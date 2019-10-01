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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4147414841494150> Додано: Сер 02 жов, 2019 19:00 zРадио написав: pesikot написав: zРадио написав: А во-вторых, клоуна не просто так выбирали - он нужен был, чтобы жулика от корыта отогнать. Была бы другая альтернатива, голосовали бы за другую А во-вторых, клоуна не просто так выбирали - он нужен был, чтобы жулика от корыта отогнать. Была бы другая альтернатива, голосовали бы за другую

Так наслаждайся клоуном и не критикуй "Бачилі очі, що купували"

PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит. Так наслаждайся клоуном и не критикуй"Бачилі очі, що купували"PS. И Порошенко такой жулик, что даже подозреваемым нигде не проходит.

Не ерничай - ты же знаешь, что я за Зеленского не голосовал. Я уже много раз подтверждал это цитированием нелицеприятных оценок в его адрес, сделанных и задолго до выборов и прямо перед ними.

PS: а что, Порошенко - единственный неосужденный жулик в Украине? Только дураки воруют, нарушая закон. А умные (а Порох умный - кто ж спорит) воруют, прописывая законодательство под схемы своего обогащения Не ерничай - ты же знаешь, что я за Зеленского не голосовал. Я уже много раз подтверждал это цитированием нелицеприятных оценок в его адрес, сделанных и задолго до выборов и прямо перед ними.PS: а что, Порошенко - единственный неосужденный жулик в Украине? Только дураки воруют, нарушая закон. А умные (а Порох умный - кто ж спорит) воруют, прописывая законодательство под схемы своего обогащения

Перефразируя Иосифа Бродского - ворюга мне милей, чем пианист х..м верхом на велосипедике, готовый на словах выполнить любое пожелание толпы.

И тем более сопровождающие его лица. Перефразируя Иосифа Бродского - ворюга мне милей, чем пианист х..м верхом на велосипедике, готовый на словах выполнить любое пожелание толпы.И тем более сопровождающие его лица. Востаннє редагувалось Starikan в Сер 02 жов, 2019 19:04, всього редагувалось 1 раз. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16272 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1535 раз. Подякували: 2515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:03 YKK написав: Не понимаю вообще смысла обсуждения. Минские соглашения изначально невыполнимы, это же очевидно. Украина не сможет реализовать все что заложено в них, так как это противоречит законодательству, общественному мнению и т.д, тоже самое и Луганск и Донецк не сможет провести никакие выборы, так как это противоречит местному законодательству и внешнеполитическому курсу "республик"+ есть еще РФ, со своим взглядом на все это. Не понимаю вообще смысла обсуждения. Минские соглашения изначально невыполнимы, это же очевидно. Украина не сможет реализовать все что заложено в них, так как это противоречит законодательству, общественному мнению и т.д, тоже самое и Луганск и Донецк не сможет провести никакие выборы, так как это противоречит местному законодательству и внешнеполитическому курсу "республик"+ есть еще РФ, со своим взглядом на все это.

Обсуждаются, в общем-то, не сами соглашения, а действия нынешнего руководства. Обсуждаются, в общем-то, не сами соглашения, а действия нынешнего руководства. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16272 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1535 раз. Подякували: 2515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:04 Навуходоносор написав: Sommer написав: На недавнем брифинге он утверждал, что выборы в Донбассе только после вывода войск РФ и возврата границы под контроль Украины.



Что на деле?

https://news.liga.net/politics/news/voz ... -germaniya

На вопрос, считает ли правительство Германии, что обязательным условием проведения выборов в Донбассе является возврат Украине контроля над ее границей, представитель ФРГ сказал: "Это вопрос, который еще требует обсуждения, по которому еще нужна договоренность".



Вот и думай - то ли бубочка обманул, то ли его обманули...

Опять эта проклятая неопределенность! На недавнем брифинге он утверждал, что выборы в Донбассе только после вывода войск РФ и возврата границы под контроль Украины.Что на деле?Вот и думай - то ли бубочка обманул, то ли его обманули...Опять эта проклятая неопределенность!

