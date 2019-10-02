Додано: Сер 02 жов, 2019 20:39

По сакральной святой теме пленных моряков.

Мне кажется с почестями явный перебор.

Как тут писал Либо, нехорошие солдаты сдались без выстрела и сопротивления.

Тут возможно осуждать ребят не надо, погибнуть бессмысленно - это не геройство. Я тут с Либо не согласен.

Но получить за 9 месяцев сидения по квартире, денежной компенсации, внеочередному званию и наградам, имхо, что-то не то. Думаю, многие сослуживцы этих моряков сейчас локти кусают, почему нас не послали в такой сладкий плен.

Ну а дай по стране клич, хотите за квартиру посидеть в СИЗО 9 месяцев, то несколько миллионов желающих украинцев будет.

Зеленский с Пинчуком захотели бонусов и рейтинга на этом поднять, но мне кажется не получилось у них с этим.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.