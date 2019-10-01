Додано: Сер 02 жов, 2019 17:32

Ітогов не будет. Здесь и так обсудили новости.Попробую набросать черновик мыслей. Всё изложенное дальше является моим скромным мнением.НачнуНа медицину денег нет, учителям денег нет на повышение ЗП, на некую реинтеграцию - какие-то деньги есть. Если где-то прибыло, значит, где-то прибыло.Случайно или нет, ноФормула Штанмайера мне всё больше напоминает тему с Планом Путина. Никто его не видел, но многие поддерживают.Вчера были подписаны некие письма представителями контактной группы, что согласны с текстом. При этом, ходят слухи, что текст в письмах отличался. Утверждать сложно, есть только скан письма Кучмы.Но с российской стороны, сразу же началось информационное наступление, что Украина подписала Формулу Штанмайера. И наш бубочка собрал брифинг, мол, отправили письмо, что согласны с текстом.И всё вроде бы ничего, НО. Реально Украина ничего не подписывала, тогда зачем вся эта спешка ? брифинг, утренний приезд в Раду ? Спешка ведь нужна только в двух случаях. Или затем, чтобы состоялась встреча в Нормандском формате ? Но как-то мелковато, можно было бы с утра в рельсу не стучать, как в том известном анекдоте. Или наш бубочка хочет показать какой он из себя дипломат, после поездки в ООН. Так сказать показать себя. ХЗ, ХЗА что РФ ? в РФ ликуют, добыча захватила наживку и теперь они из этого события выжмут всё по-максимуму. На всех фронтах - информационных, дипломатических. И Пушилин с Пасечником здесь поют в унисон.Ведь цель РФ в итоге - чтобы политическое управление Донбасса было из РФ, а расходы на социалку, инфраструктуру, пенсии платила Украина. Вкратце, за расходы Донецкой и Луганской областей перечисляйте нам деньги, а куда мы их будем тратить - не ваше дело.При этом статус особого района распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской области