А как там сгоревшие в танках буряты, тоже ни в чем не повинны?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:47
А как там сгоревшие в танках буряты, тоже ни в чем не повинны?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:06
Re: Політичні дискусії
Ще не вечір. Поки що ні закон не прийняли, ні Конституцію не змінили. Просто попередження.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:11
Чому мені стидатися? Я роблю логічний висновок, з того що Ви написали. Так за що Ви воювали тоді, не розумію? За відновлення територіальної цілісності? Чи за те, щоб відсікти той "анклав", як Ви висловилися, від України?[/quote]
Не грайся в дурники і не тримайся за народ України. Люди пролили кров за те щоб ти мирно вивіз свої манатки звідки і тепер ти за Федерацію. Брехун ти як твої зелені
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:14
Sommer, lapay,
оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.
Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:18
Вы еще удивляетесь? Они готовы оправдать любые преступления и самые гнусные вещи.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:19
Re: Політичні дискусії
Яценюка вероятно после пластической операции как новое лицо всерьез рассматривают в правительство Гончарука.
Журналиста Сирожу Диброва по всей вероятности назначат замминистра здравоохранения.
Этот Сирожа знаковый персонаж, на сайте Думская он написал десятки постов как вредны прививки от кори, гриппа.
Я думаю, что надо жечь дальше и назначить какую нибудь прорицательницу Серафиму как зам по науке нового юного министра здравоохранения.
Пропал дом (с)
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:21
Re: Політичні дискусії
Ти не зрозумів нічого. Для того і робляться помилки, щоб їх не повторювати. Якщо Зеля зробить помилку Пороха зі зміною Конституції, то наслідки можуть бути ще трагічнішими, ніж тоді.
Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:25
Ти ні одного доказу не представиш що ти зробив щось для захисників Донбасу,бо такі більшість "трутні".
Покажи якусь квитанцію що ти щось зробив.
Що слабо брехунець Козак?
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:26
Советские традиции - сразу воздвигать памятник.
Так же сделали с Савченко.
Поколение, вроде, новое, а привычки старые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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