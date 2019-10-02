если яценюка и подобных не предадут политической анафиме (лучше конечно на нары), то мало вероятно что мы будем жить лучше...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:31
если яценюка и подобных не предадут политической анафиме (лучше конечно на нары), то мало вероятно что мы будем жить лучше...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:36
Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну. По этому поводу порохоботка Федив устраивала истерику. Так что не надо "ля-ля". Они тоже люди, которые хотят просто жить, а некоторые даже на заработки в РФ после участия в АТО ездят.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:42
Re: Політичні дискусії
Про що вже починають жалкувати. Тай не за Зелю вони голосували, а проти Свинарчуків, які чудово себе почувають після весняних посадок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:52
АТО-шники - это слишком широкое понятие. Кадровые военные не пожертвовали бы невиновными срочниками МВД!
А вот "герой", бросивший ту гранату - да без проблем. Может дело тут не в службе в АТО, а в засранной нацизмом башке? Скрин его контактика:
PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:08
В мене немає бажання щось комусь доводити.Та й мова не про мене тут. Думайте, що хочете.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:09
Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:15
Там, вероятно, есть свои утральправые организации. Я, в отличие от тебя, не очень интересуюсь рашкой. Краем уха только слышал о таком сюре, как православные нацисты Ничуть, кстати, не удивлен, учитывая экстремистсткие наклонности гундяев и чаплинов...
Ах, да, и я не очень понял твой вопрос - ты намекаешь на то, что мы должны поощрять нео-нацизм у себя, чтобы было, чем ответить российским ультрасам?..
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