Еще не вечер (в смысле не весна), пройдет
И подозреваемым, и обвиняемым, и осУжденным
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:27
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:31
Не ерничай - ты же знаешь, что я за Зеленского не голосовал. Я уже много раз подтверждал это цитированием нелицеприятных оценок в его адрес, сделанных и задолго до выборов и прямо перед ними.
PS: а что, Порошенко - единственный неосужденный жулик в Украине? Только дураки воруют, нарушая закон. А умные (а Порох умный - кто ж спорит) воруют, прописывая законодательство под схемы своего обогащения
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:34
Вижу.
Но здесь акценты расставлены несколько иначе.
В соглашениях речь идёт, скорее, о необходимости согласования Украиной приемлемых для ОРДЛО условий. А я говорю о том, чтобы Украина выбрала на какие уступки мы готовы пойти, но при этом выдвинула свои условия, которые мы считаем обязательными.
Если ОРДЛО не согласны принять наши условия, то "все свободны", расходимся.
"Согласование" может тянуться бесконечно, согласие по основополагающим вопросам должно быть получено одномоментно.
Понимаю, что мнение населения Донбасса может отличаться от взглядов Пушилина, а высказать его "под дулами автоматов" они не могут. Возможно, следует одновременно с выборами согласно минским соглашениям провести референдум по этим вопросам. Признавать ли его результаты вместе с результатами выборов будет зависеть от решения европейской комиссии о демократичности выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:37
Первое и второе предложения далеко не одно и то же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:40
Новый ГУЛАГ когда будешь открывать ?
Если лично за твои деньги, то да
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:41
То были посадки по весне, потом по осени, потом опять по весне. Ну ждите
Говорю же вам, ЗЕ!, говоря о посадках, пишет об сельском хозяйстве
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:42
Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.
Профессия человека и человек не одно и то же.
Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:42
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:44
РФ оккупировала, РФ и должна платить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:44
Не понимаю вообще смысла обсуждения. Минские соглашения изначально невыполнимы, это же очевидно. Украина не сможет реализовать все что заложено в них, так как это противоречит законодательству, общественному мнению и т.д, тоже самое и Луганск и Донецк не сможет провести никакие выборы, так как это противоречит местному законодательству и внешнеполитическому курсу "республик"+ есть еще РФ, со своим взглядом на все это.
|