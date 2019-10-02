Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ethereum написав: Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте. Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати. А тепер хочете щоб ми платили їм пенсії всім і так далі. Скільки воїнів з Донбаса загинуло в армії? 0.1%? Донбас вже давно не область ,а анклав який треба муром відгородити. І які кервники з Донбаса живуть ? Рибак але він давно не є мером. Краще помовчіть ,не розказуйте тут підписувати формули Менделеєва.
Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 02 жов, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
ЛАД написав:Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни. Профессия человека и человек не одно и то же. Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.
Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация
Утверждение бездоказательное.
Доказательства сыпятся если не каждый день, то каждую неделю. Ну вот как еще можно расценить подобное выражение лица?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Starikan написав:...... Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?
В Европе? По-моему всего один раз.
Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю.
Кстати, насчёт истории и её переписывания.Сейчас включил ICTV, там шёл "Секретный фронт". Как раз попал на разговор о партизанах в Украине во время ВОВ. Оказывается, никаких "украинских партизан" не было, украинцы не хотели бороться с немцами, поэтому Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией ). По-моему, это должно восприниматься как оскорбление украинцев и принижение роли Украины в Победе. Не? Я не прав? Так кто у нас занимается "российской пропагандой"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Козак-характерник Не обращайте внимание на местных дурачков.
Не будемо обзивати людину, за її погляди. Ці погляди є такими, якими вони є. Заборонити людині так думати не можливо.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Starikan написав:...... Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?
В Европе? По-моему всего один раз.
Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю.
Так сколько же?
ЛАД написав:Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией ).
И что не так в вышеперечисленном?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
ЛАД написав:Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни. Профессия человека и человек не одно и то же. Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.
Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация
Утверждение бездоказательное.
А тебе любые доказательства - не доказательства. Даже твой менторский тон
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Тракторист написав:а других вариантов просто нет. сначала надо прекратить убивать друг друга, а потом будет этап длительного параллельного развития как например в Приднестровье, в процессе которого нужно искать компромиссы и цивилизованно договариваться о дальнейших шагах...
Уберите войска РФ, потом начнём диалог. А то в военторгах слишком много оружия накопилось
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Ethereum написав: Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте. Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.
Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова?
Козак який я до чорта сеператист,як я твою задницю захищав? Трохи по найманцям побахав Тобі не СТИДНО?