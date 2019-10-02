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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:47
zРадио написав: lapay написав:
Петляють так, як і Петро, в свій час. Але нагадувати про "крок вправо, крок вліво" їм треба постійно, щоб не розслабляли булки.
Вопрос методов - в 2015-м под Радой радикалы положили пятерых ни в чем не повинных полицейских!
А как там сгоревшие в танках буряты, тоже ни в чем не повинны?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:06
zРадио написав:
Вопрос методов - в 2015-м под Радой радикалы положили пятерых ни в чем не повинных полицейских! Претензии к одним - в гробах другие. Точно так же, как на майдане - про "кулю в лоб" говорил один подстрекатель, а получили их 100 других людей...
Ще не вечір. Поки що ні закон не прийняли, ні Конституцію не змінили. Просто попередження.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:11
Козак-характерник написав: Ethereum написав: Козак-характерник написав:
Я написав що Ви мовчали в цей час що і є правда. А ви якраз на них перекладаєте.
Що Ви зробили проти окупантів? Може листівку наклеїли? Ні ви сцикливо боялися слова сказати.
Звідки Ви знаєте, що я робив у той час? Чому Ви мене хочете поставити в позицію винуватого, щоб я виправдовувався? Ви такий само громадянин України, як і я. Всі ті питання, що ви поставили мені, я можу адресувати і Вам. Чи Ви вважаєте, що кожна область повинна бути сама за себе? Я так розумію, що в нас єдина країна, а не федерація удільних князівств. І відповідальність спільна за все, що відбувається на території держави від краю до краю. Ви можете вважати інакше, перекладати вину на мешканців окремої області, я Вам цього заборонити не можу. І щоб засуджувати когось чи пред'являти щось, ну це треба самому бути взірцем моралі і чеснот. Хто з вас без гріха? Киньте перший в неї камінь.@ Де юре - Ви пропагуєте сепаратизм. Про яку єдину країну може йти мова?
Козак який я до чорта сеператист,як я твою задницю захищав? Трохи по найманцям побахав
Тобі не СТИДНО?
Чому мені стидатися? Я роблю логічний висновок, з того що Ви написали. Так за що Ви воювали тоді, не розумію? За відновлення територіальної цілісності? Чи за те, щоб відсікти той "анклав", як Ви висловилися, від України?[/quote]
Не грайся в дурники і не тримайся за народ України. Люди пролили кров за те щоб ти мирно вивіз свої манатки звідки і тепер ти за Федерацію. Брехун ти як твої зелені
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:14
Sommer, lapay,
оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.
Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:18
zРадио написав:Sommer
, lapay
,
оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские
полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.
Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..
Вы еще удивляетесь? Они готовы оправдать любые преступления и самые гнусные вещи.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:19
Яценюка вероятно после пластической операции как новое лицо всерьез рассматривают в правительство Гончарука.
Журналиста Сирожу Диброва по всей вероятности назначат замминистра здравоохранения.
Этот Сирожа знаковый персонаж, на сайте Думская он написал десятки постов как вредны прививки от кори, гриппа.
Я думаю, что надо жечь дальше и назначить какую нибудь прорицательницу Серафиму как зам по науке нового юного министра здравоохранения.
Пропал дом (с)
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:21
zРадио написав:
оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.
Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..
Ти не зрозумів нічого. Для того і робляться помилки, щоб їх не повторювати. Якщо Зеля зробить помилку Пороха зі зміною Конституції, то наслідки можуть бути ще трагічнішими, ніж тоді.
Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:25
Ти ні одного доказу не представиш що ти зробив щось для захисників Донбасу,бо такі більшість "трутні".
Покажи якусь квитанцію що ти щось зробив.
Що слабо брехунець Козак?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:26
freeze написав:
По сакральной святой теме пленных моряков.
Мне кажется с почестями явный перебор.
......
Советские традиции - сразу воздвигать памятник.
Так же сделали с Савченко.
Поколение, вроде, новое, а привычки старые.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 21:28
pesikot написав: ЛАД написав: pesikot написав:
-------------ЛАД
Клоун по профессии не обязательно должен вести себя как клоун в обычной жизни.
Профессия человека и человек не одно и то же.
Клоун по профессии в жизни может быть очень серьёзным и толковым человеком и, наоборот, какой-нибудь "серьёзный" политик может оказаться клоуном и проходимцем.
------------
Это не про Зеленского. Клоун. Профдеформация
Утверждение бездоказательное.
А тебе любые доказательства - не доказательства. Даже твой менторский тон
Вот теперь убедительно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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