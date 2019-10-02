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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4149415041514152>
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:18

  sal написав:
  yama написав:Вашингтон схвалив продаж Україні нової партії Javelin.

А с предыдущей партией что?
и какой она была - платной или бесплатной?..

бесплатный только сыр в мышеловке...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:21

  ЛАД написав:Кстати, насчёт истории и её переписывания.Сейчас включил ICTV, там шёл "Секретный фронт". Как раз попал на разговор о партизанах в Украине во время ВОВ. Оказывается, никаких "украинских партизан" не было, украинцы не хотели бороться с немцами, поэтому Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни.

Корюковка. Федоров.
Партизанский отряд Федорова ничего не сделал для спасения жителей Корюковки.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:22

  Тракторист написав:
  Starikan написав:И, кроме того, 40 (пусть 20) тыс. антиукраинцев с автоматами мне в Украине не нужны.

а мне не нужны бандформирования типа правого сектора, с-14 и т.д...

Бандформирования - это ДНР и ЛНР
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:22

  Тракторист написав:
  yama написав:Есть кто тут из Киева ? как там движ уже начался ? я имею ввиду новый майдан или нет ? Я что-то не очень верю СМИ :)

в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании...

Если Европа и США не поддерживают, а скорее наоборот, даже финансирование заинтересованными лицами может не помочь. Активы в оффшорах, досье в сейфах, могут нежно прижать кое-какие места. Думаю, что кроме небольшой местечковой бузы ничего не будет.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:29

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:35

  zРадио написав:Нынешние ревизионисты в своей антисоветской пропаганде скатились уже до бредней о массовой коллаборации украинцев с нацистами, таким образом намекая, что последние были меньшим злом, чем СССР.


Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:37

  lapay написав:Петляють так, як і Петро, в свій час. Але нагадувати про "крок вправо, крок вліво" їм треба постійно, щоб не розслабляли булки. :)


Вопрос методов - в 2015-м под Радой радикалы положили пятерых ни в чем не повинных полицейских! Претензии к одним - в гробах другие. Точно так же, как на майдане - про "кулю в лоб" говорил один подстрекатель, а получили их 100 других людей...
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:38

  Ethereum написав:
  Козак-характерник написав:
  Ethereum написав:
Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.
Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.

Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова?


Козак який я до чорта сеператист,як я твою задницю захищав? Трохи по найманцям побахав :D
Тобі не СТИДНО?

Чому мені стидатися? Я роблю логічний висновок, з того що Ви написали. Так за що Ви воювали тоді, не розумію? За відновлення територіальної цілісності? Чи за те, щоб відсікти той "анклав", як Ви висловилися, від України?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:39

По сакральной святой теме пленных моряков.
Мне кажется с почестями явный перебор.
Как тут писал Либо, нехорошие солдаты сдались без выстрела и сопротивления.
Тут возможно осуждать ребят не надо, погибнуть бессмысленно - это не геройство. Я тут с Либо не согласен.
Но получить за 9 месяцев сидения по квартире, денежной компенсации, внеочередному званию и наградам, имхо, что-то не то. Думаю, многие сослуживцы этих моряков сейчас локти кусают, почему нас не послали в такой сладкий плен.
Ну а дай по стране клич, хотите за квартиру посидеть в СИЗО 9 месяцев, то несколько миллионов желающих украинцев будет.
Зеленский с Пинчуком захотели бонусов и рейтинга на этом поднять, но мне кажется не получилось у них с этим.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:40

  Schmit написав:

Пропагандиські ролики Росія24 з Соловйовим... Чому за таке не банять тут?
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