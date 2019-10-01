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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 414541464147414841494150>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:27

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит.
Еще не вечер (в смысле не весна), пройдет :)
И подозреваемым, и обвиняемым, и осУжденным :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:31

  pesikot написав:
  zРадио написав:А во-вторых, клоуна не просто так выбирали - он нужен был, чтобы жулика от корыта отогнать. Была бы другая альтернатива, голосовали бы за другую

Так наслаждайся клоуном и не критикуй :) "Бачилі очі, що купували" :)

PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит.


Не ерничай - ты же знаешь, что я за Зеленского не голосовал. Я уже много раз подтверждал это цитированием нелицеприятных оценок в его адрес, сделанных и задолго до выборов и прямо перед ними.

PS: а что, Порошенко - единственный неосужденный жулик в Украине? Только дураки воруют, нарушая закон. А умные (а Порох умный - кто ж спорит) воруют, прописывая законодательство под схемы своего обогащения
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:34

  fokus написав:
  ЛАД написав:По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное.
Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и Донбасс :)
Надеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями?

Вижу.
Но здесь акценты расставлены несколько иначе.
В соглашениях речь идёт, скорее, о необходимости согласования Украиной приемлемых для ОРДЛО условий. А я говорю о том, чтобы Украина выбрала на какие уступки мы готовы пойти, но при этом выдвинула свои условия, которые мы считаем обязательными.
Если ОРДЛО не согласны принять наши условия, то "все свободны", расходимся.
"Согласование" может тянуться бесконечно, согласие по основополагающим вопросам должно быть получено одномоментно.
Понимаю, что мнение населения Донбасса может отличаться от взглядов Пушилина, а высказать его "под дулами автоматов" они не могут. Возможно, следует одновременно с выборами согласно минским соглашениям провести референдум по этим вопросам. Признавать ли его результаты вместе с результатами выборов будет зависеть от решения европейской комиссии о демократичности выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:37

  pesikot написав:......
Ведь цель РФ в итоге - чтобы политическое управление Донбасса было из РФ, а расходы на социалку, инфраструктуру, пенсии платила Украина. Вкратце, за расходы Донецкой и Луганской областей перечисляйте нам деньги, а куда мы их будем тратить - не ваше дело.
...

Первое и второе предложения далеко не одно и то же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:40

  zРадио написав:А вот "любовь народная" - это да. Над этим необходимо работать. Причем это не стоит денег - достаточно вычистить государственные институты от проходимцев-ксенофобов типа Вятровича. Освободить улицы и общественные организации от шатающихся без дела радикальных активистов.

Новый ГУЛАГ когда будешь открывать ?

  zРадио написав:Перестать блокировать воду, электричество, торговлю и др., что провоцирует только ненависть друг к другу.

Если лично за твои деньги, то да
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:41

  fokus написав:
  pesikot написав:PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит.
Еще не вечер (в смысле не весна), пройдет :)
И подозреваемым, и обвиняемым, и осУжденным :)

То были посадки по весне, потом по осени, потом опять по весне. Ну ждите :)
Говорю же вам, ЗЕ!, говоря о посадках, пишет об сельском хозяйстве :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:42

  pesikot написав:....
То есть видеть перед собой клоуна, голосовать за клоуна. А когда клоун ведёт себя, как клоун, начинать его критиковать :)
....

Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.
Профессия человека и человек не одно и то же.
Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:42

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Если лично за твои деньги, то да

А за российские можно? :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:44

  fokus написав:
  pesikot написав:Если лично за твои деньги, то да

А за российские можно? :)

РФ оккупировала, РФ и должна платить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:44

Не понимаю вообще смысла обсуждения. Минские соглашения изначально невыполнимы, это же очевидно. Украина не сможет реализовать все что заложено в них, так как это противоречит законодательству, общественному мнению и т.д, тоже самое и Луганск и Донецк не сможет провести никакие выборы, так как это противоречит местному законодательству и внешнеполитическому курсу "республик"+ есть еще РФ, со своим взглядом на все это.
YKK
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