче виконати передвиборчі обіцянки, але обставини (Путя) проти. Не так щоб зовсім проти, але так, що Зеля може нарватись на Майдан.
Чи вистачить Зе розуму все це розрулить - сильно сумніваюсь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 8459
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 1164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:01
Kudrjavuy написав: Starikan написав:
Козак-характерник написав:
Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ.
Что ты мелешь, какой Гулаг?
Это он о минималке и нескончаемой "задолженности по З/П".
Для тех баранов, что пошли работать на Государство Украина, с надеждой на восстановление дома - Конституционного строя.
"Ковать своїми руками перемогу"
В Гулаг ссылали.
Бараны пошли добровольно.
В том числе и на "референдумы" и "парады пленных".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16268
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1534 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:02
"конституционная обязанность" - це пряма війна з Росією в 2014 році
Starikan написав: andrijk777 написав:
Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.
І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.
Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні
.
Строго говоря, это не их настроения, а конституционная обязанность.
(причина - захоплення Криму). Ні більше ні менше.
Тому не треба тут філософією займатись. Діємо так, як нам дозволяють обставини.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1574
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:12
freeze написав:
Вообще забавный сюрреализм происходит в речах наших провластных спикеров.
...
Имхо, логика напоминает психбольницу.
Что вы с ним сделали! Превратили его в разумно мыслящего человека, в порохобота какого-то!
У человека была мечта, розовый мир с зелеными диджиталами, а вы... столкнули его с реальностью.
Как не стыдно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4919
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:19
Starikan написав: Kudrjavuy написав: Starikan написав:
Что ты мелешь, какой Гулаг?
Это он о минималке и нескончаемой "задолженности по З/П".
Для тех баранов, что пошли работать на Государство Украина, с надеждой на восстановление дома - Конституционного строя.
"Ковать своїми руками перемогу"
В Гулаг ссылали.
Бараны пошли добровольно.
В том числе и на "референдумы" и "парады пленных".
Он как раз о ведёт речь о тех, кто выехал в подконтрольную часть.
О том, что на Донбассе была жесткая власть криминала в экономике и Праве, спонсируемая на прямую из КМУ, что для тех, кто выбрался вновь "вляпался" а надежда была на восстановление Государства и Права, прежде всего на Донбассе.
Волна беженцев, из переполненных в 15м городов, хлынула с населением из подконтрольной части дальше ... с Украины.(вот Козак-характерник
и говорит о тех, кто ещё на что-то надеется и честно РАБОТАЕТ на Государство Украина)
Ибо Воры рвут её, имея и всё население, а о беженцах... - речь даже не стоит.
Тотальный, насильственный беспредел от экономического криминала.
При чём тоскливо это слышать от работников "Мотор Сич"(как пример конкретизирую)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Сер 02 жов, 2019 17:24, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7082
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 842 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:20
ЛАД написав:
По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное.
Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и Донбасс
Надеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями?
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 438
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:22
Sommer написав:
Что вы с ним сделали! Превратили его в разумно мыслящего человека, в порохобота какого-то!
Порохоботы считают, что критика власти - это переобувка, а не общественный контроль. Привыкли за 5 лет беспрекословно соглашаться со всем, что навязывала им власть. Прислужники и лакеи...
Теперь диву даются, как это можно иметь свое мнение по разным вопросам. А вот так и можно - закрывай темники и включай мозг
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3675
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 801 раз.
- Подякували: 1889 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|