Мы все понимаем, что в этом случае 100%, что никакого контроля над границей не будет.

Мы все понимаем, что в этом случае 100%, что никакого контроля над границей не будет.



Т.е. это Зе всех обманул?



Навуходоносор написав: Скорее, будет обострение конфликта.

В таком случае лучше замороженный конфликт. Скорее, будет обострение конфликта.В таком случае лучше замороженный конфликт.



Кому лучше? Украине или зекоманде? Т.е. это Зе всех обманул?Кому лучше? Украине или зекоманде? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4924 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:08 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Я нічого не малюю.

Просто излагаю свою точку зрения.

Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже.

А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ?

Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят? Я нічого не малюю.Просто излагаю свою точку зрения.Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже.А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ?Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят?

Це вже питання політики, а не права. Згідно законодавства України і міжнародно визнаних норм, Донбас і Крим - територія України. З історії відомо, що кордони держав переглядалися, тобто все можливо. Чи погодиться світ на перегляд кордонів у Європі в 21ст? Це вже питання політики, а не права. Згідно законодавства України і міжнародно визнаних норм, Донбас і Крим - територія України. З історії відомо, що кордони держав переглядалися, тобто все можливо. Чи погодиться світ на перегляд кордонів у Європі в 21ст?

Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке? Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16272 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1535 раз. Подякували: 2515 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:10 Starikan написав: Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.

І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.

Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні. Світ вже проковтнув Абхазію/Придністров"я. А Донбас ні.І я особисто зовсім не проти варіанту Абхазії/Південна Осетія/Придністров"я. Я вважаю це ідеальним варіантом.Але, судячи з настоїв в Україні і з настроїв влади(президента), вибрана стратегія повернення Донбасу Україні. Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ. Чим цей варіант ідеальний? Якщо б Україна за ці роки без Донбасу показала прорив у розвитку, я б зрозумів таку позицію. А так, що на Донбасі, що на іншій території України ті самі проблеми. Система ГУЛАГ.

Что ты мелешь, какой Гулаг? Что ты мелешь, какой Гулаг?

Який ГУЛАГ? Я вже писав...Це той концтабір, з якого ми всі вийшли. І українці, і росіяни...увесь пострадянський простір. Цей концтабір продовжує існувати. Основна ідея в цьому концтаборі, що людина - лише матеріал, не духовна істота. Відповідно і ставлення верхівки до людей антигуманне. Техніку жалєть, нє людей. Баби ісчо наражают. Сутність такої системи описана батьком, бувшим військовим, в цьому епізоді.

Який ГУЛАГ? Я вже писав...Це той концтабір, з якого ми всі вийшли. І українці, і росіяни...увесь пострадянський простір. Цей концтабір продовжує існувати. Основна ідея в цьому концтаборі, що людина - лише матеріал, не духовна істота. Відповідно і ставлення верхівки до людей антигуманне. Техніку жалєть, нє людей. Баби ісчо наражают. Сутність такої системи описана батьком, бувшим військовим, в цьому епізоді. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26786 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:31 zРадио написав: ЛАД написав: Германия не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении.

Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе.

Германия не тот случай. Немцы оставались немцами и восточные немцы стремились/мечтали о воссоединении.Вероятно, далеко не в последнюю очередь благодаря более высокому жизненному уровню на западе.



Было бы наоборот - Восток богаче Запада, - ничего бы не поменялось. Ключевое здесь - ослабление Москвы. Было бы наоборот - Восток богаче Запада, - ничего бы не поменялось. Ключевое здесь - ослабление Москвы.

Сильно сомневаюсь. Жил бы Восток богаче Запада, поменялось бы многое. Хотя согласен, что основное, вероятно, всё же в первой фразе - немцы оставались немцами и стремились к воссоединению.



