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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41484149415041514152> Додано: Сер 02 жов, 2019 19:43 Ethereum написав:

Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.

Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.

А тепер хочете щоб ми платили їм пенсії всім і так далі. Скільки воїнів з Донбаса загинуло в армії? 0.1%? Донбас вже давно не область ,а анклав який треба муром відгородити. І які кервники з Донбаса живуть ? Рибак але він давно не є мером.

Краще помовчіть ,не розказуйте тут підписувати формули Менделеєва. Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.А тепер хочете щоб ми платили їм пенсії всім і так далі. Скільки воїнів з Донбаса загинуло в армії? 0.1%? Донбас вже давно не область ,а анклав який треба муром відгородити. І які кервники з Донбаса живуть ? Рибак але він давно не є мером.Краще помовчіть ,не розказуйте тут підписувати формули Менделеєва.

Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова? Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова? Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 жов, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26788 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:48 ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав: Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.

Профессия человека и человек не одно и то же.

Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем. Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.Профессия человека и человек не одно и то же.Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.

Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация

Утверждение бездоказательное. Утверждение бездоказательное.



Доказательства сыпятся если не каждый день, то каждую неделю.

Ну вот как еще можно расценить подобное выражение лица?

Доказательства сыпятся если не каждый день, то каждую неделю.Ну вот как еще можно расценить подобное выражение лица? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4927 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:54 Sommer написав: Starikan написав: ......

Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке? ......Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?



В Европе? По-моему всего один раз. В Европе? По-моему всего один раз.

Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю.



Кстати, насчёт истории и её переписывания.Сейчас включил ICTV, там шёл "Секретный фронт". Как раз попал на разговор о партизанах в Украине во время ВОВ. Оказывается, никаких "украинских партизан" не было, украинцы не хотели бороться с немцами, поэтому Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией ).

По-моему, это должно восприниматься как оскорбление украинцев и принижение роли Украины в Победе.

Не? Я не прав?

Так кто у нас занимается "российской пропагандой"? Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю.Кстати, насчёт истории и её переписывания.Сейчас включил ICTV, там шёл "Секретный фронт". Как раз попал на разговор о партизанах в Украине во время ВОВ. Оказывается, никаких "украинских партизан" не было, украинцы не хотели бороться с немцами, поэтому Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией).По-моему, это должно восприниматься как оскорбление украинцев и принижение роли Украины в Победе.Не? Я не прав?Так кто у нас занимается "российской пропагандой"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14305 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 19:56 Козак-характерник

Не обращайте внимание на местных дурачков. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14305 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 20:03 ЛАД написав: Козак-характерник

Не обращайте внимание на местных дурачков. Не обращайте внимание на местных дурачков.

Не будемо обзивати людину, за її погляди. Ці погляди є такими, якими вони є. Заборонити людині так думати не можливо. Не будемо обзивати людину, за її погляди. Ці погляди є такими, якими вони є. Заборонити людині так думати не можливо. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26788 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 20:07 ЛАД написав: Sommer написав: Starikan написав: ......

Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке? ......Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?



В Европе? По-моему всего один раз. В Европе? По-моему всего один раз.

Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю.

Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю.



Так сколько же?



ЛАД написав: Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией ).

Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией).



И что не так в вышеперечисленном? Так сколько же?И что не так в вышеперечисленном? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4927 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 20:10 ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав: Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.

Профессия человека и человек не одно и то же.

Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем. Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.Профессия человека и человек не одно и то же.Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.

Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация

Утверждение бездоказательное. Утверждение бездоказательное.

А тебе любые доказательства - не доказательства. Даже твой менторский тон А тебе любые доказательства - не доказательства. Даже твой менторский тон "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3048 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 20:13 Тракторист написав: а других вариантов просто нет. сначала надо прекратить убивать друг друга, а потом будет этап длительного параллельного развития как например в Приднестровье, в процессе которого нужно искать компромиссы и цивилизованно договариваться о дальнейших шагах... а других вариантов просто нет. сначала надо прекратить убивать друг друга, а потом будет этап длительного параллельного развития как например в Приднестровье, в процессе которого нужно искать компромиссы и цивилизованно договариваться о дальнейших шагах...

Уберите войска РФ, потом начнём диалог. А то в военторгах слишком много оружия накопилось Уберите войска РФ, потом начнём диалог. А то в военторгах слишком много оружия накопилось "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3048 З нами з: 31.08.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 773 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 20:13 yama написав: Есть кто тут из Киева ? как там движ уже начался ? я имею ввиду новый майдан или нет ? Я что-то не очень верю СМИ Есть кто тут из Киева ? как там движ уже начался ? я имею ввиду новый майдан или нет ? Я что-то не очень верю СМИ

в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании... в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4188 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 20:16 Козак-характерник написав: Ethereum написав:

Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.

Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.



Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова? Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова?



Козак який я до чорта сеператист,як я твою задницю захищав? Трохи по найманцям побахав

Тобі не СТИДНО? Козак який я до чорта сеператист,як я твою задницю захищав? Трохи по найманцям побахавТобі не СТИДНО? Ethereum Повідомлень: 776 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 41484149415041514152> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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