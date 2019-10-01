Додано: Сер 02 жов, 2019 18:34

fokus написав: ЛАД написав: По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное. По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное. Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и Донбасс

Надеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями? Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и ДонбассНадеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями?

Украиной

Вижу.Но здесь акценты расставлены несколько иначе.В соглашениях речь идёт, скорее, о необходимости согласованияприемлемых для ОРДЛО условий. А я говорю о том, чтобы Украина выбрала на какие уступки мы готовы пойти, но при этом выдвинула свои условия, которые мы считаем обязательными.Если ОРДЛО не согласны принять наши условия, то "все свободны", расходимся."Согласование" может тянуться бесконечно, согласие по основополагающим вопросам должно быть получено одномоментно.Понимаю, что мнение населения Донбасса может отличаться от взглядов Пушилина, а высказать его "под дулами автоматов" они не могут. Возможно, следует одновременно с выборами согласно минским соглашениям провести референдум по этим вопросам. Признавать ли его результаты вместе с результатами выборов будет зависеть от решения европейской комиссии о демократичности выборов.