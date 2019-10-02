бесплатный только сыр в мышеловке...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:18
бесплатный только сыр в мышеловке...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:21
Корюковка. Федоров.
Партизанский отряд Федорова ничего не сделал для спасения жителей Корюковки.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:22
Бандформирования - это ДНР и ЛНР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:22
Если Европа и США не поддерживают, а скорее наоборот, даже финансирование заинтересованными лицами может не помочь. Активы в оффшорах, досье в сейфах, могут нежно прижать кое-какие места. Думаю, что кроме небольшой местечковой бузы ничего не будет.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:35
Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:37
Вопрос методов - в 2015-м под Радой радикалы положили пятерых ни в чем не повинных полицейских! Претензии к одним - в гробах другие. Точно так же, как на майдане - про "кулю в лоб" говорил один подстрекатель, а получили их 100 других людей...
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:38
Чому мені стидатися? Я роблю логічний висновок, з того що Ви написали. Так за що Ви воювали тоді, не розумію? За відновлення територіальної цілісності? Чи за те, щоб відсікти той "анклав", як Ви висловилися, від України?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:39
По сакральной святой теме пленных моряков.
Мне кажется с почестями явный перебор.
Как тут писал Либо, нехорошие солдаты сдались без выстрела и сопротивления.
Тут возможно осуждать ребят не надо, погибнуть бессмысленно - это не геройство. Я тут с Либо не согласен.
Но получить за 9 месяцев сидения по квартире, денежной компенсации, внеочередному званию и наградам, имхо, что-то не то. Думаю, многие сослуживцы этих моряков сейчас локти кусают, почему нас не послали в такой сладкий плен.
Ну а дай по стране клич, хотите за квартиру посидеть в СИЗО 9 месяцев, то несколько миллионов желающих украинцев будет.
Зеленский с Пинчуком захотели бонусов и рейтинга на этом поднять, но мне кажется не получилось у них с этим.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:40
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