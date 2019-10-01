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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4143414441454146
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27

Re: Політичні дискусії

Мне кажется, что как только Украина позволит провести местные выборы, признает местную власть и продлит особый статус, проведут референдум, как в Крыму и минус территории навсегда.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:30

  Козак-характерник написав:Держава не хоче витрачати гроші на евакуацію і розселення людей тут, на вільній Україні. Це показала практика. Тому можливо, заради гуманізму, такий компроміс і прийнятний. Якщо ми дійсно орієнтуємося на Європу, загальнолюдські цінності, гуманізм, то повинні бачити перед усім потреби конкретної людини, а не евфемерні національні інтереси. Національний інтерес - це захист конкретного українця. І при антитерористичій операції йдуть на перемовини з терористами. А якщо терорист - держава з ядерною зброєю, то вибір не великий. Або загинути, або домовлятися, нехай і на не вигідних умовах. Але на компроміс лише заради збереження життя українців. Коли раніше я писав, що треба воювати мене закидали капцями, що це не можливо. Якщо не можливо, то який сенс у в'ялотекучій війні? Треба запитати конкретно в тих, хто воює, чи готові вони йти до кінця і загинути, знаючи, що перемоги військовим шляхом не буде? Якщо їх влаштовує доля 300 спартанців, то честь їм і хвала! Але як ця загибель допоможе практично? Просто треба визначитися. Або воювати, або домовлятися...Не бачу сенсу в заморозці в'ялотекучою війни.

Война - это всегда страшно и несправедливо.
Самое страшное, когда тебя, твой дом, твоих детей, землю твоих предков,... твою Честь - в тылу "продают" без твоего ведома.
А ВС - превращают в "доходную корову" - на крови и костях, с тотальной ложью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:32

Re: Політичні дискусії

Ітогов не будет. Здесь и так обсудили новости.

Попробую набросать черновик мыслей. Всё изложенное дальше является моим скромным мнением.

Начну В программе деятельности правительства нет отдельного блока по реинтеграции Донбасса, но в каждой сфере он предусмотрен, отметил премьер.
На медицину денег нет, учителям денег нет на повышение ЗП, на некую реинтеграцию - какие-то деньги есть. Если где-то прибыло, значит, где-то прибыло.
Случайно или нет, но Рада ориентировочно 18 октября рассмотрит в первом чтении проект госбюджета-2020.

Формула Штанмайера мне всё больше напоминает тему с Планом Путина. Никто его не видел, но многие поддерживают.
Вчера были подписаны некие письма представителями контактной группы, что согласны с текстом. При этом, ходят слухи, что текст в письмах отличался. Утверждать сложно, есть только скан письма Кучмы.
Но с российской стороны, сразу же началось информационное наступление, что Украина подписала Формулу Штанмайера. И наш бубочка собрал брифинг, мол, отправили письмо, что согласны с текстом.
И всё вроде бы ничего, НО. Реально Украина ничего не подписывала, тогда зачем вся эта спешка ? брифинг, утренний приезд в Раду ? Спешка ведь нужна только в двух случаях. Или затем, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате ? Но как-то мелковато, можно было бы с утра в рельсу не стучать, как в том известном анекдоте. Или наш бубочка хочет показать какой он из себя дипломат, после поездки в ООН. Так сказать показать себя. ХЗ, ХЗ

А что РФ ? в РФ ликуют, добыча захватила наживку и теперь они из этого события выжмут всё по-максимуму. На всех фронтах - информационных, дипломатических. И Пушилин с Пасечником здесь поют в унисон.
Ведь цель РФ в итоге - чтобы политическое управление Донбасса было из РФ, а расходы на социалку, инфраструктуру, пенсии платила Украина. Вкратце, за расходы Донецкой и Луганской областей перечисляйте нам деньги, а куда мы их будем тратить - не ваше дело.
При этом статус особого района распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской области
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:38

  safonovstanislav написав:Мне кажется, что как только Украина позволит провести местные выборы, признает местную власть и продлит особый статус, проведут референдум, как в Крыму и минус территории навсегда.

эти территории расеи не нужны, они ей нужны в Украине, но на опр. условиях.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:39

  pesikot написав:Формула Штанмайера мне всё больше напоминает тему с Планом Путина. Никто его не видел, но многие поддерживают.
Вчера были подписаны некие письма представителями контактной группы, что согласны с текстом. При этом, ходят слухи, что текст в письмах отличался.


Почему слухи, в рашке это прямым текстом сказали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:40

  zРадио написав:Порохоботы считают, что критика власти - это переобувка, а не общественный контроль. Привыкли за 5 лет беспрекословно соглашаться со всем, что навязывала им власть. Прислужники и лакеи...

Теперь диву даются, как это можно иметь свое мнение по разным вопросам. А вот так и можно - закрывай темники и включай мозг 8)

То есть видеть перед собой клоуна, голосовать за клоуна. А когда клоун ведёт себя, как клоун, начинать его критиковать :)
Это пять, так держать :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:59

  pesikot написав:
  zРадио написав:Порохоботы считают, что критика власти - это переобувка, а не общественный контроль. Привыкли за 5 лет беспрекословно соглашаться со всем, что навязывала им власть. Прислужники и лакеи...

Теперь диву даются, как это можно иметь свое мнение по разным вопросам. А вот так и можно - закрывай темники и включай мозг 8)

То есть видеть перед собой клоуна, голосовать за клоуна. А когда клоун ведёт себя, как клоун, начинать его критиковать :)
Это пять, так держать :)


Ну во-первых, ты долгие годы видел жулика, и рот не раскрывал. Это даже не пять - это шесть (в прямом и непрямым смысле этого слова :mrgreen: ) Поэтому чья бы мычала...

А во-вторых, клоуна не просто так выбирали - он нужен был, чтобы жулика от корыта отогнать. Была бы другая альтернатива, голосовали бы за другую
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:03

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Можно предложить - на каких-то условиях мы согласны объединяться. Хотите, пожалуйста. Не хотите, вольному воля. Естественно, на какие-то уступки мы должны пойти, какие-то их требования можно учесть и сегодня (тот же вопрос языка, амнистия, что-то ещё).

Кому пропонувати? Тому на кого направили дуло автомату? Яке ж це вільне волевиявлення? Ви знову таки, малюєте Донбас, як щось цілісне, з єдиною узгодженою позицією. Територія і люди під окупацією. І справжні думки і настрої ніхто не досліджував. Люди залякані і приховують власну думку.

Я нічого не малюю. :)
Просто излагаю свою точку зрения.
Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже.
А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ?
Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:12

  zРадио написав:А во-вторых, клоуна не просто так выбирали - он нужен был, чтобы жулика от корыта отогнать. Была бы другая альтернатива, голосовали бы за другую

Так наслаждайся клоуном и не критикуй :) "Бачилі очі, що купували" :)

PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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