В амнистию не верю - как можно амнистировать тех, кто стрелял по украинской милиции и военным? Я сейчас даже не о легитимности - кто-то из них мог взять в руки оружие и за смерть родственника. Я о том, что у таких уже индульгенция на произвол - дай им свободное передвижение по Украине, и мост Метро действительно покажется мелким хулиганством!

Как было в Союзе после гражданской?

Как было с бывшими полицаями, власовцами и пр. после ВОВ? С "лесными братьями", бойцами ОУН-УПА?

Да, они были отправлены в лагеря, но потом-то они вышли на свободу.

Как было с хортистами? с усташами? с гестаповцами?

В истории можно найти достаточно примеров. И никаких индульгенций не было. Сильно сомневаюсь. Жил бы Восток богаче Запада, поменялось бы многое. Хотя согласен, что основное, вероятно, всё же в первой фразе - немцы оставались немцами и стремились к воссоединению.Как было в Союзе после гражданской?Как было с бывшими полицаями, власовцами и пр. после ВОВ? С "лесными братьями", бойцами ОУН-УПА?Да, они были отправлены в лагеря, но потом-то они вышли на свободу.Как было с хортистами? с усташами? с гестаповцами?В истории можно найти достаточно примеров. И никаких индульгенций не было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:34 Козак-характерник написав: Ethereum написав: Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.

Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?

Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло. Жителі Донбасу ,такі як ти в тому числі до всього цього довели.Вони ж бігали з прапорами, а такі як ти мовчали. А чого ми маємо таке терпіти?Не буде ніякого миру,це і так ясно. Ви помогаєте далі раші забрати санкції,відкрити банківські операції і так далі. Краще б козак помовчав і покаявся разом з жителями ордло.

З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр. З чого Ви взяли, що я бігав з прапорами РФ? Люди різні, а Ви знову узагальнюєте. Донбас - це така сама область України, як і інші області. Тільки окупована. Ви покладаєте чомусь вину за окупацію не на тих, хто повинен був захищати територіальну цілісність, за своїми посадовими обов'язками, а на простих людей, що не мали зброї для захисту. Ніхто з високопосадовців не поніс жодної відповідальності. Всю вину деякі перекладають на простих людей. В той час, як керівники Донецької області живуть спокійно в Києві. І до них питань у влади і правоохоронних органів не виникає. Якийсь сюр.



Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.

Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.

А тепер хочете щоб ми платили їм пенсії всім і так далі. Скільки воїнів з Донбаса загинуло в армії? 0.1%? Донбас вже давно не область ,а анклав який треба муром відгородити. І які кервники з Донбаса живуть ? Рибак але він давно не є мером.

Краще помовчіть ,не розказуйте тут підписувати формули Менделеєва. Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.А тепер хочете щоб ми платили їм пенсії всім і так далі. Скільки воїнів з Донбаса загинуло в армії? 0.1%? Донбас вже давно не область ,а анклав який треба муром відгородити. І які кервники з Донбаса живуть ? Рибак але він давно не є мером.Краще помовчіть ,не розказуйте тут підписувати формули Менделеєва. Ethereum Повідомлень: 773 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:38 Навуходоносор написав: ЛАД написав: fokus написав: -----------

ЛАД

По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное.

------------

Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и Донбасс

Надеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями? -----------По минским соглашениям возврат Донбасса в Украину рассматривается как безусловное и обязательное.------------Ага. Безусловное и обязательное после того, как с этим согласятся Россия и ДонбассНадеюсь Вы то, в отличие от прочих, видите в минских соглашениях фразы «Проведение конституционный реформы, … согласованной с представителями Донецка и Луганска», «Согласование вопросов, касающихся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей»? Чем согласование отличается от согласия с условиями?

Вижу.

Но здесь акценты расставлены несколько иначе.

В соглашениях речь идёт, скорее, о необходимости согласования Украиной приемлемых для ОРДЛО условий. А я говорю о том, чтобы Украина выбрала на какие уступки мы готовы пойти, но при этом выдвинула свои условия, которые мы считаем обязательными.

