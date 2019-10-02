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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4150415141524153 Додано: Сер 02 жов, 2019 21:31 freeze написав: Яценюка вероятно после пластической операции как новое лицо всерьез рассматривают в правительство Гончарука. Яценюка вероятно после пластической операции как новое лицо всерьез рассматривают в правительство Гончарука.

если яценюка и подобных не предадут политической анафиме (лучше конечно на нары), то мало вероятно что мы будем жить лучше... если яценюка и подобных не предадут политической анафиме (лучше конечно на нары), то мало вероятно что мы будем жить лучше... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4189 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 21:36 lapay написав: zРадио написав: оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.



Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?.. оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..

Ти не зрозумів нічого. Для того і робляться помилки, щоб їх не повторювати. Якщо Зеля зробить помилку Пороха зі зміною Конституції, то наслідки можуть бути ще трагічнішими, ніж тоді.

Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати. Ти не зрозумів нічого. Для того і робляться помилки, щоб їх не повторювати. Якщо Зеля зробить помилку Пороха зі зміною Конституції, то наслідки можуть бути ще трагічнішими, ніж тоді.Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати.

Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну. По этому поводу порохоботка Федив устраивала истерику. Так что не надо "ля-ля". Они тоже люди, которые хотят просто жить, а некоторые даже на заработки в РФ после участия в АТО ездят. Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну. По этому поводу порохоботка Федив устраивала истерику. Так что не надо "ля-ля". Они тоже люди, которые хотят просто жить, а некоторые даже на заработки в РФ после участия в АТО ездят. Клиент_ Повідомлень: 74 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 21:42 Re: Політичні дискусії Клиент_ написав: Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну. Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну.

Про що вже починають жалкувати. Тай не за Зелю вони голосували, а проти Свинарчуків, які чудово себе почувають після весняних посадок. Про що вже починають жалкувати. Тай не за Зелю вони голосували, а проти Свинарчуків, які чудово себе почувають після весняних посадок. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8463 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 21:52 lapay написав: Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати. Атовці звикли до смерті, і до чужих теж. Не треба їх провокувати.



АТО-шники - это слишком широкое понятие. Кадровые военные не пожертвовали бы невиновными срочниками МВД!



А вот "герой", бросивший ту гранату - да без проблем. Может дело тут не в службе в АТО, а в засранной нацизмом башке? Скрин его контактика:







PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы" АТО-шники - это слишком широкое понятие. Кадровые военные не пожертвовали бы невиновными срочниками МВД!А вот "герой", бросивший ту гранату - да без проблем. Может дело тут не в службе в АТО, а в засранной нацизмом башке? Скрин его контактика:PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы" zРадио

Повідомлень: 3682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 22:08 Ethereum написав: Ти ні одного доказу не представиш що ти зробив щось для захисників Донбасу,бо такі більшість "трутні".

Покажи якусь квитанцію що ти щось зробив.

Що слабо брехунець Козак? Ти ні одного доказу не представиш що ти зробив щось для захисників Донбасу,бо такі більшість "трутні".Покажи якусь квитанцію що ти щось зробив.Що слабо брехунець Козак?

В мене немає бажання щось комусь доводити.Та й мова не про мене тут. Думайте, що хочете. В мене немає бажання щось комусь доводити.Та й мова не про мене тут. Думайте, що хочете. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26789 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 22:09 zРадио написав: PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы" PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"



Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились? Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4928 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 жов, 2019 22:15 Sommer написав: zРадио написав: PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы" PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"



Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились? Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились?



Там, вероятно, есть свои утральправые организации. Я, в отличие от тебя, не очень интересуюсь рашкой. Краем уха только слышал о таком сюре, как православные нацисты Ничуть, кстати, не удивлен, учитывая экстремистсткие наклонности гундяев и чаплинов...



Ах, да, и я не очень понял твой вопрос - ты намекаешь на то, что мы должны поощрять нео-нацизм у себя, чтобы было, чем ответить российским ультрасам?.. Там, вероятно, есть свои утральправые организации. Я, в отличие от тебя, не очень интересуюсь рашкой. Краем уха только слышал о таком сюре, как православные нацистыНичуть, кстати, не удивлен, учитывая экстремистсткие наклонности гундяев и чаплинов...Ах, да, и я не очень понял твой вопрос - ты намекаешь на то, что мы должны поощрять нео-нацизм у себя, чтобы было, чем ответить российским ультрасам?.. zРадио

Повідомлень: 3682 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4150415141524153 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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