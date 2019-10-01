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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4147414841494150
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43

  Ethereum написав:
Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.
Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.
А тепер хочете щоб ми платили їм пенсії всім і так далі. Скільки воїнів з Донбаса загинуло в армії? 0.1%? Донбас вже давно не область ,а анклав який треба муром відгородити. І які кервники з Донбаса живуть ? Рибак але він давно не є мером.
Краще помовчіть ,не розказуйте тут підписувати формули Менделеєва.

Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладувати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:48

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.
Профессия человека и человек не одно и то же.
Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.

Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация

Утверждение бездоказательное.


Доказательства сыпятся если не каждый день, то каждую неделю.
Ну вот как еще можно расценить подобное выражение лица?
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Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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