Если ОРДЛО не согласны принять наши условия, то "все свободны", расходимся.

"Согласование" может тянуться бесконечно, согласие по основополагающим вопросам должно быть получено одномоментно.

Понимаю, что мнение населения Донбасса может отличаться от взглядов Пушилина, а высказать его "под дулами автоматов" они не могут. Возможно, следует одновременно с выборами согласно минским соглашениям провести референдум по этим вопросам. Признавать ли его результаты вместе с результатами выборов будет зависеть от решения европейской комиссии о демократичности выборов. Вижу.Но здесь акценты расставлены несколько иначе.В соглашениях речь идёт, скорее, о необходимости согласованияприемлемых для ОРДЛО условий. А я говорю о том, чтобы Украина выбрала на какие уступки мы готовы пойти, но при этом выдвинула свои условия, которые мы считаем обязательными.Если ОРДЛО не согласны принять наши условия, то "все свободны", расходимся."Согласование" может тянуться бесконечно, согласие по основополагающим вопросам должно быть получено одномоментно.Понимаю, что мнение населения Донбасса может отличаться от взглядов Пушилина, а высказать его "под дулами автоматов" они не могут. Возможно, следует одновременно с выборами согласно минским соглашениям провести референдум по этим вопросам. Признавать ли его результаты вместе с результатами выборов будет зависеть от решения европейской комиссии о демократичности выборов.

НЕТ. Демократия в этом вопросе = проигрыш

Никаких самотеков. Нормальные аналитики у Зеленского есть? Вот пусть просчитают и выдадут рекомендации. 7 раз просчитают.

как бы это не цинично звучало, мир нам нужен тогда, когда он нам выгоден.

НЕ расеи, не еуропе.



Мир любой ценой может рассматриваться только без ДНР и ЛНР, те нужно до того, как поставлены подписи, знать на 100%, что делать с сепаратистами. НЕТ. Демократия в этом вопросе = проигрышНикаких самотеков. Нормальные аналитики у Зеленского есть? Вот пусть просчитают и выдадут рекомендации. 7 раз просчитают.как бы это не цинично звучало, мир нам нужен тогда, когда он нам выгоден.НЕ расеи, не еуропе.Мир любой ценой может рассматриваться только без ДНР и ЛНР, те нужно до того, как поставлены подписи, знать на 100%, что делать с сепаратистами.

Так я, вроде, об этом и написал.

Примут они условия Украины - хорошо. Не примут - никакого объединения, живите самостоятельно. Так я, вроде, об этом и написал.Примут они условия Украины - хорошо. Не примут - никакого объединения, живите самостоятельно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:40 pesikot написав: ЛАД написав: Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.

Профессия человека и человек не одно и то же.

Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем. Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.Профессия человека и человек не одно и то же.Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.

Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация

Утверждение бездоказательное. Утверждение бездоказательное. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:40 Starikan написав: Козак-характерник написав: ЛАД написав: Я нічого не малюю.

Просто излагаю свою точку зрения.

Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже.

А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ?

Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят? Я нічого не малюю.Просто излагаю свою точку зрения.Всё время пишу - недостаточно информации. Но и у Вас тоже.А если они действительно рады этой оккупации и хотят ещё большей - офиц. вхождения в состав РФ?Силой тащить их "к счастью" (возврату в Украину)? А если они (большинство) этого не хотят?

Це вже питання політики, а не права. Згідно законодавства України і міжнародно визнаних норм, Донбас і Крим - територія України. З історії відомо, що кордони держав переглядалися, тобто все можливо. Чи погодиться світ на перегляд кордонів у Європі в 21ст? Це вже питання політики, а не права. Згідно законодавства України і міжнародно визнаних норм, Донбас і Крим - територія України. З історії відомо, що кордони держав переглядалися, тобто все можливо. Чи погодиться світ на перегляд кордонів у Європі в 21ст?

Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке? Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?



В Европе? По-моему всего один раз. В Европе? По-моему всего один раз. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4924 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4147414841494150> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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