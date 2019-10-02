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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4150415141524153
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:31

  freeze написав:Яценюка вероятно после пластической операции как новое лицо всерьез рассматривают в правительство Гончарука.

если яценюка и подобных не предадут политической анафиме (лучше конечно на нары), то мало вероятно что мы будем жить лучше...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:36

  lapay написав:
  zРадио написав:оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.

Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..

Ти не зрозумів нічого. Для того і робляться помилки, щоб їх не повторювати. Якщо Зеля зробить помилку Пороха зі зміною Конституції, то наслідки можуть бути ще трагічнішими, ніж тоді.
Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати.

Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну. По этому поводу порохоботка Федив устраивала истерику. Так что не надо "ля-ля". Они тоже люди, которые хотят просто жить, а некоторые даже на заработки в РФ после участия в АТО ездят.
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:42

Re: Політичні дискусії

  Клиент_ написав:Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну.

Про що вже починають жалкувати. Тай не за Зелю вони голосували, а проти Свинарчуків, які чудово себе почувають після весняних посадок. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:52

  lapay написав:Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати.


АТО-шники - это слишком широкое понятие. Кадровые военные не пожертвовали бы невиновными срочниками МВД!

А вот "герой", бросивший ту гранату - да без проблем. Может дело тут не в службе в АТО, а в засранной нацизмом башке? Скрин его контактика:

Зображення

PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:08

  Ethereum написав:Ти ні одного доказу не представиш що ти зробив щось для захисників Донбасу,бо такі більшість "трутні".
Покажи якусь квитанцію що ти щось зробив.
Що слабо брехунець Козак?

В мене немає бажання щось комусь доводити.Та й мова не про мене тут. Думайте, що хочете.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:09

  zРадио написав:PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"


Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 22:15

  Sommer написав:
  zРадио написав:PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"


Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились?


Там, вероятно, есть свои утральправые организации. Я, в отличие от тебя, не очень интересуюсь рашкой. Краем уха только слышал о таком сюре, как православные нацисты :mrgreen: Ничуть, кстати, не удивлен, учитывая экстремистсткие наклонности гундяев и чаплинов...

Ах, да, и я не очень понял твой вопрос - ты намекаешь на то, что мы должны поощрять нео-нацизм у себя, чтобы было, чем ответить российским ультрасам?..
zРадио
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