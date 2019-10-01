Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное.
Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и Донбасс Надеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями?
Вижу. Но здесь акценты расставлены несколько иначе. В соглашениях речь идёт, скорее, о необходимости согласования Украиной приемлемых для ОРДЛО условий. А я говорю о том, чтобы Украина выбрала на какие уступки мы готовы пойти, но при этом выдвинула свои условия, которые мы считаем обязательными. Если ОРДЛО не согласны принять наши условия, то "все свободны", расходимся. "Согласование" может тянуться бесконечно, согласие по основополагающим вопросам должно быть получено одномоментно. Понимаю, что мнение населения Донбасса может отличаться от взглядов Пушилина, а высказать его "под дулами автоматов" они не могут. Возможно, следует одновременно с выборами согласно минским соглашениям провести референдум по этим вопросам. Признавать ли его результаты вместе с результатами выборов будет зависеть от решения европейской комиссии о демократичности выборов.
НЕТ. Демократия в этом вопросе = проигрыш Никаких самотеков. Нормальные аналитики у Зеленского есть? Вот пусть просчитают и выдадут рекомендации. 7 раз просчитают. как бы это не цинично звучало, мир нам нужен тогда, когда он нам выгоден. НЕ расеи, не еуропе.
Мир любой ценой может рассматриваться только без ДНР и ЛНР, те нужно до того, как поставлены подписи, знать на 100%, что делать с сепаратистами.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
На вопрос, считает ли правительство Германии, что обязательным условием проведения выборов в Донбассе является возврат Украине контроля над ее границей, представитель ФРГ сказал: "Это вопрос, который еще требует обсуждения, по которому еще нужна договоренность".
Вот и думай - то ли бубочка обманул, то ли его обманули... Опять эта проклятая неопределенность!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
zРадио написав:А вот "любовь народная" - это да. Над этим необходимо работать. Причем это не стоит денег - достаточно вычистить государственные институты от проходимцев-ксенофобов типа Вятровича. Освободить улицы и общественные организации от шатающихся без дела радикальных активистов.
Новый ГУЛАГ когда будешь открывать ?
Провокатор! Причем здесь ГУЛАГ? Активистам перестать платить (бОльшая часть либо от МВД, либо от СБУ кормится). Ксенофобов в государственных креслах - на биржу труда.
Тебе лишь бы бред какой-то ляпнуть!
pesikot написав:
zРадио написав:Перестать блокировать воду, электричество, торговлю и др., что провоцирует только ненависть друг к другу.
Если лично за твои деньги, то да
Еще один перл! Разблокирование воды, электричества и торговли в Крым, наоборот, принесет прибыли, которые сегодня являются упущенной выгодой. Я ведь не предлагаю без возврата ОРДЛО-вского бизнеса в украинскую юрисдикцию начинать платить пенсии и другую социалку - только после!
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 02 жов, 2019 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Давайте я разверну вопрос, чтобы вы, как обычно, не обошлись отговорками. Реально хочу услышать ваше мнение. Вот если не Украина, а Россия будет платить за воду, энергоресурсы, товары – блокаду с Донбасса можно снимать или нет? И тот же самый вопрос по Крыму
ЛАД написав:Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни. Профессия человека и человек не одно и то же. Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.
Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
На вопрос, считает ли правительство Германии, что обязательным условием проведения выборов в Донбассе является возврат Украине контроля над ее границей, представитель ФРГ сказал: "Это вопрос, который еще требует обсуждения, по которому еще нужна договоренность".
Вот и думай - то ли бубочка обманул, то ли его обманули... Опять эта проклятая неопределенность!
Мы все понимаем, что в этом случае 100%, что никакого контроля над границей не будет. Скорее, будет обострение конфликта. В таком случае лучше замороженный конфликт.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
fokus написав:Давайте я разверну вопрос, чтобы вы, как обычно, не обошлись отговорками. Реально хочу услышать ваше мнение. Вот если не Украина, а Россия будет платить за воду, энергоресурсы, товары – блокаду с Донбасса можно снимать или нет? И тот же самый вопрос по Крыму
Пока оккупирована, да, блокада. Платит за всё Россия. Как сейчас и происходит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
safonovstanislav написав:Мне кажется, что как только Украина позволит провести местные выборы, признает местную власть и продлит особый статус, проведут референдум, как в Крыму и минус территории навсегда.
Только с небольшим отличием: в отличие от Крыма, вряд ли рейх включит их в свой состав.
ЛАД написав:Я нічого не малюю. Просто излагаю свою точку зрения. Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже. А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ? Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят?
Це вже питання політики, а не права. Згідно законодавства України і міжнародно визнаних норм, Донбас і Крим - територія України. З історії відомо, що кордони держав переглядалися, тобто все можливо. Чи погодиться світ на перегляд кордонів у Європі в 21ст? Чи погодиться Україна добровільно відмовитися від свої територій, а РФ приєднати ці території? Питання не просте. Але точно знаю, що думку пересічних людей, навряд чи запитають. Тому політика - брудна справа. А політики - слуги диявола. Заради диявола мати рідну продадуть, не те що землю віддадуть. Нічого святого.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.