Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А во-вторых, клоуна не просто так выбирали - он нужен был, чтобы жулика от корыта отогнать. Была бы другая альтернатива, голосовали бы за другую
Так наслаждайся клоуном и не критикуй "Бачилі очі, що купували" PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит.
Не ерничай - ты же знаешь, что я за Зеленского не голосовал. Я уже много раз подтверждал это цитированием нелицеприятных оценок в его адрес, сделанных и задолго до выборов и прямо перед ними. PS: а что, Порошенко - единственный неосужденный жулик в Украине? Только дураки воруют, нарушая закон. А умные (а Порох умный - кто ж спорит) воруют, прописывая законодательство под схемы своего обогащения
Перефразируя Иосифа Бродского - ворюга мне милей, чем пианист х..м верхом на велосипедике, готовый на словах выполнить любое пожелание толпы. И тем более сопровождающие его лица.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 02 жов, 2019 19:04, всього редагувалось 1 раз.
YKK написав:Не понимаю вообще смысла обсуждения. Минские соглашения изначально невыполнимы, это же очевидно. Украина не сможет реализовать все что заложено в них, так как это противоречит законодательству, общественному мнению и т.д, тоже самое и Луганск и Донецк не сможет провести никакие выборы, так как это противоречит местному законодательству и внешнеполитическому курсу "республик"+ есть еще РФ, со своим взглядом на все это.
Обсуждаются, в общем-то, не сами соглашения, а действия нынешнего руководства.
На вопрос, считает ли правительство Германии, что обязательным условием проведения выборов в Донбассе является возврат Украине контроля над ее границей, представитель ФРГ сказал: "Это вопрос, который еще требует обсуждения, по которому еще нужна договоренность".
Вот и думай - то ли бубочка обманул, то ли его обманули... Опять эта проклятая неопределенность!
Мы все понимаем, что в этом случае 100%, что никакого контроля над границей не будет.
Т.е. это Зе всех обманул?
Навуходоносор написав:Скорее, будет обострение конфликта. В таком случае лучше замороженный конфликт.
Кому лучше? Украине или зекоманде?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
ЛАД написав:Я нічого не малюю. Просто излагаю свою точку зрения. Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже. А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ? Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят?
Це вже питання політики, а не права. Згідно законодавства України і міжнародно визнаних норм, Донбас і Крим - територія України. З історії відомо, що кордони держав переглядалися, тобто все можливо. Чи погодиться світ на перегляд кордонів у Європі в 21ст?
Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?
andrijk777 написав: Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні. І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом. Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні.
Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ.
Что ты мелешь, какой Гулаг?
Який ГУЛАГ? Я вже писав...Це той концтабір, з якого ми всі вийшли. І українці, і росіяни...увесь пострадянський простір. Цей концтабір продовжує існувати. Основна ідея в цьому концтаборі, що людина - лише матеріал, не духовна істота. Відповідно і ставлення верхівки до людей антигуманне. Техніку жалєть, нє людей. Баби ісчо наражают. Сутність такої системи описана батьком, бувшим військовим, в цьому епізоді.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:Германия не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении. Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе.
Было бы наоборот - Восток богаче Запада, - ничего бы не поменялось. Ключевое здесь - ослабление Москвы.
Сильно сомневаюсь. Жил бы Восток богаче Запада, поменялось бы многое. Хотя согласен, что основное, вероятно, всё же в первой фразе - немцы оставались немцами и стремились к воссоединению.
В амнистию не верю - как можно амнистировать тех, кто стрелял по украинской милиции и военным? Я сейчас даже не о легитимности - кто-то из них мог взять в руки оружие и за смерть родственника. Я о том, что у таких уже индульгенция на произвол - дай им свободное передвижение по Украине, и мост Метро действительно покажется мелким хулиганством!
Как было в Союзе после гражданской? Как было с бывшими полицаями, власовцами и пр. после ВОВ? С "лесными братьями", бойцами ОУН-УПА? Да, они были отправлены в лагеря, но потом-то они вышли на свободу. Как было с хортистами? с усташами? с гестаповцами? В истории можно найти достаточно примеров. И никаких индульгенций не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ethereum написав:Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели. Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти? Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.
З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр.
Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте. Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати. А тепер хочете щоб ми платили їм пенсії всім і так далі. Скільки воїнів з Донбаса загинуло в армії? 0.1%? Донбас вже давно не область ,а анклав який треба муром відгородити. І які кервники з Донбаса живуть ? Рибак але він давно не є мером. Краще помовчіть ,не розказуйте тут підписувати формули Менделеєва.
fokus написав:----------- ЛАД По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное. ------------ Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и Донбасс Надеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями?
Вижу. Но здесь акценты расставлены несколько иначе. В соглашениях речь идёт, скорее, о необходимости согласования Украиной приемлемых для ОРДЛО условий. А я говорю о том, чтобы Украина выбрала на какие уступки мы готовы пойти, но при этом выдвинула свои условия, которые мы считаем обязательными. Если ОРДЛО не согласны принять наши условия, то "все свободны", расходимся. "Согласование" может тянуться бесконечно, согласие по основополагающим вопросам должно быть получено одномоментно. Понимаю, что мнение населения Донбасса может отличаться от взглядов Пушилина, а высказать его "под дулами автоматов" они не могут. Возможно, следует одновременно с выборами согласно минским соглашениям провести референдум по этим вопросам. Признавать ли его результаты вместе с результатами выборов будет зависеть от решения европейской комиссии о демократичности выборов.
НЕТ. Демократия в этом вопросе = проигрыш Никаких самотеков. Нормальные аналитики у Зеленского есть? Вот пусть просчитают и выдадут рекомендации. 7 раз просчитают. как бы это не цинично звучало, мир нам нужен тогда, когда он нам выгоден. НЕ расеи, не еуропе.
Мир любой ценой может рассматриваться только без ДНР и ЛНР, те нужно до того, как поставлены подписи, знать на 100%, что делать с сепаратистами.
Так я, вроде, об этом и написал. Примут они условия Украины - хорошо. Не примут - никакого объединения, живите самостоятельно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни. Профессия человека и человек не одно и то же. Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.
Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация
Утверждение бездоказательное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Я нічого не малюю. Просто излагаю свою точку зрения. Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже. А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ? Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят?
Це вже питання політики, а не права. Згідно законодавства України і міжнародно визнаних норм, Донбас і Крим - територія України. З історії відомо, що кордони держав переглядалися, тобто все можливо. Чи погодиться світ на перегляд кордонів у Європі в 21ст?
Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?
В Европе? По-моему всего один раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.