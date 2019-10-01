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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:27
Re: Політичні дискусії
Мне кажется, что как только Украина позволит провести местные выборы, признает местную власть и продлит особый статус, проведут референдум, как в Крыму и минус территории навсегда.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:30
Война - это всегда страшно и несправедливо.
Самое страшное, когда тебя, твой дом, твоих детей, землю твоих предков,... твою Честь - в тылу "продают" без твоего ведома.
А ВС - превращают в "доходную корову" - на крови и костях, с тотальной ложью.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:32
Re: Політичні дискусії
Ітогов не будет. Здесь и так обсудили новости.
Попробую набросать черновик мыслей. Всё изложенное дальше является моим скромным мнением.
Начну
На медицину денег нет, учителям денег нет на повышение ЗП, на некую реинтеграцию - какие-то деньги есть. Если где-то прибыло, значит, где-то прибыло.
Случайно или нет, но
Формула Штанмайера мне всё больше напоминает тему с Планом Путина. Никто его не видел, но многие поддерживают.
Вчера были подписаны некие письма представителями контактной группы, что согласны с текстом. При этом, ходят слухи, что текст в письмах отличался. Утверждать сложно, есть только скан письма Кучмы.
Но с российской стороны, сразу же началось информационное наступление, что Украина подписала Формулу Штанмайера. И наш бубочка собрал брифинг, мол, отправили письмо, что согласны с текстом.
И всё вроде бы ничего, НО. Реально Украина ничего не подписывала, тогда зачем вся эта спешка ? брифинг, утренний приезд в Раду ? Спешка ведь нужна только в двух случаях. Или затем, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате ? Но как-то мелковато, можно было бы с утра в рельсу не стучать, как в том известном анекдоте. Или наш бубочка хочет показать какой он из себя дипломат, после поездки в ООН. Так сказать показать себя. ХЗ, ХЗ
А что РФ ? в РФ ликуют, добыча захватила наживку и теперь они из этого события выжмут всё по-максимуму. На всех фронтах - информационных, дипломатических. И Пушилин с Пасечником здесь поют в унисон.
Ведь цель РФ в итоге - чтобы политическое управление Донбасса было из РФ, а расходы на социалку, инфраструктуру, пенсии платила Украина. Вкратце, за расходы Донецкой и Луганской областей перечисляйте нам деньги, а куда мы их будем тратить - не ваше дело.
При этом статус особого района распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской области
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:38
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:39
Почему слухи, в рашке это прямым текстом сказали.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:40
То есть видеть перед собой клоуна, голосовать за клоуна. А когда клоун ведёт себя, как клоун, начинать его критиковать
Это пять, так держать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 02 жов, 2019 17:59
Ну во-первых, ты долгие годы видел жулика, и рот не раскрывал. Это даже не пять - это шесть (в прямом и непрямым смысле этого слова ) Поэтому чья бы мычала...
А во-вторых, клоуна не просто так выбирали - он нужен был, чтобы жулика от корыта отогнать. Была бы другая альтернатива, голосовали бы за другую
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:03
Я нічого не малюю.
Просто излагаю свою точку зрения.
Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже.
А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ?
Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:12
Так наслаждайся клоуном и не критикуй "Бачилі очі, що купували"
PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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